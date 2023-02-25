أول صورة لمرتضى منصور في القفص بعد تأييد حكم حبسه شهرا وتعليق ناري لأحمد موسى

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وطن– قضت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأيدت محكمة النقض حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن.

محكمة النقض ترفض الطعن المقدم من رئيس نادي #الزمالك #مرتضى_منصور، وتؤيد حكم حبسه شهرا مع الشغل والنفاذ بتهمة «سب وقذف» رئيس النادي #الأهلي محمود الخطيب pic.twitter.com/WuhLv3yQz4 — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 25, 2023

مرتضى منصور سلم نفسه

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد سلم نفسه لأمن محكمة النقض قبل نظر أولى جلسات 3 طعون على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وسبق الحكم في إحدى هذه القضايا بالحبس حضوري لمدة شهر، وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وانتشرت صورة لمرتضي منصور وهو داخل قفص الاتهام بعد التحفظ عليه بالتزامن مع صدور حكم المحكمة ضده.

تعليق مرتضى منصور

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وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، قال مرتضى منصور: “الأسود لا تهاب ولا تخاف.. اللي ربنا كاتبهولك هيحصل قبل ما تتولد”، وفق صحيفة المصري اليوم.

تعليق أحمد موسى على حكم حبس مرتضى منصور

علق الإعلامي المصري أحمد موسى على الحكم قائلا: “بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. من ارتكب جريمة وأفسد في الأرض .. لن ينتصر أبدا … لن ينتصر الباطل على الحق أبدا … سيظل الباطل باطلا … إنهم كذابون ويعلمون أننا نعلم بكذبهم ، ومع ذلك يكذبون بأعلى صوتهم”.

يُشار إلى أن خلافات حادة نشبت مؤخرا بين أحمد موسى ومرتضى منصور حيث اعتاد الأخير أن يوجه السباب للإعلامي المقرب من النظام، الذي كان يرد انتقاد نادي الزمالك، وتأكيده على أهمية إرساء دولة القانون في إشارة إلى ضرورة محاسبة مرتضى منصور.