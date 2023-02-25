السعودية تتحدى قرار محكمة أمريكية بشأن استدعاء مسؤول سعودي!

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وطن– رفض قاضٍ اتحادي يوم الجمعة تأجيل موعد المحاكمة في دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها LIV Golf ضد جولة PGA ، حتى مع التسليم بأن ذلك قد يكون حتميًا إذا طعنت المملكة العربية السعودية ، مالكة Golf LIV ، على حكم يطلب من المسؤولين بصندوق الثروة السيادي الإدلاء بشهادتهم.

وبحسب وكالة “أسوشييتد برس“، توجت جلسة إدارة القضايا يوم الجمعة في المنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا بموجة من الإيداعات في الأسبوع الماضي بشأن جولة PGA تزعم أن صندوق الاستثمار العام ومحافظه ، ياسر الرميان ، كانا أكثر من مجرد مستثمرين في الدوري المنافس.

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حوالي 600 مليار دولار من أرباح النفط وأصول أخرى ، مما يجعله أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 93٪ من LIV Golf ، وفقًا لوثائق المحكمة.

قاضية تقرر عدم إعفاء الرميان من تقديم شهادته

وقضت القاضية الأمريكية سوزان فان كيولين الأسبوع الماضي بأن صندوق الاستثمارات العامة والرميان لم يتم إعفاؤهما من تقديم الشهادات والوثائق بموجب قانون حصانة الخدمة الخارجية بسبب استثناء للنشاط التجاري.

السعودية تعترض

وقدمت المملكة العربية السعودية ، من خلال محاميها ، رسالة منفصلة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بيث لابسون فريمان يوم الخميس ، بحجة أن أمر قاضي الصلح له “آثار واسعة على المملكة العربية السعودية تتجاوز القضية الحالية” وأنها ستقدم استئنافًا للمحكمة.

وأشار محام من صندوق الاستثمارات العامة إلى أن استئناف الدائرة التاسعة جاهز لتقديمه في وقت مبكر من يوم الجمعة.

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من جانبها، اعتبرت الوكالة أن قادة المملكة العربية السعودية ، يحافظون في دعوى قضائية بين حلبة الجولف و PGA Tour المنافسة ، على مكانتهم العالية في حكومة المملكة النفطية مما يجعلهم محصنين قانونًا من معظم الإجراءات التي تتخذها المحاكم الأمريكية.

وشارت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نجح العام الماضي في استخدام حجة الحصانة السيادية للإفلات من دعوى مدنية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد مسؤولين سعوديين في 2018.

يؤكد صندوق الاستثمارات العامة والرميان أن تنفيذ مذكرات الاستدعاء في الولايات المتحدة سيجبرهما على انتهاك القانون السعودي ضد إفشاء المعلومات السرية.

وفي الوقت نفسه ، قدمت جولة PGA طلبًا بناءً على أمر القاضي بحجة عدم وجوب عدم إجراء إفادات PIF والرميان في المملكة العربية السعودية.

وقالت: “لا ينبغي أن تتعرض الجولة ومستشارها الأمريكي لخطر التعرض للمضايقة أو الاحتجاز لأن شيئًا ما يقولوه في إفادة يُنظر إليه على أنه ينتقد الحكومة السعودية ؛ ولا ينبغي عليهم فرض رقابة على أنفسهم أثناء إجراء الاكتشاف بأمر من المحكمة “.

اعتبار صندوق الثروة السعودي ورئيسه طرفا في القضية

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، سمحت فريمان – الذي يشرف على القضية – بإضافة صندوق الاستثمارات العامة وحاكمه كمدعى عليهم في الدعوى المضادة لـ PGA Tour في الدعوى القضائية.

وفي الدعوى المضادة المعدلة مع السعوديين المدرجين في قائمة المدعى عليهم ، تشير جولة PGA إلى جريج نورمان باعتباره “المدير التنفيذي الاسمي” لحلبة الغولف LIV ، بينما يطلق الرميان كل التعليمات.

الرميان هو الرئيس التنفيذي لـ LIV Golf

تزعم الجولة أن حاكم PIF يعمل كرئيس تنفيذي لـ LIV ، “يتلقى تقارير منتظمة من نورمان ، ويوافق على ميزانية LIV ، ويتخذ القرارات الاستراتيجية الرئيسية ، والمشاركة في تجنيد اللاعبين في الولايات المتحدة ، وإدارة العمليات اليومية لـ LIV الجزئي أثناء في الولايات المتحدة ومن الخارج.

“وحتى بمجرد توقيع العقود وتراكم الديون ، يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بزمام الأمور: لا يحصل أي من شركاء LIV أو لاعبي الجولف على أموال حتى يوافق صندوق الاستثمارات العامة والسيد الرميان على توزيع الأموال.”

وصف جون كوين ، محامي صندوق الاستثمارات العامة وثلاثة لاعبين ما زالوا مدعى عليهم ، علاقة صندوق الاستثمارات العامة بأنها “ما تتوقعه من مستثمر جديد في شركة ناشئة”.

وقال فريمان خلال جلسة الاستماع: “بناءً على كل ما قرأته … فهو في مواجهة مقل عينيه في كل ما فعلته ليف”. “إنه متورط بشكل معقد ، وأعتقد أنه من السخف أن نقترح خلاف ذلك.”

لكنها قالت أيضًا إنه لا توجد حاجة لجولة PGA لتأجيل عملية الاكتشاف أثناء انتظار الحصول على شهادة أولاً – إذا سمح – من السعوديين. قال فريمان إن الجولة ومحاميها يمكنهم دائمًا إجراء المقابلات مرة أخرى إذا ظهرت معلومات جديدة.

تأخير المحاكمة

يدعي محامو LIV Golf أن الجولة تريد تأخير المحاكمة – المحددة مبدئيًا في يناير 2024 – لإبقاء لاعبي الغولف LIV خارج جولة PGA. في البداية رفع تسعة لاعبين من فريق LIV دعوى قضائية ضد جولة PGA بعد أن تم منعهم من المنافسة في أحداثها. تتطلب الجولة من اللاعبين الحصول على إذن للعب في بطولات متضاربة.

LIV Golf استقدم لاعبين بـ 100 مليون دولار

عرض الدوري الممول سعوديًا رسوم توقيع تزيد عن 100 مليون دولار للاعبين مثل داستن جونسون وفيل ميكلسون وبريسون ديشامبو وبروكس كوبكا ، الذين يتنافسون على 25 مليون دولار من أموال الجوائز في كل من بطولاته الـ13.

وبدأ حدث LIV الأول للموسم يوم الجمعة في المكسيك. يضم الملعب المكون من 48 لاعبًا 37 لاعباً كانوا أعضاء في جولة PGA. تم تعليق جميع هذه الجولة ، ولا يمكنهم الآن الوصول إلى البطولات الكبرى إلا إذا كانوا مؤهلين.