الخميس, فبراير 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهديوم التأسيس.. سعوديات بملابس مثيرة وتحرش بفتاة بعد محاصرتها (فيديو)
الهدهد

يوم التأسيس.. سعوديات بملابس مثيرة وتحرش بفتاة بعد محاصرتها (فيديو)

يتزايد رفض السعوديين لانتشار مشاهد الرقص المختط واللباس النسائي غير المحتشم، الذي تُروج له السلطات، في كل مناسبة واحتفال تنظمه المملكة

كتب فهمي الورغمي
تحرش يوم التأسيس watanserb.com
شبان سعوديون يحاصرون فتاة ويتحرشون بها في فاعليات يوم التأسيس
- Advertisement -

وطن – ضجت شوارع السعودية خلال فاعليات الاحتفال بيوم التأسيس بمشاهد مخلة بالأخلاق العامة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تحرش مجموعة من الرجال بفتيات خلال حضور الفعاليات الليلية المختلطة التي أشرف على تنظيمها السلطات الرسمية.

تحرش بفتاة سعودية في احتفالات يوم التأسيس

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب، كانوا يحاصرون فتاة بطريقة غير مقبولة وغير مسبوقة في أوساط المجتمع السعودي المحافظ.

الفتاة التي كانت ترتدي عباءة سوداء اللون، وبالكاد كشفت عن وجهها، كانت تتنقل بين جمع من الرجال في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، قبل أن يقوم أحد الحضور برشها بـرذاذ الثلج الأبيض على خديها.

امتعضت الشابة السعودية على ما يبدو من الحركة التي تعرضت لها، وقامت بصفع الشاب الذي رشها بالرذاذ وعبرت عن غضبها الشديد من تصرفه.

رقص مختلط في السعودية

مقطع فيديو آخر من فاعليات الاحتفال بيوم التأسيس، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والمكان أيضا “بوليفارد سيتي”، حيث ظهرت مجموعة من النساء يرتدين فساتين ضيقة بينما كن يتحركن بين جمع من الرجال.

- Advertisement -

المشاهد التي أثارت استياء الكثيرين في السعودية، أظهرت نساءا بملابس مكشوفة وغير محتشمة وسط عشرات الرجال في شوارع الرياض.

كل ماسبق، أشعل موجة انتقادات واسعة وجهها ناشطون إلى القائمين على تلك الحفلات والفعاليات، وهي الهيئة العامة للترفيه التي يرأسها المستشار لدى الديوان الملكي “تركي آل الشيخ” والمقرب أيضا من ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”.

غضب في بلاد الحرمين من مشاهد العُريّ والخلاعة

“نورة الحربي” ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلت مع تلك المشاهد وقالت عبر تويتر: “اجواء الدعارة والانحلال وهدم القيم الانسانية التي خلفها بن سلمان في يوم التأسيس.. هناك اهداف من وراء هذا الانحطاط والاختلاط الا وهو تشويه سمعة بلاد الحرمين الشريفين”.

وقال الإعلامي “لطف الفتاحي” في سياق متصل: “هذا المشهد ليس في بريطانيا او المانيا وكذلك اسرائيل وامريكا بل في السعودية بلاد الحرمين الشريفين.”

وتابع: “بلاد مهبط الوحي وقبلة المسلمين وأرض الرسالة ومهبط القرآن ومكة والمدينة ومقام رسول الله صلوات ربي عليه وآله عليه وسلم اصبح الحال فيها هكذا رقص وترفيه وزنا ودعارة في ظل حكم آل سعود”.

وأوضح الناشط “نايف الحربي” رفضه لمشاهد الرقص والعري في السعودية تفاعلا مع مقطع فيديو لرقص مختلط في المملكة الخليجية قائلا: “الفكرة يا أخي لماذا لا نعبر عن كل احتفالاتنا وتاريخنا بتراثنا وأصالتنا.”

واستطرد:”رأيت مثل هذه الأساليب الراقصة في مطارات أوروبا ودبي وغيرها. نفس الأسلوب وتاريخنا غني بكثير من التقاليد المهملة”.

وأضاف حساب باسم “صوت بلاد الحرمين” في تعليقه على مقطع فيديو لفتاة ترقص حاملة راية التوحيد: “رقص النساء أمام الرجال ليس من موروث شعب بلاد الحرمين ولم يرضى بهذا الفعل رجال ونساء تلك الحقبة أو الحقبة الحالية.”

وتابع مستنكرا: “عار التجني عليهم بما ليس فيهم من الحثالة فقط لنشر فسادهم. للأسف أصبحت راية التوحيد رداء للرقص توضع خلف الظهور بذريعة”.

ثمار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان

وفي الأثناء، يرى مراقبون أن الوضع غير الطبيعي الذي أصبحت عليه الشوارع السعودية من انحلال أخلاقي ورقص مختلط وعدم احترام لعادات وتقاليد الشعب السعودي المُحافظ، إنما هو نتيجة مباشرة لسياسات ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان منذ توليه السلطة في 2017.

حيث انخرط بن سلمان بشكل غير مسبوق في تحويل صبغة المجتمع السعودي عبر فرض انقتاح مزعوم على الثقافة الغربية السائدة، وهو ما تمثل في استقدام أشهر المهرجانات والعروض الغنائية العالمية إلى بلاد الحرمين.

النقطة الفاصلة الأخرى هي تهميش وتتفيه مهام “الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، على حساب تضخيم ودعم أدوار كيانات مُحدثة أبرزها “الهيئة العامة للترفيه” بقيادة رئيسها المقرب من ولي العهد “تركي آل الشيخ”.

وبين تهميش الأولى وتصدر الثانية للمشهد السعودي، ضجت سجون المملكة بآلاف من معتقلي الرأي والحقوقيين والمدونين، في حملات شملت كل صوت معارض لولي العهد السعودي الذي بات الحاكم الفعلي للمملكة ولا يخشى أن “يقطع” معارضيه لأجزاء بشرية لا أن يقتلهم فقط!

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

حليمة بولند تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة في يوم التأسيس السعودي

حياتنا

بنات هند القحطاني ورقص مثير احتفالا بيوم التأسيس يثير جدلا (فيديو)

رياضة

رونالدو يحتفل بيوم التأسيس السعودي بارتداء الجلابية وحمل السيف (شاهد)

الهدهد

الشرطة السعودية تصادر سيارة مواطن كويتي لرفعه علم بلاده في احتفالات يوم التأسيس! (شاهد)

حياتنا

كريستيانو رونالدو بالزي السعودي ويرقص “العرضة” في يوم التأسيس (فيديو)

الهدهد

حليب الإبل ورقص في الصحراء.. إطلالة مثيرة للسعودية “أوجان” بيوم التأسيس

الهدهد

رقص مختلط براية التوحيد في كلية الطب بجامعة الرياض يثير غضب السعوديين! (شاهد)

حياتنا

الأردن.. عقوبة صادمة لشاب احتضن فتاة من الخلف! (شاهد)

حياتنا

خلال بث مباشر..يوتيوبر كورية توثق لحظة تعرضها للمضايقة والتحرش في الهند (فيديو)

حياتنا

رقص مثير .. ميريام فارس تشعل ضجةً في كليب أغنية كأس العالم! (شاهد)

حياتنا

الإمارات.. هكذا حاول موظف إرغام زميلته على الاستجابة لرغباته الجنسية!

الهدهد

مدرس تربية إسلامية مصري يتحرش ويغتصب 50 طفلا بالكويت.. تفاصيل صادمة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مدى الحياة..كويتية تتكفل “بطفل الموزة” السوري الناجي من الزلزال بمعجزة

تفاصيل القبض على مسؤول عراقي في الإمارات بتهمة مخلة

بالوثائق.. مسؤولة مغربية مقربة من محمد السادس تفجر غضب الجزائريين

الفنانة البحرينية مروة خليل مُنهارة وتناشد ولي العهد مساعدتها (شاهد)

عمرها 13 مليار سنة.. “جيمس ويب” يرصد مجرات ضخمة تعود لبداية الكون

بيان ناري لـ”عرين الأسود” وهذا ما طلبت من الفلسطينيين فعله جماعيا الليلة

حليمة بولند تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة في يوم التأسيس السعودي

بنات هند القحطاني ورقص مثير احتفالا بيوم التأسيس يثير جدلا (فيديو)

حملة شعبية بالسلطنة لوقف قرار فتح الأجواء العمانية أمام الطيران الإسرائيلي

فدت كلبها بنفسها.. فيديو مرعب لتمساح يمزق امرأة أمريكية بفلوريدا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC