دراسة: هذا أفضل وقت لممارسة الرياضة لعمر أطول

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وطن– في العام الماضي، أشارت دراسة إلى أن النساء اللواتي يمارسن الرياضة في الصباح يفقدن المزيد من دهون البطن، كما أوضحت نتائج الدراسة كذلك أن ممارسة التمارين الرياضية قد تخفض ضغط الدم.

هذا أفضل وقت لممارسة الرياضة

ومع ذلك، فقد أظهرت دراسة حديثة، تحدثت عنها صحيفة indiatoday، أن ممارسة الرياضة خلال فترة ما بعد الظهر يمكن أن تمنحك حياة أطول أكثر من التمارين الصباحية أو المسائية.

نُشرت الدراسة، في مجلة Nature Communications وقامت بتقييم البيانات الصحية والديموغرافية من 92000 شخص من قاعدة بيانات طبية حيوية في المملكة المتحدة، والتي تحتفظ بالبيانات الصحية لنحو 5،00،000 من سكان المملكة المتحدة.

تم إعطاء المشاركين كجزء من الدراسة مقاييس تسارع تقيس وقت ومدى شدة التمرين على مدار سبعة أيام.

نظر فريق الدراسة في سجلات الوفيات بعد عدة سنوات ووجدوا أن حوالي 3000 مشارك قد ماتوا، منهم 1000 من أمراض القلب و 1800 من السرطان.

فوائد النشاط البدني

وقد كان الارتباط المدهش الذي وجده فريق الباحثين هو أن الرجال والنساء الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا معتدلًا أو قويًا (مثل المشي السريع)، عاشوا لفترة أطول من الأشخاص الذين نادراً ما يمارسون الرياضة أو الذين يختارون أوقات أخرى لممارستها.



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كما لاحظ الفريق وجود علاقة بين تمارين منتصف النهار واحتمالات أفضل لحياة أطول.

وأشار الباحثون إلى أن فترة ما بعد الظهر تتزامن على ما يبدو مع الوقت من اليوم الذي يكون فيه، إحصائيًا، الشخص أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية.

