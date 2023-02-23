الخميس, فبراير 23, 2023
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رياضة

تشافي يفتح باب عودة ميسي إلى برشلونة.. وهذا ما قاله عنه

تشافي: النادي الكتالوني مفتوح أمام ميسي في أي وقت يشاء وهذا بيته

كتب فارس أبو شيحة
تشافي وعودة ميسي watanserb.com
تشافي وعودة ميسي
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وطن- فتح مدرب نادي برشلونة الإسبابي تشافي هيرنانديز، باب العودة للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35، إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وقال المدرب تشافي في تصريح صحفي، قبيل مواجهة مانشستر يونايتد، في إياب دور ال16 من منافسات الدوري الأوروبي 2023، عن مسألة عودة ميسي، “باب النادي الكتالوني مفتوح. أمام ليونيل ميسي في أي وقت يشاء”.

تشافي وعودة ميسي إلى برشلونة

وتابع مدرب برشلونة تشافي، ” سبق وقلت بأن برشلونة منزله والباب مفتوح أمامه، وبالتأكيد هذا بيته بلا شك. كما وسيكون مرحباً بأفضل لاعب في التاريخ”.

كما وعلق تشافي عن المواجهة القوية والحاسمة أمام مانشستر يونايتد، ” مواجهة اليونايتد صعبة للغاية، إنه واحد من أفضل الأندية في أوروبا، يعمل بشكل جيد مع مدربه إريك تين هاج، وعلينا أن نظهر شخصيتنا وأسلوب لعبنا، وعقلية المنافسة في أوروبا..”.

تشافي وميسي
تشافي وميسي

لدينا بدائل جيدة

وتحدث تشافي عن أبرز الغيابات عن برشلونة، ” أود أن أسلط الضوء على غيابات ديمبيلي وبيدري وجافي المؤثرين في المواجهة أمام مانشستر يونايتد، لكن نمتلك البدائل الجيدة”.

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وسيغيب عن مواجهة برشلونة الثلاثي بيدري وعثمان ديمبيلي. بسبب الإصابات على مستوى الفخذ، بالإضافة إلى غياب جافي بسبب الإيقاف.

تشافي مدرب برشلونة
تشافي مدرب برشلونة

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

وفي سياق متصل، أشارت العديد من التقارير الصحفية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي قريب من البقاء لموسم آخر إضافي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما وارتبط اسم البرغوث ميسي بالتعاقد مع نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، على غرار ما فعله البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم في الميركاتو الشتوي الماضي إلى صفوف نادي النصر السعودي.

تشافي يتحدث عن عودة ميسي
تشافي يتحدث عن عودة ميسي

يشار إلى أن عقد ميسي ينتهي مع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، مع نهاية الموسم الجاري. وسط المفاوضات من قبل إدارة النادي لبقاء اللاعب مع الفريق لموسم أخر إضافي.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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