تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد وأبرز الغيابات في الديربي الإسباني

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وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد، غياب 3 لاعبين في صفوف الفريق الملكي، السبت، في قمة الديربي الإسباني لحساب الجولة ال23.

كما وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فقد سيغيب الثلاثي دافيد ألابا وفيرلاند ميندي ورودريغو، مع عودة النجم الفرنسي أوريلين تشواميني عن المواجهة القوية أمام أتلتيكو مدريد، في قمة الديربي من منافسات الدوري الإسباني 2022-2023

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام الفريق الضيف أتلتيكو مدريد، في قمة الديربي الإسباني من حساب الجولة ال23، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الملكي الأبيض: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، ناتشو.

خط الوسط: توني كروس، كامافينغا، لوكا مودريتش (داني سيبايوس).

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كما وفي مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، فالفيردي.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في قمة الديربي الإسباني لحساب الجولة ال23، عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

¡Solo quedan 2⃣ días para el derbi! pic.twitter.com/RL3wMGlvtI — Atlético de Madrid (@Atleti) February 23, 2023

كما وستكون المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس. عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

أما بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً. لنقل المباراة المثيرة والقوية في قمة الديربي الإسباني لهذا الموسم.

معلق مباراة الديربي الإسباني

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو التونسي حسن العيدروس.

وكان فريق الريال قد حقق الفوز الكبير على نظيره ليفربول (الريدز)، في مباراة ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بنتيجة 5-2.

وجاء حامل اللقب ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 51 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن غريمه الأزلي برشلونة المتصدر برصيد 59 نقطة حتى يومنا هذا.