قبل الزلزال.. ما قصة “أصوات غريبة من تحت الأرض” أرعبت سكان قرية تركية؟

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وطن – أصيب أهالي قرية “ميداندارا” بولاية سيدي التركية، بحالة من الرعب بعد سماعهم أصوات غامضة ومخيفة تنبعث من تحت الأرض قبل 3 أشهر.

ومنذ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في تركيا وسوريا، في 6 فبراير، وأوقع أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى، راجت أقاويل كثيرة عن إمكانية التنبؤ بالزلازل، وما إذا كانت هناك أي علامات يمكن أن تشير إلى اقتراب حدوث زلازل في منطقة ما.

كان هناك أيضًا بعض التحليلات القصصية للحيوانات والطيور التي شعرت بمثل هذه الهزات قبل حدوثها.

وقال سكان قرية “ميداندارا” بولاية سيدي، إن الأصوات مخيفة وطالبوا بالكشف عن مصدرها.

وقال موقع “أرشيد” التركي إن السلطات في تركيا أجرت تحقيقًا ميدانيًا على خلفية شكاوى السكان من سماع أصوات قادمة من تحت الأرض.

وبحسب صحيفة “زمان” التركية قال سكان قرية ميداندرة بولاية سيدي إن الأصوات مخيفة وطالبوا بالكشف عن مصدرها.

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وبعد الفحص الميداني، أصدرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة بيانًا، أعلنت فيه عدم تحديد سبب الأصوات التي سمعها سكان المنطقة، وأنه سيتم متابعة تطورات الحالة.

من جانبه أكد مدير وحدة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة، أنه أجرى العديد من الفحوصات الميدانية، مضيفاً أنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية بتقارير الدراسات الجيولوجية التي سيتم إعدادها.

وقدم رئيس المنطقة “نجم الدين بيكارا” طلبا لقسم الطوارئ والكوارث الطبيعية، بناء على طلب القرويين الذين يسمعون أصوات قادمة من باطن الارض ويشعرون بهزات تستمر عدة ثوان، حوالي اسبوعين.

يذكر أن ولاية “سيدي” التركية لم تكن من بين الدول العشر التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن المناطق المنكوبة، والتي شملت: كهرمان مرعش ، أضنة ، أديامان ، عثمانية ، هاتاي ، كيليس ، ملاطية ، سانليورفا ، ديار بكر وغازي عنتاب.

ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، أن حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 شباط / فبراير ، ارتفعت إلى 43556 قتيلاً.

فيما أعلن المرصد السوري ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في سوريا إلى قرابة 6750 شخصاً. مما يرفع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى أكثر من 50 ألف قتيل بين البلدين.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها، إن البلاد شهدت 7242 هزة ارتدادية منذ ذلك الزلزال، تراوحت 41 منها بين 5 و6 درجات ، و450 هزة ارتدادية بين 4 و5 درجات.