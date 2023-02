رونالدو يحتفل بيوم التأسيس السعودي بارتداء الجلابية وحمل السيف (شاهد)

- Advertisement -

وطن- احتفل صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 عاماً)، نجم فريق نادي النصر، بذكرى يوم التأسيس السعودي الـ296، الأربعاء، بارتداء الجلابية وحمل السيف وشرب القهوة العربية البيضاء.

ونشر الدون رونالدو، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع (تويتر)، في أثناء مشاركته في احتفال يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، منذ 296 عاماً، والذي يصادف يوم الـ22 من شهر فبراير/شباط الجاري.

كما نشر نادي النصر السعودي (العالمي)، الذي يلعب في صفوفه أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، عدداً من الصور لمشاركة اللاعب مع زملائه في الفريق السعودي، في يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

وتأسست المملكة العربية السعودية، في عام 1727، أي قبل 296 عاماً، بعد إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً، بأن يكون الـ22 من شهر فبراير/شباط كل عام، هو ذكرى تأسيس دولة السعودية.

Happy founding day to Saudi Arabia 🇸🇦

Was a special experience to participate in the celebration at @AlNassrFC ! pic.twitter.com/1SHbmHyuez

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2023