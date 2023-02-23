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قبل الزلزال.. ما قصة “أصوات غريبة من تحت الأرض” أرعبت سكان قرية تركية؟

أهالي قرية ميداندارا بولاية "سيدي" التركية سمعوا أصواتا مرعبة قادمة من باطن الأرض قبل فترة من وقوع الزلزال وشعروا بهزات تستمر عدة ثوان

كتب خالد الأحمد
أصوات غريبة من تحت الأرض watanserb.com
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وطن – أصيب أهالي قرية “ميداندارا” بولاية سيدي التركية، بحالة من الرعب بعد سماعهم أصوات غامضة ومخيفة تنبعث من تحت الأرض قبل 3 أشهر.

ومنذ الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في تركيا وسوريا، في 6 فبراير، وأوقع أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى، راجت أقاويل كثيرة عن إمكانية التنبؤ بالزلازل، وما إذا كانت هناك أي علامات يمكن أن تشير إلى اقتراب حدوث زلازل في منطقة ما.

كان هناك أيضًا بعض التحليلات القصصية للحيوانات والطيور التي شعرت بمثل هذه الهزات قبل حدوثها.

وقال سكان قرية “ميداندارا” بولاية سيدي، إن الأصوات مخيفة وطالبوا بالكشف عن مصدرها.

وقال موقع “أرشيد” التركي إن السلطات في تركيا أجرت تحقيقًا ميدانيًا على خلفية شكاوى السكان من سماع أصوات قادمة من تحت الأرض.

وبحسب صحيفة “زمان” التركية قال سكان قرية ميداندرة بولاية سيدي إن الأصوات مخيفة وطالبوا بالكشف عن مصدرها.

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وبعد الفحص الميداني، أصدرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة بيانًا، أعلنت فيه عدم تحديد سبب الأصوات التي سمعها سكان المنطقة، وأنه سيتم متابعة تطورات الحالة.

من جانبه أكد مدير وحدة الطوارئ والكوارث الطبيعية بالمدينة، أنه أجرى العديد من الفحوصات الميدانية، مضيفاً أنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية بتقارير الدراسات الجيولوجية التي سيتم إعدادها.

وقدم رئيس المنطقة “نجم الدين بيكارا” طلبا لقسم الطوارئ والكوارث الطبيعية، بناء على طلب القرويين الذين يسمعون أصوات قادمة من باطن الارض ويشعرون بهزات تستمر عدة ثوان، حوالي اسبوعين.

يذكر أن ولاية “سيدي” التركية لم تكن من بين الدول العشر التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن المناطق المنكوبة، والتي شملت: كهرمان مرعش ، أضنة ، أديامان ، عثمانية ، هاتاي ، كيليس ، ملاطية ، سانليورفا ، ديار بكر وغازي عنتاب.

ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، أن حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في 6 شباط / فبراير ، ارتفعت إلى 43556 قتيلاً.

فيما أعلن المرصد السوري ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في سوريا إلى قرابة 6750 شخصاً. مما يرفع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى أكثر من 50 ألف قتيل بين البلدين.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها، إن البلاد شهدت 7242 هزة ارتدادية منذ ذلك الزلزال، تراوحت 41 منها بين 5 و6 درجات ، و450 هزة ارتدادية بين 4 و5 درجات.

المصدرموقع أرشيد - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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