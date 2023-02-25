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بحجم حبة رمل.. الكشف عن أصغر كاميرا في العالم بمميزات فريدة (شاهد)

الكاميرا (OV6948) طورها علماء بجامعة واشنطن، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر مستشعر صور متوفر تجاريا في العالم

كتب خالد الأحمد
أصغر كاميرا في العالم watanserb.com
أصغر كاميرا في العالم
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وطن- توصل علماء في “جامعة واشنطن” بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى ابتكار كاميرا متناهية في الصغر لا يتعدى حجمها بضعة ميلمترات، أي ما يعادل حجم حبة الرمل تقريبا.

تم الاعتراف بها في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية

وتم تطوير الكاميرا (OV6948) باستخدام تقنية ابتكرها باحثو الجامعة الأميركية وصُنعت بواسطة شركة OmniVision Technologies. وتم الاعتراف بها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر مستشعر صور متوفر تجاريا في العالم.

ولا يتعدى حجم الكاميرا بضعة ميلمترات “ما يعادل حجم حبة الرمل تقريبا” وفق موقع “تكنابوب” المتخصص في أخبار الابتكارات التقنية الحديثة.

وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى لوحدة الكاميرا هذه مجال رؤية واسعًا يبلغ 120 درجة، ونطاق تركيز ممتد من 3 مم إلى 30 مم.

وهي قادرة على التقاط صور ومقاطع فيديو بدقة 200 × 200 بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية ، وإخراجها التناظري الذي يمكنه نقل أكثر من 4 أمتار بأقل ضوضاء.

أصغر كاميرا في العالم بمميزات فريدة
أصغر كاميرا في العالم بمميزات فريدة

صور عالية الجودة

ووفق موقع “technabob” المتخصص بالتقنيات الحديثة، يمكن دمج هذه الكاميرا في سلك توجيهي أو قسطرة أو منظار داخلي، يمكن التخلص منه بقطر صغير يصل إلى 1.0 مم. بفضل الحجم الصغير لهذه الكاميرا ودقة الإضاءة الخلفية التي تبلغ 200 × 200 أو 40 كيلو بكسل.

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ويمكن التقاط صور عالية الجودة من داخل الأوعية الدموية الأضيق في الجسم من أجل إجراءات جراحة الأعصاب والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والقلب والعمود الفقري والمسالك البولية وأمراض النساء وتنظير المفاصل.

وأضاف التقرير أن OVM6948 هي الكاميرا الوحيدة الصغيرة جدًا المزودة بإضاءة خلفية ، والتي توفر جودة صورة ممتازة وأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة للمساعدة في تقليل حرارة LED ، إلى جانب تحسين الحساسية.

وتوفر حلاً مدمجًا وعالي الجودة للأسلاك الإرشادية والقسطرة والمناظير الداخلية ، والتي تشهد طلبًا متزايدًا بسبب قدرتها على تقليل مخاطر التلوث المتبادل، وأوجه القصور في وقت التوقف عن العمل والتكاليف المرتبطة بالإصلاحات والاختبار ما قبل الإجراءات الجراحية وتعقيم المناظير الداخلية القابلة لإعادة الاستخدام.

وبالاستفادة من استهلاك الطاقة المنخفض لجهاز الاستشعار الذي لا يتجاوز 25 ميغاواط ، يتم توليد حرارة أقل لتحسين راحة المريض ومدد الإجراءات المرنة.

ويتكون المستشعر البصري من 1.6 مليون عمود أسطواني يستقبل كل منها الضوء ويتطلب خوارزمية مخصصة لمعالجة الصور ، والتي تكون ضبابية في شكلها الخام.

أصغر كاميرا في العالم بمميزات فريدة
أصغر كاميرا في العالم بمميزات فريدة

أصغر روبوت أرضي

وكان باحثون في جامعة واشنطن الولايات المتحدة طوروا في يوليو – 2020 كاميرا لاسلكية صغيرة، يمكن تركيبها فوق الحشرات الحية مثل الخنافس، والروبوتات ذات الحجم المماثل.

ووفقا لصحيفة ”زي ام أو سيانس” العلمية، فإن رئيس فريق البحث، شيام جولاكوتا، أكد أن نظام هذه الكاميرا اللاسلكية يعتمد طاقة منخفضة، كما أن وزنها الخفيف يتيح توفير رؤية مباشرة لما يحدث أمام حشرة حية، أو من منظور روبوت صغير.

وأضاف أن “الرؤية مهمة جدًا للاتصال والملاحة، ولكن من الصعب للغاية القيام بذلك على هذا النطاق الصغير. ونتيجة لذلك، قبل عملنا، لم تكن الرؤية اللاسلكية ممكنة للروبوتات الصغيرة أو الحشرات “.

ووفقًا للصحيفة ، فإن الروبوت المستخدم في الاختبارات هو أصغر روبوت أرضي ذي قدرة ذاتية مع رؤية لاسلكية. تستخدم الاهتزازات للتحرك (مما يجعلها موفرة للطاقة للغاية). أثناء عمل الإعداد، شوهت الاهتزازات الصورة الإجمالية، لذلك قام الفريق بإيقاف الروبوت لفترة قصيرة والتقاط صورة واستئناف الحركة.

المصدرموقع technabob، صحيفة ”زي ام أو سيانس” العلمية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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