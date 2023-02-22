الأربعاء, فبراير 22, 2023
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سورية تستأجر عدداً من البلطجية لقتل والدها والسبب صادم! (شاهد)

اعترفوا بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ جريمة القـتل مقابل مبلغ مالي وقدره ستة ملايين ليرة سورية

كتب خالد الأحمد
سورية تحاول قتل والدها watanserb.com
اتفقت فتاة مع عصابة مجرمين على قتل والدها بحجة تعنيفها في دمشق
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وطن – أقدمت فتاة سورية على محاولة قتل والدها في دمشق بعد أن قامت باستئجار عدد من الشبان مقابل المال لهذا الهدف بحجة أنه كان يعنفها، في جريمة تؤشر إلى مدى التفكك الأسري الذي أصاب المجتمع السوري خلال السنوات الأخيرة.

ووفق التفاصيل التي نشرتها صفحة وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، اشتبهت دورية من قسم شرطة “القابون” أثناء القيام بأداء مهامها في محلة “عش الورور” بأربعة أشخاص حاولوا الفرار وتمكن عناصر الدورية من اللحاق بهم وإلقاء القبض عليهم.

وعُثر بحوزتهم على عدة أدوات حادة (شنـتيـانة، حربة، مـوسين كباس، قبضة حديدية) وكمية من الحبوب المخدرة، وبحسب المصدر تبين أنهم يدعون “علي . د” و”بشار. م” و”وسام .أ” و”معاذ. ج”.

صديقتها حرضتها على قتل والدها

وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ جريمة قـتل مقابل مبلغ مالي وقدره 6,000,000 ستة ملايين ليرة سورية، حيث قامت المدعوة “ريم . ش” وبتحريض من صديقتها المدعوة “بيسان ، أ” بالاتفاق معهم على قـتل والدها المدعو “كمال . ش” بمنزله في محلة برزة البلد، بحجة قيامه بتعـنيفها وتعـذيبها.

وأخذوا مبلغ وقدره مليوني ليرة سورية كدفعة أولى، وأن باقي المبلغ موجود بحوزة والدها في المنزل والتي ستقوم بدلالتهم على مكانه فور إتمامهم الجريمة لتظهر بأن القـتل تم بقصد السرقة.

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كما اعترفوا بإقدامهم بالاتفاق مع المدعوة “هديل . ز” الملقبة بـ “شمس” على استدراج أشخاص إلى منزل المدعو “علي” بقصد ممارسة الدعـارة ليقوموا بالدخول عليهم منتحلين صفة أمنية لابتزازهم وسلـ.بهم بالقوة ما بحوزتهم من مبالغ مالية وأجهزة خليوية، وقيامهم بحيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة، وبإقدامهم على ارتكاب عدة عمليات سرقة ضمن مدينة دمشق.

وتم إلقاء القبض على المذكورات “هديل” و”ريم” و”بيسان” وبالتحقيق معهن اعترفن بما نُسب إليهنَّ ، وبتدقيق وضع المقبوض عليهم تبين وجود عدة إذاعات بحث بحق البعض منهم بجـرائم السرقة ، حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة.

ارتفاع معدلات الجريمة في سوريا

واحتلّت سوريا المرتبة العاشرة عالمياً بمعدل الجريمة وفق موقع “نامبيو”، منذ مطلع العام الماضي، بينما كانت تحتلّ المرتبة 12 على مستوى العالم بمعدل الجريمة وفقاً للموقع ذاته عام 2020، وفي العام 2021 احتلّت المرتبة الـ11.

بينما حلّت في المرتبة الثانية في آسيا بمعدل الجريمة بعد أفغانستان، وفي المرتبة الأولى بمعدل الجريمة غرب آسيا.

159 جريمة قتل ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد

وشهد العام الماضي تصاعداً لافتاً في معدل الجرائم ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، في ظل تقاعس الأجهزة الأمنية في وضع حد للفوضى والفلتان الأمني المستشري في عموم مناطقها.

ووثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” في تقرير له صدر في يناير الماضي، وقوع 159 جريمة قتل ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق العام المنصرم. بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحيتها 174 شخصاً بينهم 32 طفلاً، وثلاثين امرأة ومئة واثني عشر رجلاً، فيما كانت للسويداء وريف دمشق وحمص النصيب الأكبر من إجمالي جرائم القتل المرتكبة.

المصدرالمرصد السوري لحقوق الإنسان + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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