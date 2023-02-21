الأربعاء, فبراير 22, 2023
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رياضة

نابولي يهزم فرانكفورت على ميدانه وأمام جماهيره في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

فوز نابولي على فرانكفورت بثنائية نظيفة في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
فوز نابولي على فرانكفورت watanserb.com
فوز نابولي على فرانكفورت
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وطن- فاز فريق نابولي الإيطالي الذي يقدم المستوى الرائع على مستوى المحلي والقاري، على منافسه المستضيف لتلك المواجهة آينتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين دون مقابل، في ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وسجل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين أولى أهداف المباراة داخل شباك فرانكفورت الألماني، في الدقيقة ال40.

مباراة نابولي ضد فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

وعزز نابولي التقدم على أصحاب الأرض آينتراخيت فرانكفورت بهدف ثاني في الدقيقة ال65، عن طريق اللاعب جيوفاني دي لورينزو.

وتفوق نابولي في المباراة أمام نظيره فرانكفورت على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة، كما وجاءت الاستحواذ بنسبة 70%.

نابولي وفرانكفورت
نابولي وفرانكفورت

كما ووصلت عدد التسديدات الفريق المنافس آينتراخت فرانكفورت إلى 5 تسديدات، فيما وصلت نسبة 30% الاستحواذ على الكرة.

وشهدت المباراة طرد نجم آينتراخت فرانكفورت راندال كولو، بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة ال58، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة، ليخرج اللاعب على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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مباراة إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023

وسيلتقي فريق نابولي أمام فرانكفوت، في مواجهة إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ميدان ملعب (سان سيرو).

كما ويتطلع نابولي بعد التقدم بثنائية نظيفة على منافسه آينتراخت فرانكفورت، بالذهاب بعيداً في منافسات دوري أبطال أوروبا.

مباراة نابولي وفرانكفورت
مباراة نابولي وفرانكفورت

وسيواجه فريق نابولي، نظيره إمبولي، السبت، في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ويتربع نابولي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 62 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف إنتر ميلان برصيد 47 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + بين سبورت + نابولي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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