الجمعة, فبراير 24, 2023
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حياتنا

دراسة: هذا أفضل وقت لممارسة الرياضة لعمر أطول

أشارت دراسة حديثة إلى أن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو بعد الظهر

كتب ايمان الباجي
دراسة: هذا أفضل وقت لممارسة الرياضة لعمر أطول watanserb.com
ممارسة الرياضة
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وطنفي العام الماضي، أشارت دراسة إلى أن النساء اللواتي يمارسن الرياضة في الصباح يفقدن المزيد من دهون البطن، كما أوضحت نتائج الدراسة كذلك أن ممارسة التمارين الرياضية قد تخفض ضغط الدم.

هذا أفضل وقت لممارسة الرياضة

ومع ذلك، فقد أظهرت دراسة حديثة، تحدثت عنها صحيفة indiatoday، أن ممارسة الرياضة خلال فترة ما بعد الظهر يمكن أن تمنحك حياة أطول أكثر من التمارين الصباحية أو المسائية.

نُشرت الدراسة، في مجلة Nature Communications وقامت بتقييم البيانات الصحية والديموغرافية من 92000 شخص من قاعدة بيانات طبية حيوية في المملكة المتحدة، والتي تحتفظ بالبيانات الصحية لنحو 5،00،000 من سكان المملكة المتحدة.

ممارسة التمارين الرياضية قد تخفض ضغط الدم

تم إعطاء المشاركين كجزء من الدراسة مقاييس تسارع تقيس وقت ومدى شدة التمرين على مدار سبعة أيام.

نظر فريق الدراسة في سجلات الوفيات بعد عدة سنوات ووجدوا أن حوالي 3000 مشارك قد ماتوا، منهم 1000 من أمراض القلب و 1800 من السرطان.

فوائد النشاط البدني

وقد كان الارتباط المدهش الذي وجده فريق الباحثين هو أن الرجال والنساء الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا معتدلًا أو قويًا (مثل المشي السريع)، عاشوا لفترة أطول من الأشخاص الذين نادراً ما يمارسون الرياضة أو الذين يختارون أوقات أخرى لممارستها.

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كما لاحظ الفريق وجود علاقة بين تمارين منتصف النهار واحتمالات أفضل لحياة أطول.

النشاط البدني له القدرة على تحسين الصحة العامة

 

وأشار الباحثون إلى أن فترة ما بعد الظهر تتزامن على ما يبدو مع الوقت من اليوم الذي يكون فيه، إحصائيًا، الشخص أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية.

علاوة على ذلك، قال الباحثون إن النشاط البدني المعتدل إلى القوي يمكن أن يكون له القدرة على تحسين الصحة العامة.
المصدرصحيفة indiatoday، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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