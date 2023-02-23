الخميس, فبراير 23, 2023
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الشرطة السعودية تصادر سيارة مواطن كويتي لرفعه علم بلاده في احتفالاات يوم التأسيس! (شاهد)

الشاب الكويتي عبر عن استيائه مما حدث، مؤكدا انه قدم للسعودية للمشاركة في احتفالات يوم التأسيس!

كتب سالم حنفي
الشرطة السعودية تصادر سيارة مواطن كويتي watanserb.com
الشرطة السعودية تصادر سيارة مواطن كويتي
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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب كويتي في السعودية يشكو من قيام الشرطة السعودية مصادرة مركبته بسبب رفعه للعلم الكويتي.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد أكد الشاب الكويتي بأن شرطة المرور السعودية قامت بحجز سيارته بسبب رفعه للعلم الكويتي وقامت بإنزال العلم من على السيارة.

وعبر الشاب الكويتي عن حزنه لما جرى معه، مؤكدا بانه قدم للمملكة لمشاركة السعوديين في احتفلات يوم التأسيس، على اعتبار انها بلده الثاني.

وأوضح أن ما جرى معه لا يمكن ان يحدث في الكويت، لافتا إلى ان العديد من السعوديين ياتون للكويت رافعين علم بلادهم على سياراتهم ويتم الترحاب بهم.

وكانت السعودية قد احتفلت أمس، الاربعاء، بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود، حيث و\يقام الاحتفال للعام الثاني في أعقاب صدور أمر ملكي من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في يناير/كانون الثاني 2022، باعتبار 22 فبراير/شباط من كل عام يوما للتأسيس.

ما المقصود بيوم التأسيس؟

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هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727 ميلادي (1139 هجري) والتي أنشأها الإمام محمد بن سعود، وعاصمتها الدرعية، مرورا بحكم الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود في الدولة الثانية، ثم قيام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) بتأسيس الدولة الثالثة، وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية.

لماذا تم اختيار تاريخ 22 فبراير/شباط من كل عام للاحتفال بيوم التأسيس؟

تم اختيار هذا الموعد لأنه اليوم الذي عُقد فيه العزم على تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م، وصدر بذلك أمر ملكي في يوم 27 من يناير/كانون الثاني عام 2022، الذي نص أيضا على جعل هذا اليوم إجازة رسمية.

وتشهد السعودية خلال هذا اليوم احتفالات وفعاليات متنوعة بهذه المناسبة من عروض الألعاب النارية، والعروض الترفيهية المتنوعة، والحفلات الموسيقية باستضافة أكبر الفنانين والفنانات.

كما تتضمن احتفالات يوم التأسيس ارتداء الأزياء التقليدية السعودية من مُختلف مناطق السعودية، مثل أزياء المنطقة الوسطى وأزياء المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى أزياء المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية لكل من الرجال، والنساء، والأطفال.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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