يوم التأسيس.. سعوديات بملابس مثيرة وتحرش بفتاة بعد محاصرتها (فيديو)

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وطن – ضجت شوارع السعودية خلال فاعليات الاحتفال بيوم التأسيس بمشاهد مخلة بالأخلاق العامة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تحرش مجموعة من الرجال بفتيات خلال حضور الفعاليات الليلية المختلطة التي أشرف على تنظيمها السلطات الرسمية.

تحرش بفتاة سعودية في احتفالات يوم التأسيس

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب، كانوا يحاصرون فتاة بطريقة غير مقبولة وغير مسبوقة في أوساط المجتمع السعودي المحافظ.

الفتاة التي كانت ترتدي عباءة سوداء اللون، وبالكاد كشفت عن وجهها، كانت تتنقل بين جمع من الرجال في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، قبل أن يقوم أحد الحضور برشها بـرذاذ الثلج الأبيض على خديها.

امتعضت الشابة السعودية على ما يبدو من الحركة التي تعرضت لها، وقامت بصفع الشاب الذي رشها بالرذاذ وعبرت عن غضبها الشديد من تصرفه.

رقص مختلط في السعودية

مقطع فيديو آخر من فاعليات الاحتفال بيوم التأسيس، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والمكان أيضا “بوليفارد سيتي”، حيث ظهرت مجموعة من النساء يرتدين فساتين ضيقة بينما كن يتحركن بين جمع من الرجال.

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المشاهد التي أثارت استياء الكثيرين في السعودية، أظهرت نساءا بملابس مكشوفة وغير محتشمة وسط عشرات الرجال في شوارع الرياض.

رقص مختلط وسفور في #يوم_التاسيس

مايحدث في بلاد الحرمين مخجل ومحزن للغاية

"اللهمّ لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"

هذه المشاهد غير لائقة وتشوه سمعة بلاد الحرمين يجب محاسبتهم جميعاً#نطالب_بمعاقبه_البليهي pic.twitter.com/GiyGsklpnW — نورة الحربي (@n_alharbi112) February 22, 2023

كل ماسبق، أشعل موجة انتقادات واسعة وجهها ناشطون إلى القائمين على تلك الحفلات والفعاليات، وهي الهيئة العامة للترفيه التي يرأسها المستشار لدى الديوان الملكي “تركي آل الشيخ” والمقرب أيضا من ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”.

غضب في بلاد الحرمين من مشاهد العُريّ والخلاعة

“نورة الحربي” ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلت مع تلك المشاهد وقالت عبر تويتر: “اجواء الدعارة والانحلال وهدم القيم الانسانية التي خلفها بن سلمان في يوم التأسيس.. هناك اهداف من وراء هذا الانحطاط والاختلاط الا وهو تشويه سمعة بلاد الحرمين الشريفين”.

وقال الإعلامي “لطف الفتاحي” في سياق متصل: “هذا المشهد ليس في بريطانيا او المانيا وكذلك اسرائيل وامريكا بل في السعودية بلاد الحرمين الشريفين.”

وتابع: “بلاد مهبط الوحي وقبلة المسلمين وأرض الرسالة ومهبط القرآن ومكة والمدينة ومقام رسول الله صلوات ربي عليه وآله عليه وسلم اصبح الحال فيها هكذا رقص وترفيه وزنا ودعارة في ظل حكم آل سعود”.

هذا المشهد ليس في بريطانيا او المانيا وكذلك اسرائيل وامريكا بل في السعودية بلاد الحرمين الشريفين بلاد مهبط الوحي وقبلة المسلمين وارض الرسالة ومهبط القران ومكه والمدينة ومقام رسول الله صلوات ربي عليه وآله عليه وسلم اصبح الحال فيها هكذا رقص وترفيه وزنا ودعاره في ظل حكم ال سعود pic.twitter.com/UU14loHlx3 — (لطف الفتاحي) -Lotf Al-Fattahy (@AbuFattahi) February 23, 2023

وأوضح الناشط “نايف الحربي” رفضه لمشاهد الرقص والعري في السعودية تفاعلا مع مقطع فيديو لرقص مختلط في المملكة الخليجية قائلا: “الفكرة يا أخي لماذا لا نعبر عن كل احتفالاتنا وتاريخنا بتراثنا وأصالتنا.”

واستطرد:”رأيت مثل هذه الأساليب الراقصة في مطارات أوروبا ودبي وغيرها. نفس الأسلوب وتاريخنا غني بكثير من التقاليد المهملة”.

الفكرة ياأخي لماذا لانعبر عن كل احتفالاتنا وتاريخنا بتراثنا وأصالتنا. رأيت مثل هذه الأساليب الراقصة في مطارات أوروبا ودبي وغيرها. نفس الأسلوب

وتاريخنا غني بكثير من التقاليد المهملة

يكفيك فخرا أن مانشأ هنا في مملكتنا من لغة ودين يتبعه ثلث الأرض

نحن أكبر من أن نكون تابعين لأحد — نايف الحربي (@mnmmsa1) February 23, 2023

وأضاف حساب باسم “صوت بلاد الحرمين” في تعليقه على مقطع فيديو لفتاة ترقص حاملة راية التوحيد: “رقص النساء أمام الرجال ليس من موروث شعب بلاد الحرمين ولم يرضى بهذا الفعل رجال ونساء تلك الحقبة أو الحقبة الحالية.”

وتابع مستنكرا: “عار التجني عليهم بما ليس فيهم من الحثالة فقط لنشر فسادهم. للأسف أصبحت راية التوحيد رداء للرقص توضع خلف الظهور بذريعة”.

رقص النساء أمام الرجال ليس من موروث شعب بلاد الحرمين ولم يرضى بهذا الفعل رجال ونساء تلك الحقبة أو الحقبة الحالية،

عار التجني عليهم بما ليس فيهم من الحثالة فقط لنشر فسادهم

للأسف أصبحت راية التوحيد رداء للرقص توضع خلف الظهور بذريعة #يوم_التاسيس 💔 #يوم_بدينا pic.twitter.com/5enWcgwP8H — صوت بلاد الحرمين (@MBS_NO) February 22, 2023

ثمار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان

وفي الأثناء، يرى مراقبون أن الوضع غير الطبيعي الذي أصبحت عليه الشوارع السعودية من انحلال أخلاقي ورقص مختلط وعدم احترام لعادات وتقاليد الشعب السعودي المُحافظ، إنما هو نتيجة مباشرة لسياسات ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان منذ توليه السلطة في 2017.

حيث انخرط بن سلمان بشكل غير مسبوق في تحويل صبغة المجتمع السعودي عبر فرض انقتاح مزعوم على الثقافة الغربية السائدة، وهو ما تمثل في استقدام أشهر المهرجانات والعروض الغنائية العالمية إلى بلاد الحرمين.

النقطة الفاصلة الأخرى هي تهميش وتتفيه مهام “الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، على حساب تضخيم ودعم أدوار كيانات مُحدثة أبرزها “الهيئة العامة للترفيه” بقيادة رئيسها المقرب من ولي العهد “تركي آل الشيخ”.

وبين تهميش الأولى وتصدر الثانية للمشهد السعودي، ضجت سجون المملكة بآلاف من معتقلي الرأي والحقوقيين والمدونين، في حملات شملت كل صوت معارض لولي العهد السعودي الذي بات الحاكم الفعلي للمملكة ولا يخشى أن “يقطع” معارضيه لأجزاء بشرية لا أن يقتلهم فقط!