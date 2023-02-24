الجمعة, فبراير 24, 2023
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الفلسطينيون يلبون دعوة عرين الأسود بمسيرات ضخمة “فيديو وصور”

عرين الأسود دعت للخروج في مسيرات مناصرة ومبايعة لها في أعقاب مجزرة نابلس

كتب خالد السعدي
مسيرات مناصرة لعرين الأسود watanserb.com
آلاف الفلسطينيون في الضفة الغربية يخرجون في مسيرات دعم ومناصرة لعرين الأسود
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وطن – استجابة لدعوة أطلقتها مجموعة عرين الأسود، خرج آلاف الفلسطينيين في عدة مناطق بعد منتصف الفجر وحتى ساعات الفجر، في حشود مهيب، إلى الشوارع وعند المفترقات العامة، بتجمهرات ومسيرات، منددين بجرائم الاحتلال.

وخرج المشاركون من جميع الفئات العمرية، وبعضهم ملثمون بعصبة “عرين الأسود”، وهم يحملون أعلام فلسطين، وصورًا لبعض من شهداء جنين ونابلس والقدس، ولافتات، وسط هتافات وشعارات وطنية داعمة للمقاومة.

وفي مدن الضفة الغربية المحتلة، خرج الآلاف في مسيرات حاشدة، ومواكب بالمركبات وبالدرجات النارية، لتلبية النداء، وسط التهليلات والتكبيرات، فيما تم إحراق الإطارات المطاطية.

ومن بين المناطق التي احتشد فيها الفلسطينيون، هي مخيم شعفاط بالقدس، ومخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، وفي الخليل ورام الله، ونابلس ومناطق أخرى، حيث تجول المشاركون في الشوارع، ولمسافات طويلة.

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وكانت مجموعة “عرين الأسود“، قد دعت عبر حسابها الرسمي في “تليغرام” الجماهير للخروج هذه الليلة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في كل مدينة وقرية ومخيم، دعماً للمقاومين في تصديهم للعدو.

وقالت المجموعة، إنّ من يظن أنّ العرين انتهت فهو واهم، وأكّدت أن المقاومة باتت تملك درعاً وسيفاً.

وأضافت: “ندعوكم للانخراط فوراً في العمل المقاوم مهما كانت الأدوات ولكن بتخطيطٍ جيد، كما ندعو أحرار مدينة نابلس ومخيماتها وقراها للمشاركة في صلاة الفجر العظيم فجر يوم الجمعة في مسجد النصر”.

وتابعت: “نستطيع أن نقول لأبناء شعبنا الآن وبعد انضمام طولكرم الكرمي للمقاومة المسلحة واكتمال تشكيل خلاياها (المقاومة في الضفَّة الآن تملك درعاً وسيف)، ونقول للاحتلال ستقف طويلاً طويلاً وأنت تدرس وتبحث وتحلّل لتفهم ظاهرة العرين ثم بعد كل ذلك ستعجز ولن نعجز”.

وختمت: “لن نحرف بوصلتنا وبوصلتكم مهما كلَّف الأمر.. ونقول للمحتل انتظرنا فنحن قادمون من حيث لا تحتسب وساء صباحكم وساء سبتكم وسنرى من سيحاصر من”.

وتشهد ساحات الضفة المحتلة، مواجهات ميدانية مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال معظمها في جنين ونابلس يوميًا، عند الحواجز، وأثناء عمليات الاقتحامات المتكررة.

وأمس الأول الأربعاء، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مدوية في مدينة نابلس، عقب محاصرة منزل كان يتواجد فيه مطلوبان قبل اغتيالهما وهما الشهيدان (محمد أبو بكر، وحسام سليم).

وأسفرت المجزرة الإسرائيلية عن ارتقاء 11 شهيدًا و ما يزيد عن 100 إصابة آخرين بجروح متفاوتة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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