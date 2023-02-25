حركة غريبة للأرض تُرصد لأول مرة أثناء الزلزال.. مشهد مرعب من تركيا

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وطن- وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع لحظة انشقاق الأرض في تركيا بفعل زلزال، في مشهد غريب أثار حيرة وذهول النشطاء.

انشقاق الأرض في تركيا

وتعرضت تركيا مؤخرا لعدة زلازل وهزات ارتدادية تسببت لها بخسائر مادية وبشرية فادحة.

ويظهر المقطع الذي رصدته (وطن) انشقاق للأرض على طريق عام بأحد مناطق تركيا، ثم حركة غريبة للأرض بين انقباض وانبساط لهذا الشق وكأنها تتنفس.

وتسبب هذا المقطع بحيرة وذهول بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تساءلوا عن تفسير علمي لهذا المشهد المرعب والغريب.

وضرب زلزال جديد بلغت شدته 5.5 درجة هز وسط تركيا، السبت، ووقع على عمق 10 كيلومترات، بحسب ما أفاد مركز الزلازل.

الزلزال ضرب ولاية “نغيدة”

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وذكرت وكالة أنباء “الأناضول” أن مركز الزلزال هو ولاية نيغدة.

ونقلت عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث أن ذلك الزلزال قد وقع على عمق سبعة كيلومترات، وأن شدته قد بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر.

مقطع متداول من تركيا .. شق على الازفلت غير ثبات و يتأرجح بشكل غريب ،

احد عنده تفسير لهذه الظاهرة ؟

pic.twitter.com/zgKtQj1Kwq — TRAVIS | تراڤس (@irode0) February 24, 2023

ولم تشر الوكالة إلى وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وكان عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الهزات الأرضية التي وقعت يوم السادس من فبراير قد وصل إلى أكثر من 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا مقتل أكثر من 44 ألفا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد القتلى من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44218 قتيلا.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا وهو 5914 قتيلا يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزا 50 ألفا.

شاهد | تحركات الطبقات التكتونية للأرض وخاصة طبقة الأناضول تشير لإحتمالية حدوث زلزال كبير قادم خلال الساعات أو الايام المقبلة.#زلزال #زلزال_ترکیا_وسوريا #زلزال_ترکیا #تركيا #سوريا pic.twitter.com/qspC7mDQ8X — SNN News – شبكة سابق الإخبارية (@sabeqnews) February 24, 2023

زلزال اليابان

جدير بالذكر أن اليابان تعرضت هي الأخرى، اليوم السبت، لزلزال بقوة 6.1 ريختر، قبالة الجزء الشرقي لجزيرة هوكايدو شمال البلاد.

وأصدرت السلطات اليابانية بيانا بذلك، ولم تصدر تحذيرا من موجات تسونامي.

وقال معهد الأبحاث الوطني لعلوم الأرض ومكافحة الكوارث، إن الزلزال وقع قبالة شبه جزيرة نيمورو على عمق 61 كيلومترا.

وعقب الزلزال الكبير الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، شهدت عدة مناطق حول العالم حالة من عدم الاستقرار في طبقات الأرض، ووقعت هزات أرضية في مصر ولبنان والعراق وطاجيكستان ودول أخرى.