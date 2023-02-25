السبت, فبراير 25, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدحركة غريبة للأرض تُرصد لأول مرة أثناء الزلزال.. مشهد مرعب من تركيا
الهدهد

حركة غريبة للأرض تُرصد لأول مرة أثناء الزلزال.. مشهد مرعب من تركيا

ظهرت الأرض تنقبض وتنبسط عبر الشق على الأسفلت وكأنها تتنفس في مشهد غريب ومرعب

كتب باسل النجار
حركة غريبة للأرض تُرصد لأول مرة أثناء الزلزال watanserb.com
حركة غريبة للأرض تُرصد لأول مرة أثناء الزلزال
- Advertisement -

وطن- وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع لحظة انشقاق الأرض في تركيا بفعل زلزال، في مشهد غريب أثار حيرة وذهول النشطاء.

انشقاق الأرض في تركيا

وتعرضت تركيا مؤخرا لعدة زلازل وهزات ارتدادية تسببت لها بخسائر مادية وبشرية فادحة.

ويظهر المقطع الذي رصدته (وطن) انشقاق للأرض على طريق عام بأحد مناطق تركيا، ثم حركة غريبة للأرض بين انقباض وانبساط لهذا الشق وكأنها تتنفس.

وتسبب هذا المقطع بحيرة وذهول بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين تساءلوا عن تفسير علمي لهذا المشهد المرعب والغريب.

وضرب زلزال جديد بلغت شدته 5.5 درجة هز وسط تركيا، السبت، ووقع على عمق 10 كيلومترات، بحسب ما أفاد مركز الزلازل.

انشقاق الأرض في تركيا
انشقاق الأرض في تركيا

الزلزال ضرب ولاية “نغيدة”

- Advertisement -

وذكرت وكالة أنباء “الأناضول” أن مركز الزلزال هو ولاية نيغدة.

ونقلت عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث أن ذلك الزلزال قد وقع على عمق سبعة كيلومترات، وأن شدته قد بلغت 5.3 درجة على مقياس ريختر.

ولم تشر الوكالة إلى وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وكان عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الهزات الأرضية التي وقعت يوم السادس من فبراير قد وصل إلى أكثر من 50 ألف قتيل، بعدما أعلنت تركيا مقتل أكثر من 44 ألفا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد القتلى من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44218 قتيلا.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سوريا وهو 5914 قتيلا يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزا 50 ألفا.

زلزال اليابان

جدير بالذكر أن اليابان تعرضت هي الأخرى، اليوم السبت، لزلزال بقوة 6.1 ريختر، قبالة الجزء الشرقي لجزيرة هوكايدو شمال البلاد.

وأصدرت السلطات اليابانية بيانا بذلك، ولم تصدر تحذيرا من موجات تسونامي.

وقال معهد الأبحاث الوطني لعلوم الأرض ومكافحة الكوارث، إن الزلزال وقع قبالة شبه جزيرة نيمورو على عمق 61 كيلومترا.

وعقب الزلزال الكبير الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، شهدت عدة مناطق حول العالم حالة من عدم الاستقرار في طبقات الأرض، ووقعت هزات أرضية في مصر ولبنان والعراق وطاجيكستان ودول أخرى.

المصدرتويتر، وكالة أنباء الأناضول، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

زلزال مصر والعراق وتركيا.. توقعات العالم الهولندي تصدق من جديد

حياتنا

رحمة رياض.. هل كان زلزال تركيا سبب وفاة طفلها الأول؟

الهدهد

سوري يقتل صديقه بطريقة بشعة وحيلة شيطانية لإخفاء معالم الجريمة

الهدهد

سبب وفاة الممثل السوري شادي زيدان.. كلماته المؤثرة عن منكوبي الزلزال تُشعل المواقع

الهدهد

زعيم المعارضة التركية يباغت أردوغان برسالة لبشار الأسد.. ما فحواها؟

اقتصاد

ضربات الزلزال تنهال على تركيا.. كوارث اقتصادية لا يقدر عليها أحد

الهدهد

رقم صادم.. مسؤول تركي يعلن عن أحدث حصيلة لضحايا الزلزال الكبير

الهدهد

سورية تستأجر عدداً من البلطجية لقتل والدها والسبب صادم! (شاهد)

الهدهد

“الزلزال ونهاية الكون”.. باحث بناسا يخرج عن صمته ويوجه رسالة شديدة اللهجة

الهدهد

فيديو لأردوغان يغزو تويتر بعد زلزال تركيا.. لماذا هذا المقطع تحديداً؟

الهدهد

بعد هجوم مئات المعجبين عليها في لبنان.. من هي التيك توكر بيسان إسماعيل وعمرها وديانتها؟

الهدهد

رامي مخلوف خازن مال “بشار” سابقاً يتحول لخادم للبلاد والعباد بأمر الله ويبشر السوريين!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حشرات غريبة تغزو مصر.. تهاجم السيارات وتتسبب بحوادث كارثية مميتة

زلزال مصر والعراق وتركيا.. توقعات العالم الهولندي تصدق من جديد

الخطيب ينتصر.. فيديو يوثق لحظة ترحيل مرتضى منصور للسجن (شاهد)

دوا ليبا تنافس ميا خليفة في التعري.. فستانها كشف ملابسها الداخلية بطريقة فاضحة! (شاهد)

موعد مباراة برشلونة وألميريا والتشكيلة في الدوري الإسباني 2023

عبور خاطئ لسيدة أو تهور السائق.. فيديو لحادث مروري بالسعودية يثير جدلا

فيما يلي الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية التي يجب تناولها في المساء لإنقاص الوزن

خطة جهنمية لسيدة سورية حاولت بيع ابنتها للعمل بالدعارة في لبنان “فيديو”

حبس مرتضى منصور بقرار قضائي لهذا السبب

تركي آل الشيخ يفي بوعده لطفل سوري ناشده لمقابلة رونالدو من فوق ركام الزلزال (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC