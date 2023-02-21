الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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حياتنا

هل تساءلت يومًا عن سبب وجود مرآة داخل المصعد؟

تعطي المرآة انطباعًا بأن المصعد أكبر مساحة وأقل ازدحامًا ومن ثم فإنها تقلل الفوبيا التي يعانيها بعضنا في الأماكن المغلقة

كتب ايمان الباجي
هل تساءلت يومًا عن سبب وجود مرآة داخل المصعد؟ watanserb.com
المصعد
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وطن– يحب كثير من الناس استعمال المصعد بدلاً من الدرج، لأنه يساهم في راحة كبيرة وفي الشعور بالسلامة والأمن.

لماذا توجد مرآة في المصاعد؟

قد نجد جميعََا داخل معظم المصاعد مرآة، وقد نتساءل غالباً ما سبب وجودها هناك؟

فإذا كنت تعتقد أن المرايا موجودة في المصعد لكي تتحقق من إطلالتك أو لالتقاط الصور، فأنت مخطئ.

لماذا توجد مرآة في المصعد؟

في هذا الإطار، كشف لنا موقع dnaindia، عن الأسباب التي من أجلها توضع المرآة في المصاعد.

لضمان سلامتك

كم مرة شعرت بعدم الارتياح في المصعد عندما كنت بمفردك مع شخص ما؟.

تقلل المرآة المتواجدة في المصعد من القلق والتوتر الذي يصيب بعض الركاب نتيجة تواجدهم مع أشخاص غرباء، إذ تسمح لهم المرآة برؤية ما يفعله الآخرون. علاوة على ذلك، فهي تبقيهم في حالة من اليقظة لأي اعتداءات أو عمليات سطو محتملة.

لتقليل الخوف من الأماكن المغلقة

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في الأماكن المغلقة، قد يخاف بعض منا. ولهذا السبب، تعطي المرآة انطباعًا بأن المصعد أكبر مساحة وأقل ازدحامًا، ومن ثم فإنها تقلل الفوبيا التي يعانيها بعضهم في الأماكن المغلقة. وذلك نتيجة شعورهم بأنهم محاصرون داخل مكان ضيق.

تقلل المرآة المتواجدة في المصعد من القلق والتوتر الذي يصيب بعض الركاب

لإلهاء الركاب

لم تكن هناك مرايا في المصاعد القديمة، حيث استخدم الناس المصعد فقط لركوبه. 

بدأ وضع المرآة في المصاعد حديثًا، وجاءت إضافتها لأن بعض الناس يشعرون بالخوف من سقوط المصعد، أو توقفها نتيجة عطل ما، فوضعت المرآة هناك في الجدران لإلهاء الركاب وشغل تفكيرهم بعيدًا عن هذا الخوف.

المصدرموقع dnaindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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