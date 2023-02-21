الرئيسيةحياتناملكة جمال كرواتيا تلهب شوارع لندن بالرقص شبه عارية وهكذا كانت ردة...
حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تلهب شوارع لندن بالرقص شبه عارية وهكذا كانت ردة فعل المارة! (فيديو)

كان مفاجئاً أن ايفانا نول تمكنت من رؤية ضوء النهار لأنها كانت تتبنى أسلوب حياة لندن مع الحفلات كل ليلة تقريبًا منذ وصلت عبر مطار هيثرو الأسبوع الماضي

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا تلهب شوارع لندن بالرقص شبه عارية وهكذا كانت ردة فعل المارة! (فيديو) watanserb.com
إيفانا نول

وطن– ألهبت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، شوارع لندن، بملابس بالكاد تغطي شيئاً.

معالم لندن

تعيش الفائزة السابقة بلقب ملكة جمال كرواتيا الحياة على أكمل وجه منذ أن تم الإشادة بها باعتبارها أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية العام الماضي.

نقلتها رحلاتها السياحية من نيويورك إلى ميامي وهذا الشهر إلى العاصمة الإنجليزية.

نول ، 30 عامًا ، نزلت إلى الشوارع اليوم لمشاهدة معالم لندن – وقد فعلت ذلك بإثارة.

تشبه الفستان

كانت إيفانا نول ترتدي قطعة سوداء مكشكشة بالكاد تشبه الفستان وأقرب لقميص نوم أو بيكيني، مع زوج من الأحذية ذات الكعب العالي المتناسق.

نشرت إيفانا نول الفيديوهات عبر خاصية “الستوري” على حسابها في انستجرام.

ويمكن رؤية الحشود تتجمع بالقرب منها أثناء سيرها في شوارع لندن، ويقومون بتصويرها بهواتفهم.

رقص على العمود

وثقت إيفانا أيضًا مقطعًا مع ساعة “بيج بن” في الخلفية ونشرتها لـ 3.5 مليون متابع.

يمكن رؤية ملكة جمال كرواتيا، وهي تخرج من صندوق هاتف أحمر تاريخي، وتتبختر تجاه عمود المصباح الذي شرعت في الرقص حوله.

حققت إيفانا نول أقصى استفادة من زيارتها إلى لندن

وكتبت إيفانا في تعليقها على المنشور: قال لي أحدهم أصبحت لندن أكثر دفئًا اليوم “.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

ولجأ معجبوها إلى المقطع ، وعلق أحدهم: “ستتسببين في وقوع حوادث في الشوارع”. وقال آخر مازحا: “طقس بريطاني نموذجي”.

رقصت حول عمود إنارة شبه عارية
خطفت نول الأنظار وهي تمشي في الشوارع

كتب آخر “أنت أجمل امرأة في العالم” ، بينما كتبت أخرى: “تبدو مذهلة للغاية”.

تجمعت الحشود لإلقاء نظرة عليها

ملاهي ليلية

كان مفاجئاً أن ايفانا نول تمكنت من رؤية ضوء النهار لأنها كانت تتبنى أسلوب حياة لندن مع الحفلات كل ليلة تقريبًا منذ أن هبطت في مطار هيثرو الأسبوع الماضي.

كانت زيارات الملهى الليلي المتعددة عبارة عن مكافأة في ليلة ساحرة في الخارج لحفلة ما بعد فوغ بافتاس البريطانية.

ولم تخيّب نول آمال جمهورها الجديد، لأنها استبدلت طقم كرة القدم الخاص بها بفستان شفاف لامع مع شقٍّ في الجانب.

ترك هذا الزي المعجبين في حالة من الرهبة، وانتقل كثيرون إلى الإنستغرام الخاص بإيفانا للتعليق، وشبّهه معظمهم بفستان زفاف.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

فيديو يوثق لحظة الهجوم المسلح على محكمة سورية بسبب خلاف عائلي “تفاصيل صادمة”

حياتنا

أحضان ناصر القصبي لـ هيفاء وهبي ونجوى كرم تثير الغضب ومغردون: ما خفي أعظم! (شاهد)

حياتنا

حبيبة وائل كفوري المغربية تخطف الأنظار بجمالها المذهل.. حبه الأول وجميع أغنياته لها! (شاهد)

رياضة

نابولي يهزم فرانكفورت على ميدانه وأمام جماهيره في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الهدهد

المثلية الجنسية تظهر في قصة حملة تبرعات أطلقتها فتاة سورية من السعودية لضحايا الزلزال

الهدهد

رقص مختلط براية التوحيد في كلية الطب بجامعة الرياض يثير غضب السعوديين! (شاهد)

رياضة

ريال مدريد يُهين ليفربول بالخمسة في ليلة من ليالي الأبطال المثيرة (شاهد)

حياتنا

رقص فيفي عبده بالحجاب في ملهى ليلي يثير الغضب (فيديو)

حياتنا

هبة عبوك ترغب بالأحضان والعناق 8 مرات في اليوم.. هل تقصد أشرف حكيمي؟! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

فيديو يوثق لحظة الهجوم المسلح على محكمة سورية بسبب خلاف عائلي “تفاصيل صادمة”

أحضان ناصر القصبي لـ هيفاء وهبي ونجوى كرم تثير الغضب ومغردون: ما خفي أعظم! (شاهد)

حبيبة وائل كفوري المغربية تخطف الأنظار بجمالها المذهل.. حبه الأول وجميع أغنياته لها! (شاهد)

نابولي يهزم فرانكفورت على ميدانه وأمام جماهيره في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المثلية الجنسية تظهر في قصة حملة تبرعات أطلقتها فتاة سورية من السعودية لضحايا الزلزال

رقص مختلط براية التوحيد في كلية الطب بجامعة الرياض يثير غضب السعوديين! (شاهد)

ريال مدريد يُهين ليفربول بالخمسة في ليلة من ليالي الأبطال المثيرة (شاهد)

رقص فيفي عبده بالحجاب في ملهى ليلي يثير الغضب (فيديو)

هبة عبوك ترغب بالأحضان والعناق 8 مرات في اليوم.. هل تقصد أشرف حكيمي؟! (شاهد)

مجددا.. العالم الهولندي “هوغربيتس” يحذر من زلزال جديد قد يضرب هذه المناطق

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©