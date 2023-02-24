مدير “beIN” يتضامن مع إعلامي مغربي قاد حملة تشويه ضد النائب العام القطري السابق (شاهد)

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وطن– في خطوة ربما قد تنهي مستقبله مع الشبكة القطرية، دافع المغربي محمد عمور، مدير تحرير شبكة “بي أن سبورت” عن الإعلامي الفرنسي-المغربي الأصل رشيد مباركي بعد فصله من قناة “BFM” الفرنسية لتورطه في ترويج أخبار مزيفة بتنسيق مع شبكة إسرائيلية “فريق خورخي”، من ضمنها قيادة حملة لتشويه سمعة النائب العام القطري السابق، علي بن فطيس المري.

ونشر الإعلامي الجزائري، قادة بن عمار، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تسجيلا لمساحة صوتية شارك فيها محمد عمور ورشيد مباركي وآخرين للحديث عن أزمة “مباركي” مع القناة الفرنسية لتي كان يعمل بها.

ووفقا للتسجيل الصوتي الذي رصدته “وطن”، فقد دافع محمد عمور بحماس شديد عن رشيد مباركي، وعبر عن تضامنه معه، زاعما أن كل ما تعرض له ياتي في إطار المؤامرة على الرغم من أن تحقيق القناة الفرنسية عبر فريق مختص تابع لها أثبت صحة الاتهامات.

محمد عمور المغربي وبصفته رئيس تحرير @beINSPORTSNews يورط القناة بدعمه رشيد #مباركي والذي تم طرده من @BFMTV بعد ثبوت تورطه في شبكة فساد وشراء ذمم وتزوير اخبار وانتخابات!!

الآن..رئيس تحرير القناة القطرية يدعم أحد المجندين في (شبكة خورخي الإسرائيلية)!! فما موقف @beINSPORTS !؟ pic.twitter.com/dqZTIndqlh — kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) February 24, 2023

قناة “BFM” تنهي خدمات المذيع رشيد مباركي

وكانت وكالة الانباء الفرنسية قد أعلنت أن قناة BFM الفرنسية أقالت المذيع رشيد مباركي بعد خضوعه للتحقيق بعد زيادة الشبهات حوله، وثَبُت انه عميل لمجموعة في تل ابيب هي Team Jorge أو فريق خورخي.

وكالة الانباء الفرنسية:

قناة BFM الفرنسية اقالت المذيع رشيد مباركي

▫️ملاحظة:

•سبق أن قاد حملة لتشويه سمعة النائب العام القطري السابق علي بن فطيس المري.

•خضع للتحقيق بعد زيادة الشبهات حوله

•وثَبُت انه عميل لمجموعة في تل ابيب هي:

Team Jorge او مجموعة خورخي.

التفاصيل في الثريد.. pic.twitter.com/bIORwmywBD — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) February 23, 2023

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وأثبت تحقيقا أجراه اتحاد الصحفيين العالميين بالتعاون مع صحفيين في ليموند الفرنسية، أن مجموعة خورخي السرية ، تعمل تحت قيادة ضابط مخابرات اسرائيلي سابق يدعي تيل حنان، ووظيفتها تشويه سمعة دول او اشخاص بمقابل مادي، حيث تقوم المجموعة تقوم بتجنيد عدد من الصحفيين مثل رشيد مباركي ، ممن يطلق عليهم: مرتزقة المعلومات المضللة.

كيف يتم تنفيذ الحملة ضد المستهدفين

وعن كيفة تنفيذ حملات التشويه، وضح التحقيق أنه بعد تحديد الدولة او الشخصية المستهدفة،تقوم المجموعة باختلاق معلومات مضللة، ترسلها الى مذيعين قاموا بتجنيدهم مثل: رشيد مباركي، وحتى لا يمنع قسم التحرير تلك المعلومات باعتبارها مختلقة ودون اي دليل فإنها تُرسل مباشرة الى المذيع دون علم القناة.

وبدوره، يتطرق المذيع بدوره للمعلومة اثناء برنامجه دون اذن القناة، وفي هذه الاثناء فإن عشرات آلاف الذباب الالكتروني وعشرات الصحفيين المجندين في التواصل الاجتماعي يكونون في الانتظار، حيث يقومون فوراً بتحميل فيديو المذيع ونشره على نطاق واسع.

وبحسب وكالة الانباء الفرنسية، فإن التحقيقات اثبتت ان من ضمن حملات التضليل التي قادها رشيد مباركي بإيعاز من مجموعة خورخي الاسرائيلية ، كانت الحملة الاعلامية الشهيرة قبل عدة سنوات والتي سعت الى تشويه سمعة النائب العام القطري السابق علي بن فطيس.

أخيراً

استهداف علي بن فطيس المري:

•بحسب وكالة الانباء الفرنسية..

•فإن التحقيقات اثبتت ان من ضمن حملات التضليل التي قادها رشيد مباركي بإيعاز من مجموعة خورخي الاسرائيلية

•كانت الحملة الاعلامية الشهيرة قبل عدة سنوات والتي سعت الى تشويه سمعة النائب العام القطري السابق علي بن فطيس. — Ahmad_Alyehri (@Ahmad_Alyehri) February 23, 2023

وتعليقا على فصله من القناة، وقال مارك أوليفير فوجل، مدير BFM إن التحقيق الداخلي الذي أجرته الإدارة أظهر أنه بين عامي 2021 و 2022 ، شارك مباركي في بث عدة تقارير لا تتوافق مع الخط التحريري. وأشار إلى أن عقد مباركي مع القناة انتهى في 21 فبراير ب2023.

وتم إيقاف الصحفي في 11 يناير 2023 من قبل مدير القناة مارك أوليفير فوجل ، الذي أوضح للمتعاونين أنه كان عليه اتخاذ هذا القرار بعد أن تم تنبيهه إلى معلومات منحازة تم بثها على الهواء.

قناة BFM ضحية

وقال المدير العام للقناة الإخبارية مارك أوليفييه فوجل لراديو فرانس إنتر بعد فتح تحقيق داخلي ووقف الصحفي البالغ من العمر 54 عامًا: “لا شك في أن قناة بي إف إم ضحية في هذه القصة”.

وأثبت التحقيق ، الذي أجرته مجموعة من الصحفيين، والذي ساهمت فيه وحدة التحقيق في Le Monde وراديو فرنسا نيابة عن فرنسا ، أن هذه القضية مرتبطة بمشروع تضليل ضخم نفذته شركة إسرائيلية تبيع خدماتها حول العالم.

فريق خروخي تدخل في 30 انتخابات حول العالم

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الشركة تدخلت في 30 انتخابات حول العالم ، وأنها بدأت هذا النشاط منذ أكثر من عقدين ، وأعلنت أنه “يهدد الديمقراطية”.

وتمكن الصحفيون الاستقصائيون من مقابلة مدير هذه الخلية في إسرائيل ، حيث يوجد فريق خورخي.