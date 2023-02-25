السبت, فبراير 25, 2023
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أول صورة لمرتضى منصور في القفص بعد تأييد حكم حبسه شهرا وتعليق ناري لأحمد موسى

القضية أدين فيها مرتضى منصور بسب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

كتب خالد السعدي
مرتضى منصور في القفص watanserb.com
مرتضى منصور
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وطن– قضت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأيدت محكمة النقض حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

مرتضى منصور سلم نفسه

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد سلم نفسه لأمن محكمة النقض قبل نظر أولى جلسات 3 طعون على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وسبق الحكم في إحدى هذه القضايا بالحبس حضوري لمدة شهر، وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

مرتضى منصور في القفص
مرتضى منصور في القفص

وانتشرت صورة لمرتضي منصور وهو داخل قفص الاتهام بعد التحفظ عليه بالتزامن مع صدور حكم المحكمة ضده.

تعليق مرتضى منصور

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وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، قال مرتضى منصور: “الأسود لا تهاب ولا تخاف.. اللي ربنا كاتبهولك هيحصل قبل ما تتولد”، وفق صحيفة المصري اليوم.

تعليق أحمد موسى على حكم حبس مرتضى منصور

علق الإعلامي المصري أحمد موسى على الحكم قائلا: “بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. من ارتكب جريمة وأفسد في الأرض .. لن ينتصر أبدا … لن ينتصر الباطل على الحق أبدا … سيظل الباطل باطلا … إنهم كذابون ويعلمون أننا نعلم بكذبهم ، ومع ذلك يكذبون بأعلى صوتهم”.

يُشار إلى أن خلافات حادة نشبت مؤخرا بين أحمد موسى ومرتضى منصور حيث اعتاد الأخير أن يوجه السباب للإعلامي المقرب من النظام، الذي كان يرد انتقاد نادي الزمالك، وتأكيده على أهمية إرساء دولة القانون في إشارة إلى ضرورة محاسبة مرتضى منصور.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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