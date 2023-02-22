حليب الإبل ورقص في الصحراء.. إطلالة مثيرة للسعودية “أوجان” بيوم التأسيس

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وطن – ظهرت مشهورة السناب والتيك توكر السعودية المعروفة “أوجان” بإطلالة رقيقة وجميلة تزامنا مع احتفالات يوم التأسيس السعودي، وارتدت زيًّا تراثيًّا بينما كانت تجمع حليب الإبل وتردد بعض الأغاني التراثية.

إطلالة ساحرة من أوجان يوم التأسيس

ووثقت “أوجان الشمري” احتفالها بيوم التأسيس الوطني السعودي، عبر مقطع فيديو قصير شاركته عبر حسابها الرسمي على منصة تيك توك.

يتابع “أوجان” عبر المنصة الشهيرة لتحميل ومشاركة الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، أكثر من 7 مليون شخص، وهي واحدة من أكثر الوجوه المعروفة ومشاهير التيك توك في المنطقة العربية.

ارتدت أوجان خلال احتفالها بيوم التأسيس الوطني، عباءة سوداء، تحتها فستان تراثي زينته بالحُلي بينما كانت تحمل في يدها إناءا به حليب الإبل وتُردد بعض الأغاني التراثية.

ورسمت أوجان علامة أشبه بالوشم أسفل شفتيها، فيما بدا أنها ترمز لتقليد مُعين اعتادت السعوديات في السابق على وضعه على خدودهن أو أسفل الشفاه.

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https://www.instagram.com/p/Co7RKzFII5d/?utm_source=ig_web_copy_link

والوشم عند العرب قديما، وهو مجموعة من الرموز والخطوط الحاملة لدلالات متعددة، كان أمرا مُحببا وتُفضل النساء وضعه غالبا على الوجه واليدين للتزيين وإثارة انتباه الرجل، لما يضفيه من جمال على المرأة.

الاحتفالات بيوم التأسيس في السعودية

يوم التأسيس السعودي هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام. وفي 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ويحظى يوم التأسيس في السعودية في السنوات الأخيرة بحفاوة كبيرة من قبل السلطات السعودية، التي حولت أيام وليالي المملكة إلى سلسلة حفلات صاخبة لاتكاد تنتهي واحدة حتى تبدأ أخرى حتى أن البعض تساءل “كم من مرة يحتفل السعوديون بيوم التأسيس؟”.

الإعلامي التونسي و المُعارض البارز “محمد الهاشمي الحامدي” كان له رأي في علاقة بالجدل الدائر حول احتفاليات يوم التأسيس.

وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة قال فيها: “محمد بن سلمان زوّر تاريخ يوم والتأسيس للدولة السعودية ليطمس أساسها الديني،

خفّض صوت الأذان للثلث وحصص الدين واللغة العربية في المدارس”.

وأضاف “جمّد هيئة الأمر بالمعروف وأطلق العنان لهيئة المجون..لذلك أرى أنه يريد فعلا مضاهاة الكعبة المشرفة بكعبة الترفيه في الرياض”.

محمد بن سلمان زوّر تاريخ #يوم_التاسيس للدولة السعودية ليطمس أساسها الديني،

خفّض صوت الأذان للثلث وحصص الدين واللغة العربية في المدارس.

جمّد هيئة الأمر بالمعروف وأطلق العنان لهيئة المجون.

لذلك أرى أنه يريد فعلا مضاهاة الكعبة المشرفة بكعبة الترفيه في الرياض. — د. محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) February 21, 2023

من جانبه، انتقد الناشط “ناصر بن عوض القرني”، نجل المُعتقل منذ سنوات في سجون السعودية، د. عوض القرني، نشْر حسابات موالية للنظام السعودي خريطة للملكة بمناسبة الإحتقال بيوم التأسيس وقد تضمنت الإمارات وقطر والكويت ضمن حدودها.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر “الاحتفال بـ يوم التأسيس ونشر خريطة الدولة السعودية الأولى، يعني اعتبار دولة الإمارات ودولة قطر ودولة الكويت وبعض أجزاء دولة عمان ودولة اليمن أراضي سعودية”.

وتابع “تخيل لو صدر هذا الفعل من أحد دول الخليج سيتم التحريض ضدها واتهامها بشق الصف الخليجي وصناعة الشيلات للانتصار “!.

الاحتفال بـ #يوم_التأسيس ونشر خريطة الدولة السعودية الأولى يعني اعتبار دولة الإمارات ودولة قطر ودولة الكويت وبعض أجزاء دولة عمان ودولة اليمن أراضي سعودية ، تخيل لو صدر هذا الفعل من أحد دول الخليج سيتم التحريض ضدها واتهامها بشق الصف الخليجي وصناعة الشيلات للانتصار ! pic.twitter.com/sUdw9QkVR0 — ناصر بن عوض القرني (@NasserAwadQ) February 21, 2023

سعودية ترقص براية التوحيد في يوم التأسيس

وفي السياق أيضا، تداولت صفحات عبر تويتر مقطع فيديو لسيدة ترقص بين جمع من الرجال، وقد كانت تحمل علم السعودية وعليه شعار التوحيد، معبرين أنها مظهر “من مظاهر عداء ابن سلمان للإسلام”.

من مظاهر عداء ابن سلمان للإسلام ..

امرأة ترقص بين الرجال وهي تحمل راية مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله#يوم_التاسيس #يوم_التاسيس2023 pic.twitter.com/XvdTCyAP34 — مجتهد فيديو (@mujtahidvideo) February 21, 2023

وأصبح محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية في يونيو 2017، بعد إقرار هيئة البيعة السعودية بإعفاء ابن عمه ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وشهدت المملكة معه تحولا جذريا في التعامل مع هوية المجتمع السعودي، حيث شجع على إقامة الحفلات والمهرجانات الصخابة مُقابل إعتقال مئات نشطاء الرأي والحقوقيين.