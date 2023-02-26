الأحد, فبراير 26, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدأول تعليق للسيسي على تسريب "بيع قناة السويس" المنسوب له (فيديو)
الهدهد

أول تعليق للسيسي على تسريب “بيع قناة السويس” المنسوب له (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال في أحدث ظهور له إن حجم الشائعات والافتراءات غير طبيعي وكان آخرها ما تردد أن "الدولة تفكر في بيع قناة السويس وأن هناك عرضا بذلك".

كتب خالد الأحمد
تعليق للسيسي على بيع قناة السويس watanserb.com
تعليق للسيسي على بيع قناة السويس
- Advertisement -

وطن- أثير جدل واسع في مصر خلال الأشهر الماضية حول بيع قناة السويس وأن هناك عرضاً بذلك، ومما عزز هذه الإشاعات تداول تسريب صوتي زعم أنه لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، يتحدث فيه عن عروض مالية ضخمة وصلته لبيع قناة السويس أو تأجيرها لمدة زمنية محددة.

ويأتي هذا بعد شهرين من تداول وسائل إعلام معلومات تفيد بإنشاء صندوق هيئة لقناة السويس، الأمر الذي رأى مراقبون أنه تمهيد لبيعها وفي خضم أزمة اقتصادية متصاعدة ناجمة عن نقص حاد في العملة الصعبة ، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار بعد ثلاث تخفيضات في أقل من عام واحد.

تسريب صوتي منسوب للسيسي

وراج على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين تسريب صوتي جديد منسوب لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، يتحدث فيه عن عروض مالية ضخمة وصلته للتنازل أو بيع قناة السويس مقابل مبالغ فلكية بمباركة أطراف دولية للخطوة.

ويُسمع في التسريب الذي لم يتم التأكد من صحته صوت يشبه صوت عبد الفتاح السيسي، يتحدث عن بيع حق امتياز لقناة السويس 99 سنة مقابل تريليون دولار.

الأمر الذي نفاه السيسي اليوم، الأحد، في أحدث ظهور له مؤكداً أن مصر تواجه حربا شرسة من الشائعات تستهدف تشكيك المواطنين في بلادهم ومشروعات التنمية فيها.

وقال “السيسي” خلال افتتاح مشروعات في الإسماعيلية، إن حجم الشائعات والافتراءات غير طبيعي وكان آخرها ما تردد أن “الدولة تفكر في بيع قناة السويس وأن هناك عرضا بذلك”.

- Advertisement -

وأضاف وهو يضحك: “إنهم جمعوا أحاديثي وصنعوا منها فيلمًا وبصوتي وبثوه على إني قلت على لساني إن الموضوع سيباع بتريليون دولار”.

واضاف : “ده كلام غير معقول وعارف إن المصريين مش حيصدقوه / لازم تعرفوا إن عملية عرقلة الدولة حتفضل مستمرة.”

وشدد على أن الفهم والوعي الذي يتسم به الشعب المصري هو الضمانة القوية لحماية البلاد من كافة الأخطار.

كما وجه السيسي في كلمته الشكر لبعض رؤساء الشركات المنفذة لعدد من الأعمال والمشروعات في سيناء.

الرئيس السيسي يُطمئن المصريين بشأن قناة السويس خلال تهنئته الأقباط بعيد الميلاد
الرئيس السيسي يُطمئن المصريين بشأن قناة السويس خلال تهنئته الأقباط بعيد الميلاد

بيع قناة السويس

ووفق ما رصدت (وطن) عبر التسريب الذي انتشر على نطاق واسع قبل أسابيع تحت عنوان: “تسريب قناة السويس”، يظهر صوت السيسي وهو يتحدث مع شخص لم تكشف هويته، ويقول: “المسار اللي احنا ماشين فيه واللي بيتعمل ده تعاقدات الصندوق الاستثماري بتاع قناة السويس.. ده هينعكس على الأمن القومي بشكل متتصورهوش”.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي ينفي فيها السيسي ما اشيع عن بيع قناة السويس، ففي يناير الماضي نفى السيسي نية القاهرة بيع قناة السويس، بعد تقارير عن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس رأى فيه البعض نية لبيع القناة.

وذكر موقع “بوابة الأهرام” حينها أن السيسي نفى ذلك خلال تهنئته الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد. وقال السيسي إن من يتحدث عن بيع قناة السويس “لا يعرف شيئا” و”لو في حاجة هعملها هقولها”، وفق ما نقل الموقع.

وأضاف: “اللي يقولك خلي بالكم قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها إيه وهيبيعوا، حاجة ماقلناش عليها.. ليه مش هقول ليه؟ لو في حاجة هعملها هقولها”.

وتربط قناة السويس البحر الأحمر بالمتوسط، وهي أحد أبرز موارد مصر بالعملات الأجنبية، وتتجاوز عائداتها 7 مليارات دولار سنويا، ودُشّنت عام 1869، وجرى توسيعها وتحديثها مرات عدة.

وينظر إلى قناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي في العالم، وتعد شرياناً وممراً ملاحياً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، وأحد أهم المصادر لتوفير العملة الصعبة من خلال تحصيل رسوم مرور السفن بين القارات.

المصدرتويتر، موقع بوابة الأهرام، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

أستاذة السيسي تكشف أسرارا خطيرة عنه ومفاجأة عن احتمال إطاحة الجيش به (فيديو)

الهدهد

حواجب منى زكي وملامح منفرة.. هل تعمد “تحت الوصاية” الإساءة للحجاب؟

الهدهد

من هو سليمان وهدان؟.. أول تعليق لرئيس نادي الزمالك الجديد ومفاجأة

الهدهد

حشرات غريبة تغزو مصر.. تهاجم السيارات وتتسبب بحوادث كارثية مميتة

الهدهد

الخطيب ينتصر.. فيديو يوثق لحظة ترحيل مرتضى منصور للسجن (شاهد)

اقتصاد

“أخرجوا الجيش من الاقتصاد”.. دول الخليج تنتظر الخطوة المستحيلة لإنقاذ حكم السيسي

الهدهد

مفاجآت مدوية في اعترافات لص مصري أراد غسل ذنوبه بسرقة أموال لشراء لحوم وتوزيعها على الفقراء

اقتصاد

بلومبيرغ: خفض جديد لـ الجنيه المصري الشهر المقبل ليسجل هذا الرقم مقابل الدولار!

الهدهد

صور بيض الدجاج الإندونيسي التي أثارت جدلا.. ما حقيقة لونها الأسود؟

الهدهد

“عدالة السماء” تُنجي مصرية اتُهمت بقتل زوجها بالسم من الإعدام في آخر لحظة (شاهد)

تقارير

موقع استخباري: جمال مبارك يعتزم منافسة “السيسي” وهذه تفاصيل اجتماع سري بالسفير الأمريكي!

الهدهد

“أقاطع عائلتي وأصدقائي بسبب العنصرية ضد المصريين”.. مقال كويتي يفتح الجرح الغائر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد الوصول لجثته.. حل لغز جريمة الشيخ أحمد الرفاعي ومفاجأة بشأن الجناة

سبب غير متوقع يُعطل استحواذ جاسم بن حمد آل ثاني على مانشستر يونايتد

فستان مفتوح الصدر.. رهف الحربي وإطلالة جريئة بكأس السعوية للفروسية

فيديو عملية حوارة.. فلسطيني فجر رأس إسرائيليين من المسافة صفر

وول ستريت جورنال:تقرير استخباراتي سري يفجر مفاجأة بشأن نشأة كورونا

أستاذة السيسي تكشف أسرارا خطيرة عنه ومفاجأة عن احتمال إطاحة الجيش به (فيديو)

حواجب منى زكي وملامح منفرة.. هل تعمد “تحت الوصاية” الإساءة للحجاب؟

سلطنة عمان.. منخفض جوي خلال الأسبوع المقبل والأرصاد تحذر

منها تحسين صحة القلب..تعرف على الفوائد الصحية التي يقدمها ماء جوز الهند

أخصائية تغذية تكشف عن 3 أطعمة يجب ألا تعطيها لطفلك!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC