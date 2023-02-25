هاتريك رونالدو الجديد مع النصر في الدوري السعودي (شاهد)

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وطن- سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهاتريك الثاني له مع النصر، داخل شباك مرمى ضمك في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن).

وأحرز الدون رونالدو مهاجم النصر السعودي، الهاتريك في المباراة أمام الفريق المنافس ضمك، في الدقائق ال18 من ركلة جزاء، وال23 وال44.

هاتريك رونالدو الجديد مع النصر السعودي

ويعد الهاتريك الثاني الذي يسجله صاروخ ماديرا البرتغالي رونالدو في منافسات الدوري السعودي (روشن)، بعد السوبر الذي سجله داخل شباك مرمى الوحدة هذا الموسم.

كما ووصل البرتغالي رونالدو إلى الهدف رقم 8، في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز 2022-2023.

ثلاثيـة #العالمي أمام ضمك 💛

في 90 ثانيـة 🎬 والكواليس الكاملـة تأتيكم الليـلة 🔥🤩 pic.twitter.com/8CjvDQKgDW — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 25, 2023

وتفوق فريق النصر (العالمي)، على مستوى التسديدات أمام منافسه ضمك، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ بنسبة 62%.

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فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس ضمك إلى 6 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 38%.

أجتمع ورد الجنوب وبسمتك 🎼💛🤩 pic.twitter.com/sIujKEcdNu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 25, 2023

النصر يتصدر جدول الدوري السعودي

وسيلتقي فريق النصر في المباراة القادمة أمام الباطن، الجمعة، في منافسات الأسبوع ال19 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وخاض النصر 18 مباراة في منافسات الدوري السعودي (روشن)، حقق فيها الفوز في 13 مباراة، والتعادل في 4 مباريات، كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة.

كما ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي. برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف اتحاد جدة برصيد 41 نقطة للموسم الجاري.