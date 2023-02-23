بنات هند القحطاني ورقص مثير احتفالا بيوم التأسيس يثير جدلا (فيديو)

- Advertisement -

وطن – تفاعل ناشطون مع مقطع فيديو لـ “رُبى ورؤى” ابنتا مشهورة السعودية “هند القحطاني”، وهما ترقصان احتفالا بيوم التأسيس السعودي، الذي وافق يوم 22 فبراير الجاري. وتباينت ردود الأفعال حول رقص الفتاتين.

رقص بنات هند القحطاني

بنات هند القحطاني، ظهرن في مقطع الفيديو وهما تستعرضان مهارتهما في الرقص، حيث قدمتا رقصة تراثية على أنغام إحدى الأغنيات السعودية المعروفة، احتفالا بيوم التأسيس السعودي.

ارتدت ربى ابنة هند القحطاني زيا تراثيا باللون الأحمر، بينما ارتدت شقيقتها رؤى زياً تراثياً أيضاً ولكن باللون الأبيض، كما حرصت الفتاتان أن تستعينا بإكسسوارات تراثية لإكمال الإطلالة.

اللافت أن كثيرون شبهوا رقص رؤى الصغيرة، برقص والدتها هند القحطاني، مؤكدين أنها أصبحت نسخة عنها وعن تصرفاتها التي تشبهها كثيراً.

وفي الأثناء، تفاعل كثيرون مع رقص بنات هند القحطاني، وتباينت ردود الأفعال بين من عبر عن إعجابه بوطنية هند القحطاني وبناتها وحرصهم على الاحتفال بيوم التأسيس السعودي على الرغم من كونهن بعيدا عن المملكة، وحرصهم على مشاركة السعودية في جميع احتفالاتها رغما عن أنهن لا يستطعن العودة إلى الوطن.

- Advertisement -

فيما عبر آخرون عن تذمرهم من رقص بنات هند القحطاني، لافتين إلى أن والدتهما مصرة على استغلالهما بصورة سيئة، بينما اتهمها البعض باستغلال ابنتيها من أجل الحصول على رخصة إعلانات موثوق التي حُرمت منها في السعودية.

احتفالات بيوم التأسيس السعودي

وعلى غرار بنات هند القحطاني، شاركت التيك التوكر السعودية “أوجان الشمري” احتفالها بيوم التأسيس الوطني السعودي، عبر مقطع فيديو قصير شاركته عبر حسابها الرسمي على منصة تيك توك.

ارتدت أوجان خلال احتفالها بيوم التأسيس الوطني، عباءة سوداء، تحتها فستان تراثي زيّنته بالحُلي بينما كانت تحمل في يدها إناءً به حليب الإبل، وتُردد بعض الأغاني التراثية.

ورسمت أوجان علامة أشبه بالوشم أسفل شفتيها، فيما بدا أنها ترمز لتقليد مُعين اعتادت السعوديات في السابق على وضعه على خدودهن أو أسفل الشفاه.

وعبرت “أوجان” التي يتابعها عبر منصة “تيك توك“، أكثر من 7 مليون شخص، عن سعادتها خلال احتفالها بيوم التأسيس.

واحتفلت السعودية أمس الأربعاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود. ويقام الاحتفال للعام الثاني في أعقاب صدور أمر ملكي من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في يناير/كانون الثاني 2022، باعتبار 22 فبراير/شباط من كل عام يوما للتأسيس.