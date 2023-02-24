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مدير “beIN” يتضامن مع إعلامي مغربي قاد حملة تشويه ضد النائب العام القطري السابق (شاهد)

رشيد مباركي قاد حملة تشويه ضد النائب العام القطري السابق علي بن فطيس المري بتكليف من شبكة إسرائيلية!

كتب سالم حنفي
التضامن مع إعلامي مغربي watanserb.com
مدير بي إن سبورت محمد عمور
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وطن– في خطوة ربما قد تنهي مستقبله مع الشبكة القطرية، دافع المغربي محمد عمور، مدير تحرير شبكة “بي أن سبورت” عن الإعلامي الفرنسي-المغربي الأصل رشيد مباركي بعد فصله من قناة “BFM” الفرنسية لتورطه في ترويج أخبار مزيفة بتنسيق مع شبكة إسرائيلية “فريق خورخي”، من ضمنها قيادة حملة لتشويه سمعة النائب العام القطري السابق، علي بن فطيس المري.

ونشر الإعلامي الجزائري، قادة بن عمار، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تسجيلا لمساحة صوتية شارك فيها محمد عمور ورشيد مباركي وآخرين للحديث عن أزمة “مباركي” مع القناة الفرنسية لتي كان يعمل بها.

ووفقا للتسجيل الصوتي الذي رصدته “وطن”، فقد دافع محمد عمور بحماس شديد عن رشيد مباركي، وعبر عن تضامنه معه، زاعما أن كل ما تعرض له ياتي في إطار المؤامرة على الرغم من أن تحقيق القناة الفرنسية عبر فريق مختص تابع لها أثبت صحة الاتهامات.

قناة “BFM” تنهي خدمات المذيع رشيد مباركي

وكانت وكالة الانباء الفرنسية قد أعلنت أن قناة BFM الفرنسية أقالت المذيع رشيد مباركي بعد خضوعه للتحقيق بعد زيادة الشبهات حوله، وثَبُت انه عميل لمجموعة في تل ابيب هي Team Jorge أو فريق خورخي.

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وأثبت تحقيقا أجراه اتحاد الصحفيين العالميين بالتعاون مع صحفيين في ليموند الفرنسية، أن مجموعة خورخي السرية ، تعمل تحت قيادة ضابط مخابرات اسرائيلي سابق يدعي تيل حنان، ووظيفتها تشويه سمعة دول او اشخاص بمقابل مادي، حيث تقوم المجموعة تقوم بتجنيد عدد من الصحفيين مثل رشيد مباركي ، ممن يطلق عليهم: مرتزقة المعلومات المضللة.

كيف يتم تنفيذ الحملة ضد المستهدفين

وعن كيفة تنفيذ حملات التشويه، وضح التحقيق أنه بعد تحديد الدولة او الشخصية المستهدفة،تقوم المجموعة باختلاق معلومات مضللة، ترسلها الى مذيعين قاموا بتجنيدهم مثل: رشيد مباركي، وحتى لا يمنع قسم التحرير تلك المعلومات باعتبارها مختلقة ودون اي دليل فإنها تُرسل مباشرة الى المذيع دون علم القناة.

وبدوره، يتطرق المذيع بدوره للمعلومة اثناء برنامجه دون اذن القناة، وفي هذه الاثناء فإن عشرات آلاف الذباب الالكتروني وعشرات الصحفيين المجندين في التواصل الاجتماعي يكونون في الانتظار، حيث يقومون فوراً بتحميل فيديو المذيع ونشره على نطاق واسع.

وبحسب وكالة الانباء الفرنسية، فإن التحقيقات اثبتت ان من ضمن حملات التضليل التي قادها رشيد مباركي بإيعاز من مجموعة خورخي الاسرائيلية ، كانت الحملة الاعلامية الشهيرة قبل عدة سنوات والتي سعت الى تشويه سمعة النائب العام القطري السابق علي بن فطيس.

وتعليقا على فصله من القناة، وقال مارك أوليفير فوجل، مدير BFM إن التحقيق الداخلي الذي أجرته الإدارة أظهر أنه بين عامي 2021 و 2022 ، شارك مباركي في بث عدة تقارير لا تتوافق مع الخط التحريري. وأشار إلى أن عقد مباركي مع القناة انتهى في 21 فبراير ب2023.

وتم إيقاف الصحفي في 11 يناير 2023 من قبل مدير القناة مارك أوليفير فوجل ، الذي أوضح للمتعاونين أنه كان عليه اتخاذ هذا القرار بعد أن تم تنبيهه إلى معلومات منحازة تم بثها على الهواء.

قناة BFM ضحية

وقال المدير العام للقناة الإخبارية مارك أوليفييه فوجل لراديو فرانس إنتر بعد فتح تحقيق داخلي ووقف الصحفي البالغ من العمر 54 عامًا: “لا شك في أن قناة بي إف إم ضحية في هذه القصة”.

وأثبت التحقيق ، الذي أجرته مجموعة من الصحفيين، والذي ساهمت فيه وحدة التحقيق في Le Monde وراديو فرنسا نيابة عن فرنسا ، أن هذه القضية مرتبطة بمشروع تضليل ضخم نفذته شركة إسرائيلية تبيع خدماتها حول العالم.

فريق خروخي تدخل في 30 انتخابات حول العالم

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الشركة تدخلت في 30 انتخابات حول العالم ، وأنها بدأت هذا النشاط منذ أكثر من عقدين ، وأعلنت أنه “يهدد الديمقراطية”.

وتمكن الصحفيون الاستقصائيون من مقابلة مدير هذه الخلية في إسرائيل ، حيث يوجد فريق خورخي.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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