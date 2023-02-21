ملكة جمال كرواتيا تلهب شوارع لندن بالرقص شبه عارية وهكذا كانت ردة فعل المارة! (فيديو)

وطن– ألهبت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، شوارع لندن، بملابس بالكاد تغطي شيئاً.

معالم لندن

تعيش الفائزة السابقة بلقب ملكة جمال كرواتيا الحياة على أكمل وجه منذ أن تم الإشادة بها باعتبارها أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية العام الماضي.

نقلتها رحلاتها السياحية من نيويورك إلى ميامي وهذا الشهر إلى العاصمة الإنجليزية.

نول ، 30 عامًا ، نزلت إلى الشوارع اليوم لمشاهدة معالم لندن – وقد فعلت ذلك بإثارة.

تشبه الفستان

كانت إيفانا نول ترتدي قطعة سوداء مكشكشة بالكاد تشبه الفستان وأقرب لقميص نوم أو بيكيني، مع زوج من الأحذية ذات الكعب العالي المتناسق.

نشرت إيفانا نول الفيديوهات عبر خاصية “الستوري” على حسابها في انستجرام.

ويمكن رؤية الحشود تتجمع بالقرب منها أثناء سيرها في شوارع لندن، ويقومون بتصويرها بهواتفهم.

رقص على العمود

وثقت إيفانا أيضًا مقطعًا مع ساعة “بيج بن” في الخلفية ونشرتها لـ 3.5 مليون متابع.

يمكن رؤية ملكة جمال كرواتيا، وهي تخرج من صندوق هاتف أحمر تاريخي، وتتبختر تجاه عمود المصباح الذي شرعت في الرقص حوله.

وكتبت إيفانا في تعليقها على المنشور: قال لي أحدهم أصبحت لندن أكثر دفئًا اليوم “.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

ولجأ معجبوها إلى المقطع ، وعلق أحدهم: “ستتسببين في وقوع حوادث في الشوارع”. وقال آخر مازحا: “طقس بريطاني نموذجي”.

كتب آخر “أنت أجمل امرأة في العالم” ، بينما كتبت أخرى: “تبدو مذهلة للغاية”.

ملاهي ليلية

كان مفاجئاً أن ايفانا نول تمكنت من رؤية ضوء النهار لأنها كانت تتبنى أسلوب حياة لندن مع الحفلات كل ليلة تقريبًا منذ أن هبطت في مطار هيثرو الأسبوع الماضي.

كانت زيارات الملهى الليلي المتعددة عبارة عن مكافأة في ليلة ساحرة في الخارج لحفلة ما بعد فوغ بافتاس البريطانية.

ولم تخيّب نول آمال جمهورها الجديد، لأنها استبدلت طقم كرة القدم الخاص بها بفستان شفاف لامع مع شقٍّ في الجانب.

ترك هذا الزي المعجبين في حالة من الرهبة، وانتقل كثيرون إلى الإنستغرام الخاص بإيفانا للتعليق، وشبّهه معظمهم بفستان زفاف.