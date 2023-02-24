الجمعة, فبراير 24, 2023
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حبيب ابنة عمرو دياب يختبئ من البرد في أحضانها (فيديو)

يدرس حبيب كنزي إدارة الأحداث الدولية ويعمل عارض أزياء في ذات الوقت ومن المتوقع أن ينهي دراسته الجامعية العام المقبل

كتب رفيف عبدالله
حبيب ابنة عمرو دياب يختبئ من البرد في أحضانها (فيديو) watanserb.com
كنزي عمرو دياب
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وطن– قررت كنزي ابنة الفنان المصري عمرو دياب، خطف الأضواء من شقيقتها جنا، بفيديو جريء مع حبيبها.

حبيب كنزي

ونشرت كنزي عمرو دياب، عبر خاصية الستوري على “انستجرام“، فيديواً وهي في وضع حميميّ مع حبيبها لوك بيرسون.

حيث كان يجلس حبيب كنزي في أحضانها، على ما يبدو في حديقة منزل أحدهما، وكانا يشعران بالبرد، كما يتضح من البطانية التي وضعاها عليهما.

وكانت كنزي قد كشفت هوية حبيبها، بعد مرور عام على علاقتهما.

ونشرت ابنة الهضبة حينها صوراً عبر حسابها على “انستجرام” مع لوك، وهي تحتضنه، مرفقاً بتعليق يدلّ على أنه حبيبها.

كما قام حبيب كنزي بنشر صورهما التي كشفت جرأتها في حركاتها وملابسها، عبر حسابه على “انستجرام”.

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ويدرس لوك بيرسون إدارة الأحداث الدولية، ويعمل عارضَ أزياء في ذات الوقت، ومن المتوقع أن يُنهي دراسته الجامعية العام المقبل.

وصلة رقص

وتعتبر كنزي واحدة من أبناء “الهضبة” الأكثر تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لا تنفكّ عن إثارة الجدل في كل مرة تقدم فيها شيئاً جديداً.

ففي إحدى المرات، أدت كنزي، وصلة رقص غربية في صالة تدريب، مع فتاة أخرى.

واتهم بعضهم كنزي دياب بمحاولة تقليد النجمة الكولومبية، شاكيرا، في طريقة الرقص والشعر المنسدل المجعد.

كما أثارت كنزي الغضب بصورة جريئة كانت ترتدي خلالها ملابس مثيرة، وتجلس في أحضان صديقها الذي يحمل في يده مشروباً كحولياً.

كنزي وصديق لها

ليست كنزي وحدها من تستعرض مغامراتها العاطفية؛ بل جنا أيضاً تفعل ذلك بجرأة.

جنا وصديقها الأجنبي

وسبق أن نشرت جنا عبر “انستجرام” صوراً ومقاطع مصوّرة أظهرتها وهي تقبّل صديقها الشاب، في أماكن مختلفة منها غرفة النوم.

كما ظهرت ابنة عمرو دياب رفقة صديقها الأجنبي في عدة أماكن عامة، وكانت تحتضنه وتقبّله أيضاً.

 

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وعرّضت هذه المشاهد جنا ووالدها لانتقاد حادّ من قبل النشطاء، مستنكرين هذه الأفعال من ابنة المطرب الكبير.

ومؤخراً، اتجهت هذه المرة جنا، لكتابة الأغاني، وظهرت بفيديو وهي ترقص وتغني في الشارع كلمات بذيئة تقول فيها: “أعرف الآن أنني أبدو عاهرة، إنه عملي أن أقول كيف هو الأمر”.

وتتابع ابنة عمرو دياب الأغنية البذيئة: “لذا سأقول فقط، ما هذا، هل أنا مُحقة؟ هل أنا أبالغ؟ أريد أن أخرج من عقلي”.

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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