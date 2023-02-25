السبت, فبراير 25, 2023
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رياضة

هاتريك رونالدو الجديد مع النصر في الدوري السعودي (شاهد)

الدون رونالدو يسجل الهاتريك الثاني في الدوري السعودي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
هاتريك رونالدو watanserb.com
هاتريك رونالدو
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وطن- سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهاتريك الثاني له مع النصر، داخل شباك مرمى ضمك في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن).

وأحرز الدون رونالدو مهاجم النصر السعودي، الهاتريك في المباراة أمام الفريق المنافس ضمك، في الدقائق ال18 من ركلة جزاء، وال23 وال44.

هاتريك رونالدو الجديد مع النصر السعودي

ويعد الهاتريك الثاني الذي يسجله صاروخ ماديرا البرتغالي رونالدو في منافسات الدوري السعودي (روشن)، بعد السوبر الذي سجله داخل شباك مرمى الوحدة هذا الموسم.

رونالدو
رونالدو

كما ووصل البرتغالي رونالدو إلى الهدف رقم 8، في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز 2022-2023.

وتفوق فريق النصر (العالمي)، على مستوى التسديدات أمام منافسه ضمك، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ بنسبة 62%.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس ضمك إلى 6 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 38%.

النصر يتصدر جدول الدوري السعودي

وسيلتقي فريق النصر في المباراة القادمة أمام الباطن، الجمعة، في منافسات الأسبوع ال19 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وخاض النصر 18 مباراة في منافسات الدوري السعودي (روشن)، حقق فيها الفوز في 13 مباراة، والتعادل في 4 مباريات، كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي
مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

كما ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي. برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف اتحاد جدة برصيد 41 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي النصر + الدوري السعودي روشن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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