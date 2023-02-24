الفلسطينيون يلبون دعوة عرين الأسود بمسيرات ضخمة “فيديو وصور”

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وطن – استجابة لدعوة أطلقتها مجموعة عرين الأسود، خرج آلاف الفلسطينيين في عدة مناطق بعد منتصف الفجر وحتى ساعات الفجر، في حشود مهيب، إلى الشوارع وعند المفترقات العامة، بتجمهرات ومسيرات، منددين بجرائم الاحتلال.

وخرج المشاركون من جميع الفئات العمرية، وبعضهم ملثمون بعصبة “عرين الأسود”، وهم يحملون أعلام فلسطين، وصورًا لبعض من شهداء جنين ونابلس والقدس، ولافتات، وسط هتافات وشعارات وطنية داعمة للمقاومة.

الجماهير تنزل إلى الشوارع في الضفة والقطاع استجابة لدعوة عرين الأسود لدعم المقاومة في وجه الاحتلال واسقاط المؤامرة لاضعاف واجتثاث المقاومة في نابلس وجنين pic.twitter.com/nDQtnXb3J6 — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) February 23, 2023

وفي مدن الضفة الغربية المحتلة، خرج الآلاف في مسيرات حاشدة، ومواكب بالمركبات وبالدرجات النارية، لتلبية النداء، وسط التهليلات والتكبيرات، فيما تم إحراق الإطارات المطاطية.

ومن بين المناطق التي احتشد فيها الفلسطينيون، هي مخيم شعفاط بالقدس، ومخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، وفي الخليل ورام الله، ونابلس ومناطق أخرى، حيث تجول المشاركون في الشوارع، ولمسافات طويلة.

⭕ بدء تجمع المواطنين على دوار المنارة وسط رام الله تلبية لدعوات عرين الأسود. pic.twitter.com/WmlNzJ4Qxq — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) February 23, 2023

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وكانت مجموعة “عرين الأسود“، قد دعت عبر حسابها الرسمي في “تليغرام” الجماهير للخروج هذه الليلة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في كل مدينة وقرية ومخيم، دعماً للمقاومين في تصديهم للعدو.

وقالت المجموعة، إنّ من يظن أنّ العرين انتهت فهو واهم، وأكّدت أن المقاومة باتت تملك درعاً وسيفاً.

⭕ فيديو | أجهزة السلطة بالخليل أثناء تفريقها للمواطنين المحتشدين وسط المدينة تلبية لدعوة عرين الأسود. pic.twitter.com/0xdzWPGn0C — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) February 23, 2023

وأضافت: “ندعوكم للانخراط فوراً في العمل المقاوم مهما كانت الأدوات ولكن بتخطيطٍ جيد، كما ندعو أحرار مدينة نابلس ومخيماتها وقراها للمشاركة في صلاة الفجر العظيم فجر يوم الجمعة في مسجد النصر”.

ما يحصل في هذه اللحظات مُبهر .. عشرات المسيرات تخرج في العاصمة القدس ونابلس وغزة وطولكرم ورام الله ومدن فلسطينية أخرى تلبية لدعوة مجموعات #عرين_الأسود بالخروج عند انتصاف الليل لإرسال رسالة : "كل فلسطين خلف المقاومة وضد التنسيق"#الله_أكبر pic.twitter.com/PnEacDDYlo — رضا ياسين | Reda Yasen (@RedaYasen2021) February 23, 2023

وتابعت: “نستطيع أن نقول لأبناء شعبنا الآن وبعد انضمام طولكرم الكرمي للمقاومة المسلحة واكتمال تشكيل خلاياها (المقاومة في الضفَّة الآن تملك درعاً وسيف)، ونقول للاحتلال ستقف طويلاً طويلاً وأنت تدرس وتبحث وتحلّل لتفهم ظاهرة العرين ثم بعد كل ذلك ستعجز ولن نعجز”.

وختمت: “لن نحرف بوصلتنا وبوصلتكم مهما كلَّف الأمر.. ونقول للمحتل انتظرنا فنحن قادمون من حيث لا تحتسب وساء صباحكم وساء سبتكم وسنرى من سيحاصر من”.

وتشهد ساحات الضفة المحتلة، مواجهات ميدانية مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال معظمها في جنين ونابلس يوميًا، عند الحواجز، وأثناء عمليات الاقتحامات المتكررة.

وأمس الأول الأربعاء، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مدوية في مدينة نابلس، عقب محاصرة منزل كان يتواجد فيه مطلوبان قبل اغتيالهما وهما الشهيدان (محمد أبو بكر، وحسام سليم).

وأسفرت المجزرة الإسرائيلية عن ارتقاء 11 شهيدًا و ما يزيد عن 100 إصابة آخرين بجروح متفاوتة.