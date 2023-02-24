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رياضة

دوري أبطال أفريقيا 2023: الوداد والهلال يفوزان وشباب بلوزداد يخسر أمام المريخ

منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
دوري أبطال أفريقيا 2023 watanserb.com
دوري أبطال أفريقيا 2023
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وطن- شهدت مباريات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023، فوز حامل اللقب الوداد البيضاوي الشاق على بترو إتليتيكو، كما هو الحال مع الهلال السوادني الذي حقق الفوز على بترو إتليتيكو، إلى جانب تعثّر شباب بلوزداد بالخسارة أمام المريخ السوداني.

وأحرز حامل اللقب الوداد البيضاوي المغربي هدفَ الفوز الوحيد في المباراة، أمام منافسه بترو إتليتيكو، في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023

وجاء هدف الفوز لصالح الوداد البيضاوي عن طريق اللاعب يحيى جبران، عند الدقيقة الـ34 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

كما حقق فريق الهلال السوداني، الفوز على نظيره القطن الكاميروني، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات دوري أبطال أفريقيا.

الوداد البيضاوي
الوداد البيضاوي

وسجّل الهلال هدفي الفوز في المباراة داخل شباك القطن، عن طريق اللاعب ماكابي ليليبو في الدقيقة الـ52 والـ57.

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كما سجّل القطن هدف تقليص الفارق الوحيد للفريق في المباراة، داخل شباك الهلال السوداني، في الدقيقة الـ43، عن طريق اللاعب باشينت واسو.

الهلال السوداني
الهلال السوداني

خسارة شباب بلوزداد أمام المريخ السوداني

وتلقى فريق شباب بلوزداد الجزائري، الخسارة أمام المريخ السوداني، بهدف وحيد جاء من ركلة جزاء لصالح الأخير، عند الدقيقة الـ32 عن طريق اللاعب باولو سوزا.

كما ستختتم منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-202، السبت، بمواجهة الأهلي المصري أمام صن دوانز، والرجاء المغربي أمام هورويا الغيني.

المريخ السوداني
المريخ السوداني

وستنطلق منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، في الـ7 من شهر مارس/آذار القادم، وستنتهي بمواجهة الهلال السوداني أمام القطن في ذات الجولة.

ترتيب المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2023

ويتواجد حامل اللقب الوداد البيضاوي في ثالث جدول ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023، برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر شيبة القبائل الجزائري في ذات المجموعة.

كما يحتل فريق المريخ السوداني بفوزه على شباب بلوزداد وصافة ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، وتجمد شباب بلوزداد رصيده عند النقطة الـ3 في المركز الثالث من منافسات المجموعة.

وأتى فريق الهلال السوداني في وصافة ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال أفريقيا، برصيد 6 نقاط، متساوياً بذلك مع صن دوانز بنفس الرصيد من النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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