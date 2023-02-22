الأربعاء, فبراير 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدحليب الإبل ورقص في الصحراء.. إطلالة مثيرة للسعودية "أوجان" بيوم التأسيس
الهدهد

حليب الإبل ورقص في الصحراء.. إطلالة مثيرة للسعودية “أوجان” بيوم التأسيس

أوجان مشهورة التيك توكر السعودية الشهيرة ظهرت بإطلالة ساحرة بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس الوطني السعودي

كتب فهمي الورغمي
أوجان يوم التأسيس watanserb.com
مشهورة التيك توكر السعودية الشهيرة "أوجان"
- Advertisement -

وطن – ظهرت مشهورة السناب والتيك توكر السعودية المعروفة “أوجان” بإطلالة رقيقة وجميلة تزامنا مع احتفالات يوم التأسيس السعودي، وارتدت زيًّا تراثيًّا بينما كانت تجمع حليب الإبل وتردد بعض الأغاني التراثية.

إطلالة ساحرة من أوجان يوم التأسيس

ووثقت “أوجان الشمري” احتفالها بيوم التأسيس الوطني السعودي، عبر مقطع فيديو قصير شاركته عبر حسابها الرسمي على منصة تيك توك.

@itsawjan خرشني🤣 #fyp #explore ♬ الصوت الأصلي – نَجِدَيّة 𐂂.

يتابع “أوجان” عبر المنصة الشهيرة لتحميل ومشاركة الفيديوهات القصيرة “تيك توك”، أكثر من 7 مليون شخص، وهي واحدة من أكثر الوجوه المعروفة ومشاهير التيك توك في المنطقة العربية.

ارتدت أوجان خلال احتفالها بيوم التأسيس الوطني، عباءة سوداء، تحتها فستان تراثي زينته بالحُلي بينما كانت تحمل في يدها إناءا به حليب الإبل وتُردد بعض الأغاني التراثية.

ورسمت أوجان علامة أشبه بالوشم أسفل شفتيها، فيما بدا أنها ترمز لتقليد مُعين اعتادت السعوديات في السابق على وضعه على خدودهن أو أسفل الشفاه.

- Advertisement -

https://www.instagram.com/p/Co7RKzFII5d/?utm_source=ig_web_copy_link

والوشم عند العرب قديما، وهو مجموعة من الرموز والخطوط الحاملة لدلالات متعددة، كان أمرا مُحببا وتُفضل النساء وضعه غالبا على الوجه واليدين للتزيين وإثارة انتباه الرجل، لما يضفيه من جمال على المرأة.

الاحتفالات بيوم التأسيس في السعودية

يوم التأسيس السعودي هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويوافق 22 فبراير من كل عام. وفي 27 يناير 2022 أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ويحظى يوم التأسيس في السعودية في السنوات الأخيرة بحفاوة كبيرة من قبل السلطات السعودية، التي حولت أيام وليالي المملكة إلى سلسلة حفلات صاخبة لاتكاد تنتهي واحدة حتى تبدأ أخرى حتى أن البعض تساءل “كم من مرة يحتفل السعوديون بيوم التأسيس؟”.

الإعلامي التونسي و المُعارض البارز “محمد الهاشمي الحامدي” كان له رأي في علاقة بالجدل الدائر حول احتفاليات يوم التأسيس.

وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة قال فيها: “محمد بن سلمان زوّر تاريخ يوم والتأسيس للدولة السعودية ليطمس أساسها الديني،
خفّض صوت الأذان للثلث وحصص الدين واللغة العربية في المدارس”.

وأضاف “جمّد هيئة الأمر بالمعروف وأطلق العنان لهيئة المجون..لذلك أرى أنه يريد فعلا مضاهاة الكعبة المشرفة بكعبة الترفيه في الرياض”.

من جانبه، انتقد الناشط “ناصر بن عوض القرني”، نجل المُعتقل منذ سنوات في سجون السعودية، د. عوض القرني، نشْر حسابات موالية للنظام السعودي خريطة للملكة بمناسبة الإحتقال بيوم التأسيس وقد تضمنت الإمارات وقطر والكويت ضمن حدودها.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر “الاحتفال بـ يوم التأسيس ونشر خريطة الدولة السعودية الأولى، يعني اعتبار دولة الإمارات ودولة قطر ودولة الكويت وبعض أجزاء دولة عمان ودولة اليمن أراضي سعودية”.

وتابع “تخيل لو صدر هذا الفعل من أحد دول الخليج سيتم التحريض ضدها واتهامها بشق الصف الخليجي وصناعة الشيلات للانتصار “!.

سعودية ترقص براية التوحيد في يوم التأسيس

وفي السياق أيضا، تداولت صفحات عبر تويتر مقطع فيديو لسيدة ترقص بين جمع من الرجال، وقد كانت تحمل علم السعودية وعليه شعار التوحيد، معبرين أنها مظهر “من مظاهر عداء ابن سلمان للإسلام”.

وأصبح محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية في يونيو 2017، بعد إقرار هيئة البيعة السعودية بإعفاء ابن عمه ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وشهدت المملكة معه تحولا جذريا في التعامل مع هوية المجتمع السعودي، حيث شجع على إقامة الحفلات والمهرجانات الصخابة مُقابل إعتقال مئات نشطاء الرأي والحقوقيين.

المصدرتويتر + تيك توك - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا يتغير لون الجلد إلى الأزرق؟ 5 أسباب محتملة

لماذا لا تحتوي أجهزة الآيباد على آلة حاسبة؟

بنزيما يدخل تاريخ ليفربول بهذا الرقم

الخليفي يستعين بجهود ميسي للتعاقد مع جوهرة برشلونة

دنيا بطمة تثير الشك بفيديوهات غامضة.. هل هو حب جديد؟ (شاهد)

سلطان عُمان قريباً في إيران حاملاً معه أنباءً سارة بشأن الاتفاق النووي.. تفاصيل!

فيديو لأردوغان يغزو تويتر بعد زلزال تركيا.. لماذا هذا المقطع تحديداً؟

13 نوعًا.. تعرّف على قائمة أسوأ الأطعمة التي تجعل معدتك منتفخة

استشهاد قائد كتيبة نابلس وآخرين في مجزرة إسرائيلية وتسجيلات صوتية مزلزلة للمطاردين

الإسماعيلي يقترب من إقالة ميدو وهذا هو البديل لخلافته

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC