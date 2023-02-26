أول تعليق من أحمد الصفدي بعد إحراج مسؤول سعودي له على الهواء في بغداد (فيديو)

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وطن- أظهر مقطع فيديو متداول رئيس مجلس الشورى السعودي “عبدالله آل الشيخ”، وهو يوضح لرئيس مجلس النواب الأردني “أحمد الصفدي” معنى آية قرآنية وتفسيرها الدقيق بعدما فسرها الأخير تفسيرا خاطئا وأنزلها في غير محلها، خلال أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي 34 المُنعقد في العاصمة العراقية بغداد.

أحمد الصفدي يخطئ في تفسير آية قرآنية

خلال حضوره ضيفا ببغداد بصفته رئيسا لمجلس النواب الأردني، تعرض “أحمد الصفدي”، لموقف محرج أثار تفاعلا واسعا معه، حيث قرأ آية قرآنية بشكل خاطئ، ووضع تفسير لها، الأمر الذي استدعى تدخلا من رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد آل الشيخ لتوضيح تفسير الآية.

وتلا “الصفدي” في بداية كلمته أمام رؤساء البرلمانات العربية (الآية 126 من سورة البقرة)، ونصها “ربَ اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات”. صدق الله العظيم”.

قبل أن يستدرك في حديثه قائلا: “هذا دعاء سيدنا ابراهيم، جدُ الأنبياء الذي قطن العراق”.

مقطع فيديو يظهر رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ، وهو يوضح لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي معنى آية قرآنية وتفسيرها الدقيق، خلال أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي 34 في العاصمة #بغداد#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/tkSqyBBrXN — Independent عربية (@IndyArabia) February 26, 2023

تفسير “الصفدي” خلال كلمته على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي 34، المُنعقد في العاصمة العراقية بغداد، دفع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ، للتدخل وتقديم توضيح في السياق قائلا: إيضاحا للآية الكريمة “ربِ اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر” هذا ورد في سورة البقرة آية رقم (126).

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وتابع: “ووردت أيضا في سورة ابراهيم “رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبي وبنيّ أن أعبد الأصنام”، والمقصود بالبلد هي مكة المكرمة، وورد في سورة ابراهيم الآية (35): “ربّ إني اسكنت بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم” كلها المقصود بها مكة المكرمة، هذا فقط لمجرد الإيضاح”.

فيديو .. رئيس مجلس النواب الأردني (عضو جماعة الاخوان) أحمد الصفدي ينسب الآية "ربِّ أجعل هذا بلدًا آمنًا وأرزق أهله من الثمرات" بأن المقصود بها هو العراق!! .. ورئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ يصحح لرئيس مجلس النواب الأردني: "المقصود بها مكة المكرمة" . pic.twitter.com/B5WvF0lYuN — تركي الدعجاني 🇸🇦 (@zzyzoom) February 26, 2023

وأثار التفاعل حول تفسير الآية من الصفدي وتفاعل رئيس مجلس الشورى السعودي معه، ردود فعل واسعة بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من راى أن الخطأ وارد الحدوث في كل مقال وكل مقام، سواء كان لشخص عادي أو مسؤول رفيع المستوى.

فيما أعرب آخرون عن إشادتهم بسعة اطلاع عبدالله بن محمد آل الشيخ، الذي أظهر إطلاعا واسعا على معاني تفسير الآية المذكورة من سورة البقرة.

هذا وانطلقت في العاصمة العراقية “بغداد” أمس السبت، أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، بمشاركة عربية واسعة من رؤساء وممثلي البرلمانات في الدول العربية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في بغداد بعد انقطاع دام نحو 40 عاماً من آخر دورة برلمانية عربية عُقدت في العراق.

تعليق أحمد الصفدي على تفسير الآية

قال رئيس مجلس النواب الأردني “أحمد الصفدي“، في تصريحات لوسائل إعلام عراقية، “إن الأردن والسعودية تربطهما علاقات تاريخية ومتجذرة يقودها بحكمة الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خدمة لصالح الشعبين الشقيقين ومصالح أمتينا العربية والإسلامية”.

وحول اللقطات التي وقع تداولها، في علاقة بتفسير سورة البقرة الذي اختلف فيه مع نظيره السعودي، قال الصفدي إنه”بالتأكيد نتفق مع أخي عبد الله آل الشيخ على ضرورة تدعيم وحدة الصف البرلماني العربي وقد لمستُ منه الحرص الكبير على نجاح المؤتمر البرلماني في بغداد”.

رئيس البرلمان الأردني أحمد الصفدي: نأمل أن تنسحب فكرة مؤتمر #بغداد للتعاون والشراكة الذي عُقد في #الأردن على بقية أقطار الأمة لتعزيز التضامن العربي #الحدث pic.twitter.com/n6h9RLZG3o — ا لـحـدث (@AlHadath) February 25, 2023

لاحقا، رصدت عدسات وسائل الإعلام الحاضرة لتغطية أعمال المؤتمر، الصفدي وآل الشيخ وهما يضعان اليد باليد، وحول تلك الصورة قال الصفدي، إن”التنسيق البرلماني المشترك مع الأشقاء في السعودية متواصل وفي أعلى مستوياته، وأن مجلسي النواب الأردني والشورى السعودي كانا حريصين على المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في العراق من أجل دعم جهود الأشقاء في مساعيهم لتحقيق مصالحهم الوطنية”.

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن الأردن والسعودية تربطهما علاقات تاريخية ومتجذرة يقودها بحكمة الملك عبد الله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خدمة لصالح الشعبين الشقيقين ومصالح أمتينا العربية والإسلامية.

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/9MmCQ27SDp — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) February 26, 2023

وأشار في سياق متصل”التنسيق والتعاون مع أخي رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ يصب دوماً في دعم قضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتعزيز التضامن العربي، وقد كان لنا لقاءات في مختلف المحافل البرلمانية كان آخرها في الجزائر ومصر، وأمس في العراق حيث اجتمع البرلمانيون العرب ليؤكدوا وقوفهم إلى جانب الأشقاء العراقيين”.