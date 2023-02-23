الخميس, فبراير 23, 2023
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حياتنا

لماذا يرتدي الأمير ويليام دائما ساعتين على معصمه؟..سبب غريب وملفت! (شاهد)

الامير ويليام يحافظ على ارتداء ساعة قدمتها له والدته الأميرة ديانا منذ 30 عاما

كتب سالم حنفي
يرتدي الامير ويليام ساعتين watanserb.com
ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام
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وطن– هناك العديد من الأشخاص الذين لديهم ساعتان ويرتدونهما على أذرعهم سواء كان ذلك للعرض أو لسبب آخر، ومن هنا يثير الفضول أن نعرف لماذا يرتدي ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام دائمًا ساعتين على معصمه.

ووفقا لموقع “okdiario” يبدو أن الأمير ويليام قد تبنى العرف الذي اتبعته والدته الأميرة الراحلة “ديانا“، حيث تمت رؤيته في عدة مناسبات بساعتين. .

هدية عيد ميلاده من والدته الراحلة الأميرة ديانا

وبحسب إحدى الصور، ظهر الأمير ويليام يرتدي ساعة على معصمه الأيسر وأخرى على معصمه الأيمن، وعلى وجه التحديد ، على اليسار ، كان من الممكن رؤية Omega Seamaster 300m ، والتي قدمتها له والدته في عيد ميلاده، لذلك فهي ذات قيمة عاطفية كبيرة له، حيث قد ارتداها على مدى 30 عامًا وفخور جدًا بها.

سبب شهرة الساعة التي قدمتها له والدته

وبحسب الموقع، فإن هذه الساعة لها تاريخ، لأنها بالإضافة إلى كونها هدية من والدته ، أصبحت مشهور من خلال جيمس بوند، حيث ظهرت في الحرب العالمية الثانية من خلال تصميمها للجيش البريطاني في ذلك الوقت، ثم لم تعد حصرية للجنود وتم منحها أيضًا للجميع (أولئك الذين يستطيعون تحملها بالطبع).

الساعة التي قدمتها والدة الامير ويليام
الساعة التي قدمتها والدة الامير ويليام

ساعة حديثة

وفي معصمه الأيمن، ارتدى الامير ويليام ساعة من طراز Garmin Forerunner 245 في عدة مناسبات ، وهي واحدة من أحدث الساعات الذكية وأكثرها حداثة، وهي كاملة للغاية وتوفر لنا كل شيء بدءًا من قياس صحتنا وحتى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والإشعارات وغير ذلك الكثير.

يرتدى الامير ويليام ساعة ذكية من طراز Garmin Forerunner 245
يرتدى الامير ويليام ساعة ذكية من طراز Garmin Forerunner 245

وقال الموقع أنه على أي حال ، نرى كيف يحب الامير ويليام الساعات ولهذا السبب يرتدي ساعتين مختلفتين تمامًا، مشيرا إلى أنه على الرغم من أننا لا نعرف السبب الرئيسي ، إلا أن كل شيء يشير إلى أن أحدهما أكثر وظيفية وحداثة والأخرى ذات موضوع عاطفي تجعله أكثر ارتباطًا بوالدته.

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ولفت الموقع إلى انه في البداية، كان الأمير ويليام يرتدي دائمًا الساعة التي قدمتها له والدته الاميرة ديانا، حيث ظهر ذلك في العديد من الفعايات الرسمية، ، لكنه لأسباب عملية أكثر ، قرر الحصول على Garmin حنى يمكنه قياس معدل ضربات قلبه إلى القدرة على مشاهدة إشعاراته في الوقت الحالي.

المصدرokdiario ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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