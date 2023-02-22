الأربعاء, فبراير 22, 2023
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لماذا لا تحتوي أجهزة الآيباد على آلة حاسبة؟

غياب هذا التطبيق على آيباد دفع كثيرين للتساؤل: "لماذا لم تقم الشركة بإضافته؟"

كتب ايمان الباجي
لماذا لا تحتوي أجهزة الآيباد على آلة حاسبة؟ watanserb.com
جهاز آيباد
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وطنفي مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC) لسنة 2022، أعلنت شركة آبل عن أحدث إصدار لآيباد أو أس 16.1 الجديد، وقد كان تحديثًا رائعًا مع العديد من الميزات الجديدة والتغييرات على العديد من التطبيقات.

خلال ذلك المؤتمر، أعلنت الشركة عن تطبيق طقس جديد، وقد كانت خطوة طال انتظارها من قبل آبل.

الآلة الحاسبة في آيباد

ومع ذلك، لم تعلن الشركة عن أهم تطبيق وهو الآلة الحاسبة.

فكل شخص يشتري جهاز آيباد سواء الجيل الأول إلى آخر جيل من أجهزة الآيباد، فلن يجد أي تطبيق حاسبة رسمي في جهازه.

جهاز آيباد

في الواقع، غياب هذا التطبيق على آيباد، الجهاز اللوحي الأكثر نجاحًا في العالم، دفع كثيرين للتساؤل: “لماذا لم تقم الشركة بإضافته؟”.

لماذا لا يحتوي الجهاز على تطبيق  الحاسبة؟

عند تصميم جهاز Ipad الأصلي، لم يقم فريق التصميم بتصميم تطبيق “آلة حاسبة” خاص بآيباد.

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ولكن بدلاً من ذلك اتخذ الفريق المسار الأسهل، وانتهى بهم الأمر إلى تمديد تطبيق IOS Calculator بحيث يمكن أن يلائم شاشة Ipad الأكبر حجمًا، وفقاً لموقع “medium“.

بعد فترة، بينما كان ستيف جوبز، مؤسس شركة “أبل” التقنية، يفحص الجهاز قبل أن يكشف النقاب عنه لأول مرة، كان يعتقد أن تطبيق الحاسبة لم يكن غير مناسب للاستخدام من قبل مستخدمي Apple.

قبل شهر من الإصدار النهائي، استدعى جوبز سكوت فورستل لمكتبه، الرجل الذي كان مسؤولاََ عن تصميم البرامج على آيفون وآيباد، وقال له: “أين التصميم الجديد لتطبيق الحاسبة؟ هذا التصميم يبدو مروّعا!”، رد سكوت: “أي تصميم جديد؟ هذا ما سنشحنه مع جهاز الآيباد”، ليردّ ستيف بالقول: “لا، قم بسحبه، لا يمكننا شحن الجهاز مع هذا التطبيق”.

حتى يومنا هذا، لم يعمل أحد على إنشاء هذا التطبيق على جهاز آيباد

في ذلك الوقت، أصرّ سكوت وجادل ستيف ليبقي على هذا التصميم مع الآيباد، لكنه أيقن أن تصميم شكلاً جديداً للحاسبة قد يستغرق كثيراً من الوقت، خاصة وأن الوقت المتبقي بين أيديهم كان شهراً قبل إصدار آيباد.

وهكذا، تم إلغاء الحاسبة في الجهاز.

لماذا لا يزال غير متوفر اليوم؟

حتى يومنا هذا، لم يعمل أحد على إنشاء التطبيق ولا يزال جهاز آيباد، بعد سنوات، لا يحتوي على آلة حاسبة أصلية وبدلاً من ذلك يجبر الأشخاص على تنزيل تطبيق جهة خارجية من متجر التطبيقات.

في مقابلة مع ماركيز براونلي، قال كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة آبل، عند سؤاله عن عدم وجود تطبيق آلة حاسبة، إنهم لم يجدوا طريقة لإنشاء تطبيق آلة حاسبة فريدًا أو مثيرًا للإعجاب.

المصدرموقع medium، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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