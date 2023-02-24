الجمعة, فبراير 24, 2023
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أحدث دراسة: النوم الجيد والمنتظم يضيف لحياة الرجل 5 سنوات والنساء عامين

وجد البحث أن الحصول على نوم جيد دون إزعاج يمكن أن يساعد الرجال على إضافة خمس سنوات أخرى إلى حياتهم ، بينما قد تعيش النساء عامين إضافيين إذا كانت عادات راحتهم صحية.

كتب أنس السالم
توصلت دراسة جديدة إلى أن النوم الجيد والمنتظم يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك watanserb.com
دراسة: الحصول على نوم جيد دون إزعاج يمكن أن يساعد الرجال على إضافة خمس سنوات أخرى إلى حياتهم
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وطن – توصلت دراسة جديدة إلى أن النوم الجيد والمنتظم يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك من خلال حمايتك من مرض خطير.

ووجد البحث أن الحصول على نوم جيد دون إزعاج يمكن أن يساعد الرجال على إضافة خمس سنوات أخرى إلى حياتهم ، بينما قد تعيش النساء عامين إضافيين إذا كانت عادات راحتهم صحية.

النوم الجيد والمنتظم
دراسة: النوم الجيد والمنتظم يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك من خلال حمايتك من مرض خطير

بالإضافة إلى ذلك، يقول الباحثون إن الشباب الذين لديهم عادات نوم لائقة هم أقل عرضة للوفاة مبكرًا.

من المعروف أن الحصول على قسط جيد من النوم يساعد في درء العديد من المشاكل الصحية للقلب والأوعية الدموية من بين الأمراض الخطيرة الأخرى.

دراسة: النوم الجيد يمكن أن يساعد الرجال على إضافة 5 سنوات إلى حياتهم

تشير نتائج الدراسة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالحصول على قسط كافٍ من النوم، حيث يجب أن يكون ذا جودة عالية وبدون فترات يقظة، وفقًا لتقرير الإندبندنت الذي نقلته ميرور وترجمته وطن.

استندت أداة قياس “النوم الجيد” إلى خمسة عوامل: مدة النوم المثالية من سبع إلى ثماني ساعات، وصعوبة النوم لا تزيد عن مرتين في الأسبوع، وصعوبة النوم أكثر من مرتين في الأسبوع، وعدم الاعتماد على أي دواء للنوم، والاستيقاظ مرتاحًا في خمسة أيام على الأقل من الأسبوع.

قسط جيد من النوم يساعد في درء العديد من المشاكل الصحية للقلب والأوعية الدموية
قسط جيد من النوم يساعد في درء العديد من المشاكل الصحية للقلب والأوعية الدموية
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وأظهرت النتائج أيضًا أن ما يقرب من 8٪ من الوفيات لأي سبب يمكن أن تُعزى إلى أنماط النوم السيئة.

قال الدكتور فرانك كيان، الطبيب المقيم في الطب الباطني في مركز Beth Israel Deaconess الطبي في بوسطن ، أمريكا ، والمؤلف المشارك للدراسة: “لقد رأينا علاقة واضحة بين الجرعة والاستجابة، وبالتالي فإن العوامل الأكثر فائدة التي يمتلكها الشخص من حيث لديهم جودة أعلى من النوم، كما أن لديهم أيضًا انخفاض تدريجي في جميع الأسباب والوفيات القلبية الوعائية”.

وأضاف الدكتور كيان، وهو أيضًا زميل إكلينيكي في الطب بكلية الطب بجامعة هارفارد: “أعتقد أن هذه النتائج تؤكد أن مجرد الحصول على ساعات كافية من النّوم ليس كافيًا. عليك حقًا أن تنام بشكل مريح ولا تجد صعوبة في النوم والاستمرار في النوم.”

تم تخصيص صفر أو نقطة واحدة لكل عامل نوم متغير. يمكن تحقيق خمس نقاط كحد أقصى، مما يشير إلى أعلى جودة للنّوم.

العيش لفترة أطول 

وأضاف الدكتور: “إذا كان لدى الناس كل هذه السلوكيات المثالية للنوم، فمن المرجح أن يعيشوا لفترة أطول”.

“لذا ، إذا تمكنا من تحسين النّوم بشكل عام ، وكان تحديد اضطرابات النوم أمرًا مهمًا بشكل خاص، فقد نتمكن من منع بعض هذه الوفيات المبكرة.”

أظهرت نتائج الدراسة أن ما يقرب من 8٪ من الوفيات لأي سبب يمكن أن تُعزى إلى أنماط النوم السيئة
أظهرت نتائج الدراسة أن ما يقرب من 8٪ من الوفيات لأي سبب يمكن أن تُعزى إلى أنماط النّوم السيئة

الدراسة الأولية، التي تم تقديمها في اجتماع سنوي للكلية الأمريكية لأمراض القلب يوم الخميس، حللت البيانات من أكثر من 172000 شخص أجابوا على استبيانات النّوم بين عامي 2013 و 2018 كجزء من استطلاع مقابلة الصحة الوطنية.

تمت متابعة المشاركين بمتوسط 4.3 سنوات، توفي خلالها 8681 شخصًا.

ومن بين هذه الوفيات، كانت 2610 (30٪) نتيجة لأمراض القلب والأوعية الدموية، و 2052 (24٪) بسبب السرطان و 4019 (46٪) لأسباب أخرى.

من لديهم عوامل النوم المواتية أقل عرضة للوفاة بنسبة 30٪ 

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين لديهم جميع عوامل النّوم الخمسة المواتية كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 30٪ لأي سبب مقارنة بأولئك الذين لديهم صفر إلى واحد.

أولئك الذين لديهم عوامل النّوم الإيجابية هذه كانوا أقل عرضة بنسبة 21٪ للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، و 19٪ أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان، و 40٪ أقل عرضة للوفاة لأسباب أخرى غير أمراض القلب أو السرطان.

وأشار الدكتور “كيان” إلى أن الوفيات الأخرى من المحتمل أن تكون بسبب الحوادث أو العدوى أو الأمراض العصبية التنكسية، مثل الخرف ومرض باركنسون، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

وجدت الدراسة أن الذين لديهم جميع عوامل النوم الخمسة المواتية كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 30٪
وجدت الدراسة أن الذين لديهم جميع عوامل النّوم الخمسة المواتية كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 30٪

ومع ذلك، بين الرجال والنساء الذين أبلغوا عن وجود جميع عوامل النّوم الخمسة الجيدة، كان متوسط العمر المتوقع 4.7 سنوات أكبر للرجال و 2.4 سنة للنساء مقارنة بأولئك الذين لم يكن لديهم أي عامل أو عامل واحد فقط.

بدأ الباحثون المشاركون في الدراسة قياسات كسب متوسط العمر المتوقع من سن 30 ، لكنهم قالوا إن النموذج يمكن استخدامه للتنبؤ بالمكاسب في الأعمار الأكبر أيضًا.

قال الدكتور كيان: “حتى في سن مبكرة، إذا تمكن الناس من تطوير عادات النّوم الجيدة هذه للحصول على قسط كافٍ من النوم، والتأكد من أنهم ينامون دون الكثير من الإلهاءات وأنهم يتمتعون بنظافة نوم جيدة بشكل عام، يمكن أن يفيد ذلك بشكل كبير صحتهم العامة على المدى الطويل.”

المصدرالإندبندنت - ميرور - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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