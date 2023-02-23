الخميس, فبراير 23, 2023
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رياضة

رونالدو يحتفل بيوم التأسيس السعودي بارتداء الجلابية وحمل السيف (شاهد)

الدون رونالدو يحتفل بيوم التأسيس السعودي الـ296 عاماً

كتب فارس أبو شيحة
احتفال رونالدو بيوم التأسيس السعودي watanserb.com
احتفال رونالدو بيوم التأسيس السعودي
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وطن- احتفل صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو (38 عاماً)، نجم فريق نادي النصر، بذكرى يوم التأسيس السعودي الـ296، الأربعاء، بارتداء الجلابية وحمل السيف وشرب القهوة العربية البيضاء.

ونشر الدون رونالدو، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع (تويتر)، في أثناء مشاركته في احتفال يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، منذ 296 عاماً، والذي يصادف يوم الـ22 من شهر فبراير/شباط الجاري.

احتفال رونالدو بيوم التأسيس السعودي

كما نشر نادي النصر السعودي (العالمي)، الذي يلعب في صفوفه أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، عدداً من الصور لمشاركة اللاعب مع زملائه في الفريق السعودي، في يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

رونالدو
رونالدو

وتأسست المملكة العربية السعودية، في عام 1727، أي قبل 296 عاماً، بعد إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً، بأن يكون الـ22 من شهر فبراير/شباط كل عام، هو ذكرى تأسيس دولة السعودية.

ولم يقتصر الأمر على رونالدو؛ بل فعل ذلك نجما اتحاد جدة السعودي، أحمد حجازي ومواطنه طارق حامد، اللذان احتفلا بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.

رونالدو يشرب القهوة العربية
رونالدو يشرب القهوة العربية
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وانضمّ الدون كريستيانو رونالدو، بصفقة قياسية وتاريخية في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو) الماضي، حتى صيف عام 2025، بلغت قيمتها 200 مليون يورو تقريباً، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

كما سجّل رونالدو البرتغالي 5 أهداف حتى الآن، مع فريق النصر (العالمي)، في منافسات الدوري السعودي روشن.

رونالدو وتاليسكا
رونالدو وتاليسكا

وأحرز لاعب النصر السعودي رونالدو، سوبر هاتريك الأول في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن)، داخل شباك الوحدة، منذ قدومه في الميركاتو الشتوي الماضي.

مباراة النصر في الدوري السعودي روشن

وسيلتقي فريق النصر السعودي أمام ضمك، السبت، في منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، على ملعب (مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز).

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

ويتصدر النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، برصيد 40 نقطة، متساوياً بذلك بعدد النقاط مع الاتحاد والشباب بنفس الرصيد من النقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + كريستيانو رونالدو تويتر+ نادي النصر السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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