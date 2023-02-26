الأحد, فبراير 26, 2023
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إطلالة السيدة الجليلة في حفل تخرج دفعة الشرطة النسائية تبهر العمانيين وتفاعل واسع

إشادة كبيرة بجهود قرينة السلطان السيدة الجليلة عهد البوسعيدية في دعم الشرطة النسائية

كتب خالد السعدي
السيدة الجليلة تخرج الشرطة النسائية watanserb.com
السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله آل سعيد
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وطن – أطلت السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله آل سعيد قرينة سلطان عمان هيثم بن طارق، على العمانيين اليوم الأحد، عبر رعايتها احتفـال شـرطة عُمان السلطانية بتخريج دفعة من الشرطة النسائية بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة في ولاية نزوى‬ بمحافظة الداخلية‬.

ونشر حساب الأسرة الملكية العمانية، على موقع تويتر، لقطات من حضور السيدة الجليلة في هذه المناسبة ورعايتها حفل التخريج.

كما وثقت لقطات مصورة، تسليم قرينة سلطان عمان، الجوائز إلى أوائل الخريجات من الشُّرطة النسائية.

تفاعل واسع من العمانيين مع إطلالة السيدة الجليلة

وتفاعل العمانيون مع الإطلالة المتميزة التي ظهرت بها السيدة الجليلة عهد البوسعيدية في حفل تخريج الدفعة الجديدة من الشرطة النسائية.

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وقالت الناشطة رحمة النبهاني: تشريف السيدة الجليلة حفظها الله ما هي إلا دلالة واضحة على تمكين المراة العمانية في روعة الإطلالة الجليلة ويا للفخر بهذا الأداء المشرف التي يفخر بها كل أبناء هذا الوطن عاشت عُمان حرة ابية عزيزة”.

وكتب ناشط: “كلنا فخر بالجليلة وببلد لا تضام فيه النساء”.

وتفاعلت ناشطة: “مبارك لإخواتنا هذا التخرج.. ما شاء الله السيدة الجليلة منورة الله يحفظها لنا”.

وغردت ناشطة: “نبارك لأخواتنا التخرج بهذا اليوم السعيد كمًا نسال الله أن يحفظ السيدة الجليلة بإطلالتها البهية وأن يرعاها ويمدها بالصحة والعافية والعمر المديد “.

نمو دور الشرطة النسائية

ويشهد دور المرأة العمانية في السلك الشُرطي تطورا مستمرا، حيث بدأت بالعمل في الأقسام التي تتطلب وجود خدمات الشرطة النسائية، قبل أن تتوسع خدماتها حتى أصبحت تؤدي دورًا رئيسًا لا يقل أهمية عن رجال الشرطة.

تعاظم هذا الدور، مع التطور المتنامي والمطرد الذي شهدته سلطنة عُمان، فقد تعددت الأدوار التي تقوم بها الشرطة النسائية وتنوعت فأصبحت تعمل في كل قسم من أقسام الشرطة التي تتطلب خدمات الشرطة النسائية مثل التحري والبحث الجنائي والمرور وأمن المطارات والتدريب وحماية الشخصيات المهمة من النساء وتأمين المناسبات، وليس ذلك فحسب بل أصبحت تقود طائرة عسكرية، كما تشرفت الشُرطية العُمانية بتقديم الاستعراضات العسكرية لتؤكد قدرتها على تنفيذ كافة المهام عن جدارة واقتدار، وفي الأعمال المتعلقة بحفظ الأمن والنظام وتقديم الخدمات الشُرطية للجمهور كانت حاضرة بكل عزم وإقدام.

وبحسب صحيفة عمان، فإن رعاية السيدة الجليلة لحفل التخرج يمثل شرفا لجميع منتسبات شرطة عُمان السلطانية.

وقالت إن السيدة الجليلة لها بصمات واضحة ومتميزة من خلال زياراتها لعدد من المؤسسات التي يفتخر بها الجميع، ويزداد ذلك الفخر برعايتها لحفل تخريج دفعة من الشرطة النسائية والذي سيكون دافعا للكثير من الراغبات في الالتحاق بالسلك العسكري وللعنصر النسائي في بذل المزيد من العطاء في خدمة السلطنة.

المصدرصحيفة عمان + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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