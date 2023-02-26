أول تعليق للسيسي على تسريب “بيع قناة السويس” المنسوب له (فيديو)

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وطن- أثير جدل واسع في مصر خلال الأشهر الماضية حول بيع قناة السويس وأن هناك عرضاً بذلك، ومما عزز هذه الإشاعات تداول تسريب صوتي زعم أنه لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، يتحدث فيه عن عروض مالية ضخمة وصلته لبيع قناة السويس أو تأجيرها لمدة زمنية محددة.

ويأتي هذا بعد شهرين من تداول وسائل إعلام معلومات تفيد بإنشاء صندوق هيئة لقناة السويس، الأمر الذي رأى مراقبون أنه تمهيد لبيعها وفي خضم أزمة اقتصادية متصاعدة ناجمة عن نقص حاد في العملة الصعبة ، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار بعد ثلاث تخفيضات في أقل من عام واحد.

تسريب صوتي منسوب للسيسي

وراج على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين تسريب صوتي جديد منسوب لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، يتحدث فيه عن عروض مالية ضخمة وصلته للتنازل أو بيع قناة السويس مقابل مبالغ فلكية بمباركة أطراف دولية للخطوة.

ويُسمع في التسريب الذي لم يتم التأكد من صحته صوت يشبه صوت عبد الفتاح السيسي، يتحدث عن بيع حق امتياز لقناة السويس 99 سنة مقابل تريليون دولار.

الأمر الذي نفاه السيسي اليوم، الأحد، في أحدث ظهور له مؤكداً أن مصر تواجه حربا شرسة من الشائعات تستهدف تشكيك المواطنين في بلادهم ومشروعات التنمية فيها.

وقال “السيسي” خلال افتتاح مشروعات في الإسماعيلية، إن حجم الشائعات والافتراءات غير طبيعي وكان آخرها ما تردد أن “الدولة تفكر في بيع قناة السويس وأن هناك عرضا بذلك”.

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وأضاف وهو يضحك: “إنهم جمعوا أحاديثي وصنعوا منها فيلمًا وبصوتي وبثوه على إني قلت على لساني إن الموضوع سيباع بتريليون دولار”.

واضاف : “ده كلام غير معقول وعارف إن المصريين مش حيصدقوه / لازم تعرفوا إن عملية عرقلة الدولة حتفضل مستمرة.”

وشدد على أن الفهم والوعي الذي يتسم به الشعب المصري هو الضمانة القوية لحماية البلاد من كافة الأخطار.

كما وجه السيسي في كلمته الشكر لبعض رؤساء الشركات المنفذة لعدد من الأعمال والمشروعات في سيناء.

بيع قناة السويس

ووفق ما رصدت (وطن) عبر التسريب الذي انتشر على نطاق واسع قبل أسابيع تحت عنوان: “تسريب قناة السويس”، يظهر صوت السيسي وهو يتحدث مع شخص لم تكشف هويته، ويقول: “المسار اللي احنا ماشين فيه واللي بيتعمل ده تعاقدات الصندوق الاستثماري بتاع قناة السويس.. ده هينعكس على الأمن القومي بشكل متتصورهوش”.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينفي فيها السيسي ما اشيع عن بيع قناة السويس، ففي يناير الماضي نفى السيسي نية القاهرة بيع قناة السويس، بعد تقارير عن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس رأى فيه البعض نية لبيع القناة.

وذكر موقع “بوابة الأهرام” حينها أن السيسي نفى ذلك خلال تهنئته الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد. وقال السيسي إن من يتحدث عن بيع قناة السويس “لا يعرف شيئا” و”لو في حاجة هعملها هقولها”، وفق ما نقل الموقع.

وأضاف: “اللي يقولك خلي بالكم قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه وهيبيعوا، حاجة ماقلناش عليها.. ليه مش هقول ليه؟ لو في حاجة هعملها هقولها”.

وتربط قناة السويس البحر الأحمر بالمتوسط، وهي أحد أبرز موارد مصر بالعملات الأجنبية، وتتجاوز عائداتها 7 مليارات دولار سنويا، ودُشّنت عام 1869، وجرى توسيعها وتحديثها مرات عدة.

وينظر إلى قناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي في العالم، وتعد شرياناً وممراً ملاحياً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، وأحد أهم المصادر لتوفير العملة الصعبة من خلال تحصيل رسوم مرور السفن بين القارات.