هل تساءلت يومًا عن سبب وجود مرآة داخل المصعد؟

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وطن– يحب كثير من الناس استعمال المصعد بدلاً من الدرج، لأنه يساهم في راحة كبيرة وفي الشعور بالسلامة والأمن.



لماذا توجد مرآة في المصاعد؟

قد نجد جميعََا داخل معظم المصاعد مرآة، وقد نتساءل غالباً ما سبب وجودها هناك؟



فإذا كنت تعتقد أن المرايا موجودة في المصعد لكي تتحقق من إطلالتك أو لالتقاط الصور، فأنت مخطئ.

في هذا الإطار، كشف لنا موقع dnaindia، عن الأسباب التي من أجلها توضع المرآة في المصاعد.

لضمان سلامتك

كم مرة شعرت بعدم الارتياح في المصعد عندما كنت بمفردك مع شخص ما؟.

تقلل المرآة المتواجدة في المصعد من القلق والتوتر الذي يصيب بعض الركاب نتيجة تواجدهم مع أشخاص غرباء، إذ تسمح لهم المرآة برؤية ما يفعله الآخرون. علاوة على ذلك، فهي تبقيهم في حالة من اليقظة لأي اعتداءات أو عمليات سطو محتملة.

لتقليل الخوف من الأماكن المغلقة

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في الأماكن المغلقة، قد يخاف بعض منا. ولهذا السبب، تعطي المرآة انطباعًا بأن المصعد أكبر مساحة وأقل ازدحامًا، ومن ثم فإنها تقلل الفوبيا التي يعانيها بعضهم في الأماكن المغلقة. وذلك نتيجة شعورهم بأنهم محاصرون داخل مكان ضيق.

لإلهاء الركاب

لم تكن هناك مرايا في المصاعد القديمة، حيث استخدم الناس المصعد فقط لركوبه.

بدأ وضع المرآة في المصاعد حديثًا، وجاءت إضافتها لأن بعض الناس يشعرون بالخوف من سقوط المصعد، أو توقفها نتيجة عطل ما، فوضعت المرآة هناك في الجدران لإلهاء الركاب وشغل تفكيرهم بعيدًا عن هذا الخوف.