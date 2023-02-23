الخميس, فبراير 23, 2023
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إليك ما تعنيه الحكة في بعض من مناطق الجسم

حكة أنفك يمكن أن تكون نتيجة لحساسية خفيفة أو جفاف في الجلد.

كتب ايمان الباجي
إليك ما تعنيه الحكة في بعض من مناطق الجسم watanserb.com
الجسم
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وطنفي بعض الأحيان، يُمكن أن تسبب الحكة إزعاجًا شديدًا مثل الخدوش والجروح وقد تصل الى تهيّج الجلد. وغالبََا، يمكن أن تصير مزعجة خاصة إذا كانت مصحوبة بطفح جلدي أو تورم استمر لأكثر من أسبوعين.

حسب موقع “glam“، تعد الحكة شائعة ويمكن أن تنتشر في مناطق عديدة في الجسم.

حكة في الرأس

إذا كنت تعاني من حكة في فروة الرأس، فأنت لست وحدك.

وفقًا لموقع Healthline، يمكن أن تكون مصابًا بالجفاف (والذي قد يؤدي إلى قشرة الرأس) أو التهاب الجلد الدهني، والذي يمكن أن يسبب تورمًا في الجلد الأحمر وقشرة الرأس.

هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها لعلاج حكة فروة رأسك الجافة منها إستعمال خل التفاح وزيت شجرة الشاي.

هناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها لعلاج حكة فروة رأسك

حكة في القدمين

تعتبر حكة القدم من أكثر الأشياء المزعجة، خاصة عندما تكون بالخارج.

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في بعض الأحيان، تختفي الأوجاع، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا. إذا كنت تعاني من حكة في القدمين بشكل متكرر أو لفترات طويلة من الوقت، فقد يكون ذلك علامة على جفاف الجلد.

وإذا كنت تشك في أن هذا هو الحال، فيٌنصح بترطيب القدمين بالغسول قبل النوم والنوم بالجوارب للسماح بمرور الرطوبة.

كما يمكن أن تكون هذه الحكة علامة على أنه لديك حالة جلدية جافة تحتاج إلى رعاية طبية، مثل الصدفية أو الأكزيما.

حكة في الأذن

عندما تواجه حكة في الأذن، فهذه علامة على الإصابة بالعدوى، ويجب عليك مراجعة الطبيب. خلاف ذلك، قد تكون حكة أذنك علامة على أنك بحاجة إلى تنظيفها، أو أنك تفرط في تنظيفها.

حكة في الوجه

إذا شعرت بالحكة في وجهك، فقد يكون ذلك نتيجة للجفاف.

وأشار موقع موقع “Medical News Today” إلى أنه إذا أحسست بالحكة في وجهك، قد تكون ذلك علامة على إصابتك برد فعل تحسسي.

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من رد فعل تحسسي، يجب عليك استشارة طبيب مختص.

حكة في السرة

يمكن أن تكون حكة زر البطن مجرد حكة خفيفة، أو قد تكون ناجمة عن عدوى فطرية أو بكتيرية، والتي تتطلب علاجًا مختلفًا لكل منها.

إذا لاحظت إفرازات أو رائحة قوية، فربما تكون قد لاحظت وجود عدوى. إذا كان الأمر كذلك، يوصي الخبراء بالتحدث مع الطبيب قبل محاولة علاج هذه الحكة، حيث قد تحتاج إلى وصفة طبية.

إذا كانت الحكة خفيفة مصحوبة باحمرار أو جفاف الجلد، فقد تكون مصابًا بعدوى فطرية، والتي قد تتحسن باستخدام كريم فطري لا يستلزم وصفة طبية مثل Lotrimin.

حكة في الساقين

يمكن أن تكون حكة ساقيك ببساطة نتيجة جفاف الجلد أو رد فعل تحسسي. إذا كنت تشك في أن الجلد الجاف هو السبب، أضف روتينًا لطيفًا للتقشير إلى نظام الاستحمام الخاص بك. ومن المحتمل أيضًا أن تكون لدغات الحشرات هي السبب.

إذا كنت تمارس الرياضة بشكل متكرر، فقد تتسبب التمارين في حكة ساقيك. إذا لاحظت حكة في الساق أثناء التمرين أو بعده مباشرة، فيمكن أن تكون أيضًا علامة تحذير لشيء أكثر خطورة، بما في ذلك مرض السكري.

كما هو الحال دائمًا، إذا استمرت الحكة، يجب عليك زيارة الطبيب.

حكة في اليدين

إذا كانت لديك حكة في اليدين، فينصح الخبراء بوضع غسول جيد لليدين طوال اليوم، خاصة إذا كنت تعمل بيديك بشكل متكرر.

في بعض الأحيان، تكون الإكزيما أو حالة الجلد الجافة المماثلة هي السبب، كما يمكن أن تكون حكة اليدين علامة تحذيرية لمرض السكري.

حكة في العيون

إذا كنت تشعر بحكة في العيون، فهناك احتمال كبير أن تكون ناتجة عن الحساسية أو الجفاف.

إذا كنت تشعر بحكة في العيون، فهناك احتمال كبير أن تكون ناتجة عن الحساسية

يمكن علاج الحساسية الموسمية (ما لم تكن شديدة) بشكل عام بأدوية الحساسية المتاحة دون وصفة طبية، مثل Zyrtec أو Allegra. إذا كنت تعتقد أن جفاف العين هو السبب، يمكنك تجربة قطرات العين.

حكة في الأنف

حكة أنفك يمكن أن تكون نتيجة لحساسية خفيفة أو جفاف في الجلد.

واستشر الطبيب إذا كانت الحكة داخلية مصحوبة بالعطس أو مشاكل تنفسية أخرى.

المصدرموقع "موقع "glam"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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