الجمعة, فبراير 24, 2023
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قتل عارضة أزياء بطريقة بشعة.. تقطيع وطبخ وتخزين! (شاهد)

كان لدى العارضة 80 ألف متابع على انستجرام وغالبًا ما تم تصويرها مع كبار المشاهير من جميع أنحاء العالم

كتب رفيف عبدالله
قتل عارضة أزياء بطريقة بشعة.. تقطيع وطبخ وتخزين! (شاهد) watanserb.com
عارضة الأزياء آبي تشوي
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وطن– تطارد الشرطة الزوج السابق لعارضة أزياء، عُثر على جثتها مقطوعة الرأس ومقطعة أوصال. كما عُثر على أجزاء منها مطبوخة ومخزنة في الثلاجة.

عائلة الزوج متهمة

تم العثور على آبي تشوي، مع أجزاء من جسدها مطبوخة ووضعت في الثلاجة. وذلك بعد يوم واحد فقط من اعتقال الشرطة في هونغ كونغ لعائلة زوجها. بما في ذلك والديه وشقيقه للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

قال مصدر أمني مطلع على التحقيق لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، إن جريمة قتل آبي ربما كانت مرتبطة بنزاع حول مبلغ ضخم قدره 100 مليون دولار.

تبحث شرطة هونغ كونغ عن الزوج السابق لعارضة تم العثور عليها مقطوعة الرأس ومقطعة أوصال

وأضاف المصدر أن الشرطة تحقق فيما إذا كانت آبي ، البالغة من العمر 28 عامًا ، قد قتلت في المنزل ، الذي طوقه رجال المباحث في منطقة تاي بو، أو ما إذا كانت قد ماتت في مكان آخر.

صهر آبي قابلها قبل القتل

تم الإبلاغ عن العارضة في البداية في عداد المفقودين يوم الثلاثاء (21 فبراير) حين لم تظهر لتأخذ طفلها الذي أنجبته مع زوجها.

يعتقد المحققون أن صهر آبي السابق قابلها في منزلها قبل أن تختفي.

تم العثور على آبي مقطوعة أوصال ومقطوعة رأسها في حي ساحر في هونغ كونغ
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كان لدى العارضة 80 ألف متابع على انستجرام، وغالبًا ما تم تصويرها مع كبار المشاهير من جميع أنحاء العالم. بما في ذلك مغني الراب والمنتج فاريل ويليامز.

أساليب جديدة وإلهام

كما ظهرت آبي تشوي حتى على غلاف مجلة الموضة L’officiel في وقت سابق من هذا الشهر.

قالت عارضة الأزياء في مقابلة مع المجلة إنها كانت شخصًا “يستمر في استيعاب الإلهام ويحاول دائمًا اتباع أساليب جديدة”.

وتابعت: “أحيانًا أحاول أيضًا أن أرتدي الملابس بإسراف أكثر، من خلال إخفاء قطع ومزج مظاهر مختلفة”.

كان لدى العارضة أكثر من 80000 متابع على انستجرام

جريمة قتل آبي هي حادثة نادرة في هونغ كونغ ، من ضمن الحوادث التي حققت الشرطة فيها.

ففي العام الماضي، حققت شرطة هونج كونغ في 30 حالة قتل فقط.

وفقًا لسجلات الشرطة ، فإن أفراد العائلة متورطون في حوالي نصف جرائم القتل في البلاد.

المصدرساوث تشاينا مورنينغ بوست- ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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