الخميس, فبراير 23, 2023
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حياتنا

نصائح “ياسمين عز” تؤدي بسيدة إلى “علقة موت” بسبب “البط بالبرتقال”ّ (فيديو)

أحدث نصائح ياسمين عز المثيرة للجدل ألا تتنفس المرأة بحضور زوجها وتستأذنه قبل الذهاب إلى الحمام

كتب رفيف عبدالله
نصائح
ياسمين عز
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وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بقصة سيدة كادت تفقد حياتها ضرباً على يد زوجها، بسبب نصائح الإعلامية المصرية ياسمين عز.

بط بالبرتقال

وروت السيدة التي تدعى منى السعيد صحصح، من محافظة الغربية، تفاصيل الاعتداء المبرح عليها من قبل زوجها.

وقالت منى التي تسكن في قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى. موجهةً حديثها للإعلامية ياسمين عز: “بقول لياسمين إن الفرعون الكبير ضربني وفشفش عضمى علشان عملتله بط بالبرتقان، وهو كان عايزه بالفريك”.

صورة السيدة التي اعتدى عليها زوجها بسبب نصائح ياسمين عز

وتحدثت منى السعيد صصحص عن الكواليس، قائلة بحسب ما نقلت صحيفة “صدى البلد“، إن زوجها اعتدى عليها بالضرب المبرح، لمدة ساعتين، ما أصابها بكسر في الأنف والفك ونزيف في العين.

صفع وشتم ومحاولة قتل

وأشارت ضحية التعنيف، إلى أن زوجها حاول في البداية ضرب أطفالهما. لكنها حاولت حمايتهم، فهددها قائلا: “لو هما منضربوش أنتي اللي هتنضربي”.

وأكدت منى صحصح أن زوجها انهال عليها بالضرب بـ “البوكس” في عينيها والصفع على وجهها مع الشتم والسب.

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كما قام الزوج بدفع رأس زوجته في الحائط حتى نزفت.

وتابعت: “وطيت على رجله أبوسها عشان يسبني، قالي مش هسيبك إلا لما تموتي”.

وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغ من ربة منزل تدعى “منى محمد السعيد صحصح”، في الـ 40 من عمرها، تتهم فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

سخرية وغضب

وفجرت الواقعة جدلاً بين رواد مواقع التواصل، فجاء في التعليقات: ” هو جرار محمل طوب أحمر دخل فيها ولا إيه ده.!؟ بط بالبرتقال وعمل كده .. أومال لو قلقاس كان نفاها لمدغشقر”.

وألقى آخر باللوم على الزوجة: ” احسن عشان تحرم تسمع كلام حد وتنفذه وتخليها في عيشتها خلي ياسمين عز تنفعها”.

وسخرت ناشطة: “يمكن معرفتش تشغل الصوت الشتوي او شغلته حصلت قفله معلش بقي”.

وتساءلت أخرى: ” ولا رضوى نفعت ولا ياسمين شفعت، عاوزين ايه بالضبط يارجالة مصر”.

بينما أكد آخرون أن الحادثة وقعت في بداية الشهر الجاري، وليس لها علاقة بياسمين عز.

تشكيك في الحقيقة!

وبمتابعة “وطن”، تبين أن الزواج تم قبل شهر فقط، وأصيبت منى صحصح بكسر فى الأنف والفك ونزيف في العين.

وكشفت الضحية في بث لصحيفة “تحيا مصر“، أنها مطلقة ولديها طفلان عمرهما ٦ و٧ سنوات.

وكانت الضحية تعمل في أحد المصانع لإعالة أبنائها، وبسبب مرضها قررت أن تتزوج.

ورشحت لها صديقتها، زوجها المعتدي وتزوجته منذ شهر فقط.

وأكدت صحصح أنه منذ اليوم الأول من زواجها كان يعتدي عليها وعلى اطفالها بالضرب، والسب بألفاظ خادشة للحياء.

وأوضحت منى أنها علمت أنه كان متزوج مرتين ودائم الاعتداء على زوجاته بالضرب المبرح، مشيرة إلى أن اطفالها يخافوا من بطشة ويتهربوا منه.

ولم تذكر منى في البث، شيئاً عن ياسمين عز أو البط بالبرتقال.

لا تتنفسي بحضور زوجك!

الجدير بالذكر أن أحدث نصائح ياسمين عز المثيرة للجدل، ألا تتنفس المرأة بحضور زوجها. وتستأذنه قبل الذهاب إلى الحمام.
وقالت ياسمين في برنامجها “كلام الناس” على قناة  MBC مصر: “تنفس النساء المصاحب لتنفس الرجال في حالة عصبية قد يكون سببا لمشكلة زوجية”.

 

وتابعت: “على المرأة أن لا تقوم فجأة لدخول الحمام خلال كلام زوجها، وعليها أن تستأذن أن تقول له مبررا آخر لقيامها”.

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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