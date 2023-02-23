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حليمة بولند تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة في يوم التأسيس السعودي

الإعلامية الكويتية حليمة بولند احتفلت بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية على طريقتها الخاصة

كتب خالد الأحمد
حليمة بولند يوم التأسيس watanserb.com
الإعلامية الكويتية حليمة بولند
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وطن – احتفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بيوم التأسيس السعودي، على طريقتها الخاصة التي خطفت أنظار معجيها، موجهة رسالة معايدة ومحبة للشعب السعودي، ونشرت عدداً من الصور بإطلالات لافتة.

ويوم التأسيس هو اليوم الذي تم تأسيس الدولة السعودية الأولى فيه، على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود، والذي وافق يوم 22 فبراير عام 1727م.

وشاركت حليمة بولند الشعب السعودي في احتفالاته بيوم التأسيس، مؤكدة على قوة المحبة التي تربطها بهم.

وقالت: “يوم التأسيس كل عام وانتم بألف خير جعلني فدوتن لكم أعشقكم عشق ماله حد وربي شاهد”.

حليمة بولند تحتفل بيوم التأسيس السعودي

عباءة مطرزة على الصدر وبرقع أسود

وحرصت حليمة على اختيار أزياء تنتمي للتراث السعودي والخليجي عموماً، حيث ارتدت عباءة باللون الأخضر مطرزة على الصدر، ومعها غطاء رأس من الشيفون بنفس اللون.

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وأكملت الإطلالة بإكسسوارات ومجوهرات ذهبية لامعة. واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل وحرصت على وضع البرقع أي زادها سحرا وجمالاً.

إطلالة حليمة بولند في يوم التأسيس السعودي

كما ارتدت في صور أخرى عباءات أخرى باللون الفيروزي والأسود واستعرضت أناقتها، في جلسة تصوير بأحد الأماكن التي تناسبت ديكوراتها مع عراقة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس.

وفي سياق الاحتفال ذاته ظهرت “بولند” في مقطع فيديو وهي ترتدي الملابس ذاتها وتجلس في ركن عربي، وأمامها “منسف” تأكل منه على الطريقة الخليجية وهي تقول: “راح ارفع البرقع مشان آكل بايدي متل ما انتو شايفين أنا ما آكل إلا بايدي”. وعندما تحاول التهام أول لقمة بأصابعها تسقط من يدها فتضحك عالياً ويضحك من حولها.

وتفاعل عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إطلالة حليمة بولند الأنيقة يوم التأسيس السعودي مؤكدين على جمالها.

حليمة بولند تلقَ مديحا واسعا على إطلالتها في يوم التأسيس السعودي

وامتدح صاحب حساب”ديناميت” الإعلامية الكويتية قائلاً :”كل النساء يكبرون تضيع ملامح جمالهم إلا حليمة بولند كل ماتكبر تصير احلى وكأنها خلقت من دهن العود”.

وعقب ثان: “ينتظرون ظهور القمر ليبدأ مساؤهم أما أنا فأنتظر جمال حلـيمة بولند ليبدأ مسائي.. نبع الجمال وذروته فخامة ملكة الجمال وتاجه”.

كما وجه لها بعض أبناء الشعب السعودي الشكر على مشاركتها في الاحتفالات.

بينما انتقدت تعليقات أخرى مشاركتها في يوم التأسيس وعلق أحدهم : “شوهن يوم التأسيس هالعينات ..تره يوم شجاعة رجال أسسوا دوله بأرواحهم مو براقع”.

وعلق آخر: “الايرانية حليـمة بولند باحتفالات وطنها ما احتفلت بس قاطه وجهها بيوم التأسيس” في إشارة إلى أصولها الفارسية ، واستدرك: “شكل جدك ازداي خامني مشارك بتوحيد البلد”.

وتساءلت مهـا: “مافهمت ليش جايبين حليمة بولند جازان”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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