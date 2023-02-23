حليمة بولند تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة في يوم التأسيس السعودي

- Advertisement -

وطن – احتفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بيوم التأسيس السعودي، على طريقتها الخاصة التي خطفت أنظار معجيها، موجهة رسالة معايدة ومحبة للشعب السعودي، ونشرت عدداً من الصور بإطلالات لافتة.

ويوم التأسيس هو اليوم الذي تم تأسيس الدولة السعودية الأولى فيه، على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود، والذي وافق يوم 22 فبراير عام 1727م.

وشاركت حليمة بولند الشعب السعودي في احتفالاته بيوم التأسيس، مؤكدة على قوة المحبة التي تربطها بهم.

وقالت: “يوم التأسيس كل عام وانتم بألف خير جعلني فدوتن لكم أعشقكم عشق ماله حد وربي شاهد”.

عباءة مطرزة على الصدر وبرقع أسود

وحرصت حليمة على اختيار أزياء تنتمي للتراث السعودي والخليجي عموماً، حيث ارتدت عباءة باللون الأخضر مطرزة على الصدر، ومعها غطاء رأس من الشيفون بنفس اللون.

- Advertisement -

وأكملت الإطلالة بإكسسوارات ومجوهرات ذهبية لامعة. واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل وحرصت على وضع البرقع أي زادها سحرا وجمالاً.

كما ارتدت في صور أخرى عباءات أخرى باللون الفيروزي والأسود واستعرضت أناقتها، في جلسة تصوير بأحد الأماكن التي تناسبت ديكوراتها مع عراقة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس.

وفي سياق الاحتفال ذاته ظهرت “بولند” في مقطع فيديو وهي ترتدي الملابس ذاتها وتجلس في ركن عربي، وأمامها “منسف” تأكل منه على الطريقة الخليجية وهي تقول: “راح ارفع البرقع مشان آكل بايدي متل ما انتو شايفين أنا ما آكل إلا بايدي”. وعندما تحاول التهام أول لقمة بأصابعها تسقط من يدها فتضحك عالياً ويضحك من حولها.

حليمه بولند تطلب منهم وقف التصوير❤️ pic.twitter.com/Cd2w0syeqm — HereandHere (@HereandHere) February 14, 2023

وتفاعل عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إطلالة حليمة بولند الأنيقة يوم التأسيس السعودي مؤكدين على جمالها.

وامتدح صاحب حساب”ديناميت” الإعلامية الكويتية قائلاً :”كل النساء يكبرون تضيع ملامح جمالهم إلا حليمة بولند كل ماتكبر تصير احلى وكأنها خلقت من دهن العود”.

وعقب ثان: “ينتظرون ظهور القمر ليبدأ مساؤهم أما أنا فأنتظر جمال حلـيمة بولند ليبدأ مسائي.. نبع الجمال وذروته فخامة ملكة الجمال وتاجه”.

كما وجه لها بعض أبناء الشعب السعودي الشكر على مشاركتها في الاحتفالات.

بينما انتقدت تعليقات أخرى مشاركتها في يوم التأسيس وعلق أحدهم : “شوهن يوم التأسيس هالعينات ..تره يوم شجاعة رجال أسسوا دوله بأرواحهم مو براقع”.

وعلق آخر: “الايرانية حليـمة بولند باحتفالات وطنها ما احتفلت بس قاطه وجهها بيوم التأسيس” في إشارة إلى أصولها الفارسية ، واستدرك: “شكل جدك ازداي خامني مشارك بتوحيد البلد”.

الايرانيه حليمه بولند احتفالات وطنها ماحتفلت

بس قاطه وجها بيوم التأسيس شكل جدك

ازداي خامني مشارك بتوحيد البلد #يوم_التاسيس

🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/dJrTDx6kDA — ❤️ (@addvv8) February 22, 2023

وتساءلت مهـا: “مافهمت ليش جايبين حليمة بولند جازان”.