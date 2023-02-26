إطلالة السيدة الجليلة في حفل تخرج دفعة الشرطة النسائية تبهر العمانيين وتفاعل واسع

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وطن – أطلت السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله آل سعيد قرينة سلطان عمان هيثم بن طارق، على العمانيين اليوم الأحد، عبر رعايتها احتفـال شـرطة عُمان السلطانية بتخريج دفعة من الشرطة النسائية بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة في ولاية نزوى‬ بمحافظة الداخلية‬.

ونشر حساب الأسرة الملكية العمانية، على موقع تويتر، لقطات من حضور السيدة الجليلة في هذه المناسبة ورعايتها حفل التخريج.

#السّيدةُ_الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان المعظم /حفظها الله ورعاها/ تتفضّل فتشملُ برعايتها الكريمة احتفـال شـُرطة عُمان السُّلطانية بتخريج دفعة من #الشُّرطة_النسائية بأكاديمية السُّلطان قابوس لعلوم الشرطة في ولاية #نزوى بمحافظة #الداخلية pic.twitter.com/tCL6WygS7v — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) February 26, 2023

كما وثقت لقطات مصورة، تسليم قرينة سلطان عمان، الجوائز إلى أوائل الخريجات من الشُّرطة النسائية.

تفاعل واسع من العمانيين مع إطلالة السيدة الجليلة

وتفاعل العمانيون مع الإطلالة المتميزة التي ظهرت بها السيدة الجليلة عهد البوسعيدية في حفل تخريج الدفعة الجديدة من الشرطة النسائية.

إطلالة أمنا الغاليه اليوم #السّيدةُ_الجليلةُ ❤️ : عهد بنت عبدالله أل سعيد حفظها الله ورعاها ❤️ pic.twitter.com/GloiM3pLRY — ✪الأزوريت 🇸🇦🐦🇴🇲❤️🇾🇪 (@Al_Mamari_1989) February 26, 2023

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تحية فخر واعتزاز للمرأة #العمانية

حاضرة في كل ميدان وفاعلة في كل مشاركة دُمتِ رمز للشراكة والعطاء..❤️#السيدة_الجليلة #الشرطة_النسائية pic.twitter.com/0URgTBe0f4 — أمل البريكيه (@amalalbraikia) February 26, 2023

وقالت الناشطة رحمة النبهاني: تشريف السيدة الجليلة حفظها الله ما هي إلا دلالة واضحة على تمكين المراة العمانية في روعة الإطلالة الجليلة ويا للفخر بهذا الأداء المشرف التي يفخر بها كل أبناء هذا الوطن عاشت عُمان حرة ابية عزيزة”.

تشريف #السيدة_الجليلة حفظها الله ما هي الا دلالة واضحة على تمكين المراة العمانية فيالروعة الاطلالة الجليلة ويا للفخر بهذا الاداء المشرف التي يفخر بها كل ابناء هذا الوطن عاشت عُمان حرة ابية عزيزة.#الشرطة_النسائية pic.twitter.com/CwZjoNPDHE — رحمه النبهاني (@rahma_alnabhani) February 26, 2023

وكتب ناشط: “كلنا فخر بالجليلة وببلد لا تضام فيه النساء”.

كلنا فخر بالجليله وببلد لا تضام فيه النساء 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🇴🇲🇴🇲🇴🇲#السيدة_الجليلة pic.twitter.com/5R5PqA5S0y — ≺︎﮼ ‏آلَهّدٍبـ❁ـآ𖤓 (@SsgS___G) February 26, 2023

وتفاعلت ناشطة: “مبارك لإخواتنا هذا التخرج.. ما شاء الله السيدة الجليلة منورة الله يحفظها لنا”.

مبارك لاخواتنا هذا التخرج .

ما شاء الله #السيدة_الجليلة منورة الله يحفظها لنا 😍#الشرطة_النسائية pic.twitter.com/s4oFrgfThm — 🇴🇲‏﮼فتاه،عمانية🇴🇲 (@fatahomani1995) February 26, 2023

وغردت ناشطة: “نبارك لأخواتنا التخرج بهذا اليوم السعيد كمًا نسال الله أن يحفظ السيدة الجليلة بإطلالتها البهية وأن يرعاها ويمدها بالصحة والعافية والعمر المديد “.

نبارك لأخواتنا التخرج بهذا اليوم السعيد كمًا نسال الله ان يحفظ #السيدة_الجليلة باطلالتها البهية وأن يرعاها ويمدها بالصحة والعافية والعمر المديد #الشرطة_النسائية pic.twitter.com/ql7UAY2LTm — الباطنيه (@albatniah) February 26, 2023

نمو دور الشرطة النسائية

ويشهد دور المرأة العمانية في السلك الشُرطي تطورا مستمرا، حيث بدأت بالعمل في الأقسام التي تتطلب وجود خدمات الشرطة النسائية، قبل أن تتوسع خدماتها حتى أصبحت تؤدي دورًا رئيسًا لا يقل أهمية عن رجال الشرطة.

تعاظم هذا الدور، مع التطور المتنامي والمطرد الذي شهدته سلطنة عُمان، فقد تعددت الأدوار التي تقوم بها الشرطة النسائية وتنوعت فأصبحت تعمل في كل قسم من أقسام الشرطة التي تتطلب خدمات الشرطة النسائية مثل التحري والبحث الجنائي والمرور وأمن المطارات والتدريب وحماية الشخصيات المهمة من النساء وتأمين المناسبات، وليس ذلك فحسب بل أصبحت تقود طائرة عسكرية، كما تشرفت الشُرطية العُمانية بتقديم الاستعراضات العسكرية لتؤكد قدرتها على تنفيذ كافة المهام عن جدارة واقتدار، وفي الأعمال المتعلقة بحفظ الأمن والنظام وتقديم الخدمات الشُرطية للجمهور كانت حاضرة بكل عزم وإقدام.

وبحسب صحيفة عمان، فإن رعاية السيدة الجليلة لحفل التخرج يمثل شرفا لجميع منتسبات شرطة عُمان السلطانية.

وقالت إن السيدة الجليلة لها بصمات واضحة ومتميزة من خلال زياراتها لعدد من المؤسسات التي يفتخر بها الجميع، ويزداد ذلك الفخر برعايتها لحفل تخريج دفعة من الشرطة النسائية والذي سيكون دافعا للكثير من الراغبات في الالتحاق بالسلك العسكري وللعنصر النسائي في بذل المزيد من العطاء في خدمة السلطنة.