تشافي يفتح باب عودة ميسي إلى برشلونة.. وهذا ما قاله عنه

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وطن- فتح مدرب نادي برشلونة الإسبابي تشافي هيرنانديز، باب العودة للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ال35، إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وقال المدرب تشافي في تصريح صحفي، قبيل مواجهة مانشستر يونايتد، في إياب دور ال16 من منافسات الدوري الأوروبي 2023، عن مسألة عودة ميسي، “باب النادي الكتالوني مفتوح. أمام ليونيل ميسي في أي وقت يشاء”.

تشافي وعودة ميسي إلى برشلونة

وتابع مدرب برشلونة تشافي، ” سبق وقلت بأن برشلونة منزله والباب مفتوح أمامه، وبالتأكيد هذا بيته بلا شك. كما وسيكون مرحباً بأفضل لاعب في التاريخ”.

سؤال هيلينا عن ميسي ورد تشافي ❤️ pic.twitter.com/p71NSaMWP3 — FCB World (@forcabarca_ar) February 22, 2023

كما وعلق تشافي عن المواجهة القوية والحاسمة أمام مانشستر يونايتد، ” مواجهة اليونايتد صعبة للغاية، إنه واحد من أفضل الأندية في أوروبا، يعمل بشكل جيد مع مدربه إريك تين هاج، وعلينا أن نظهر شخصيتنا وأسلوب لعبنا، وعقلية المنافسة في أوروبا..”.

لدينا بدائل جيدة

وتحدث تشافي عن أبرز الغيابات عن برشلونة، ” أود أن أسلط الضوء على غيابات ديمبيلي وبيدري وجافي المؤثرين في المواجهة أمام مانشستر يونايتد، لكن نمتلك البدائل الجيدة”.

بعد حديث تشافي الأمر أصبح مؤكد عالأقل أن برشلونة هو سبب تمهل ليو ميسي وعدم حسم قرار تجديد عقده مع باريس لا أحد يعلم هل سيصل ليو لبرشلونة أم لا ؟ لكن ماهو مؤكد هنآك تواصل مع برشلونة ✅✅🔴🔵 pic.twitter.com/M2vQLkPvTH — 🚨 Insider Barça 🚨 (@ofinne21) February 22, 2023

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وسيغيب عن مواجهة برشلونة الثلاثي بيدري وعثمان ديمبيلي. بسبب الإصابات على مستوى الفخذ، بالإضافة إلى غياب جافي بسبب الإيقاف.

عقد ميسي مع باريس سان جيرمان

وفي سياق متصل، أشارت العديد من التقارير الصحفية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي قريب من البقاء لموسم آخر إضافي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما وارتبط اسم البرغوث ميسي بالتعاقد مع نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، على غرار ما فعله البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم في الميركاتو الشتوي الماضي إلى صفوف نادي النصر السعودي.

يشار إلى أن عقد ميسي ينتهي مع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي)، مع نهاية الموسم الجاري. وسط المفاوضات من قبل إدارة النادي لبقاء اللاعب مع الفريق لموسم أخر إضافي.