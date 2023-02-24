قتل عارضة أزياء بطريقة بشعة.. تقطيع وطبخ وتخزين! (شاهد)

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وطن– تطارد الشرطة الزوج السابق لعارضة أزياء، عُثر على جثتها مقطوعة الرأس ومقطعة أوصال. كما عُثر على أجزاء منها مطبوخة ومخزنة في الثلاجة.

عائلة الزوج متهمة

تم العثور على آبي تشوي، مع أجزاء من جسدها مطبوخة ووضعت في الثلاجة. وذلك بعد يوم واحد فقط من اعتقال الشرطة في هونغ كونغ لعائلة زوجها. بما في ذلك والديه وشقيقه للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.

قال مصدر أمني مطلع على التحقيق لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، إن جريمة قتل آبي ربما كانت مرتبطة بنزاع حول مبلغ ضخم قدره 100 مليون دولار.

وأضاف المصدر أن الشرطة تحقق فيما إذا كانت آبي ، البالغة من العمر 28 عامًا ، قد قتلت في المنزل ، الذي طوقه رجال المباحث في منطقة تاي بو، أو ما إذا كانت قد ماتت في مكان آخر.

صهر آبي قابلها قبل القتل

تم الإبلاغ عن العارضة في البداية في عداد المفقودين يوم الثلاثاء (21 فبراير) حين لم تظهر لتأخذ طفلها الذي أنجبته مع زوجها.

يعتقد المحققون أن صهر آبي السابق قابلها في منزلها قبل أن تختفي.

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كان لدى العارضة 80 ألف متابع على انستجرام، وغالبًا ما تم تصويرها مع كبار المشاهير من جميع أنحاء العالم. بما في ذلك مغني الراب والمنتج فاريل ويليامز.

أساليب جديدة وإلهام

كما ظهرت آبي تشوي حتى على غلاف مجلة الموضة L’officiel في وقت سابق من هذا الشهر.

قالت عارضة الأزياء في مقابلة مع المجلة إنها كانت شخصًا “يستمر في استيعاب الإلهام ويحاول دائمًا اتباع أساليب جديدة”.

وتابعت: “أحيانًا أحاول أيضًا أن أرتدي الملابس بإسراف أكثر، من خلال إخفاء قطع ومزج مظاهر مختلفة”.

جريمة قتل آبي هي حادثة نادرة في هونغ كونغ ، من ضمن الحوادث التي حققت الشرطة فيها.

ففي العام الماضي، حققت شرطة هونج كونغ في 30 حالة قتل فقط.

وفقًا لسجلات الشرطة ، فإن أفراد العائلة متورطون في حوالي نصف جرائم القتل في البلاد.