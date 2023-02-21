الثلاثاء, فبراير 21, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمفاجأة وذهول أمام المقبرة.. عاد للحياة بعد وفاته في الزلزال أثناء دفنه...
الهدهد

مفاجأة وذهول أمام المقبرة.. عاد للحياة بعد وفاته في الزلزال أثناء دفنه (شاهد)

كان قلبه متوقفاً فعاينه الطبيب وقال لمسعفيه أنه متوف، فأخذوه ووضعوه في البراد لمدة يومين ليكتشفوا المفاجأة عند المقبرة

كتب خالد الأحمد
شاب سوري يعود للحياة زلزال تركيا وسوريا watanserb.com
شاب سوري اعتقد ذووه أنه ميت جراء زلزال تركيا وسوريا لكنهم تفاجؤوا بأنه على قيد الحياة
- Advertisement -

وطن – عاد شاب سوري إلى الحياة بعد أن أخرج من تحت الأنقاض في حالة أثارت دهشة واستغراب الكثيرين، في واحدة من معجزات البقاء على الحياة التي اكتشفها المنقذون ولا زالوا في كارثة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

أخذوه للدفن وعند المقبرة فوجئوا بأن الكيس يتحرك

وأفاد نشطاء أن الشاب “أحمد المغربي” تم إخراجه من تحت الركام بعد يومين من الزلزال في منطقة “الأتارب” بسوريا.

الشاب السوري أحمد المغربي الذي تم إخراجه من تحت الركام بعد يومين من الزلزال

وكان قلبه متوقفاً فعاينه الطبيب وقال لمسعفيه وهم من غير أهله إنه توفي، فأخذوه ووضعوه في البراد لمدة يومين ونشروا صورته على غرف الأخبار للتعرف عليه.

وأضاف المصدر أن جثة الشاب وضعت في كيس الموتى وأخذوه للدفن، وعند المقبرة كانت المفاجئة بأن الكيس يتحرك وعندما فتحوه اكتشفوا بأنه ما زال حياً وتم نقله الى المشفى وهو بحالة جيدة الآن.

موت إكلينيكي

ومن المعروف أن الموت الإكلينيكي هو توقف القلب والتنفس في حين أن المخ ما زال به بقايا من الحياة، وفي أحيان قليلة حينما يكون هناك عمليات إسعافات أولية وإنعاش يستعيد القلب قدرته على النبض ويعود الإنسان للحياة مرة أخرى.

- Advertisement -

ويسمي الأطباء ظاهرة الموت المؤقت بالموت الكاذب أو الغيبوبة العميقة وكثيراً ما نسمع أخباراً عن أناس اعتقد ذووهم أنهم أموات فدفنوهم، ثم تبين بعد فتح القبر ثانية أو من بعض الأصوات الصادرة عن القبر أن المدفونين لم يكونوا أمواتاً.

وبعضهم خرج من تابوته ليموت مرة ثانية من الرعب، أما الذين حالفهم الحظ فقد استيقظوا قبل فوات الأوان أي عند وضعهم في برادات المستشفيات أو قبل دفنهم بلحظات.

الموت المؤقت أو الظاهري

وحول حقيقة الموت المؤقت أو “الظاهري” كما يسميه الأطباء وإمكانية حدوثه يرى الدكتور جمال الدين الخضور- أخصائي أمراض قلبية أن هناك أسباباً عدة تدفع الناس في مجتمعاتنا حالياً لرفض فكرة متابعة الحياة بعد الموت الفيزيائي.

الشاب السوري أحمد المغربي01.3

 

وقال: “فنحن نعيش في عصر تقدم فيه العلم والتكنولوجيا، ويوجد في الوقت الحالي محاولات للتثبت من حقيقة الموت على أساس غياب النشاط الكهربائي في المخ والذي يظهر عادة عند تخطيط الدماغ شعاعياً وكهربائياً، لذلك فإن الحديث عن الحياة بعد الموت يعتبر من ترهات الماضي وليس فيه من واقعية وعلمانية هذا العصر بشيء.”

ويعتمد تحديد موت إنسان ما من عدمه بحسب الدكتور سمير حداد- جراح أمراض عصبية على العديد من المظاهر الملموسة، كتوقف القلب وتوقف التنفس وفقدان مرونة الجلد والحس ( التيبس) واتساع حدقتي العينين وعدم استجابتهما للضوء وغيرها من العلامات.

ولكن قد يحدث أحياناً أن يخطئ الطبيب في تشخيص حالة شخص ما، فتلتبس عليه الأمور ويظن خطأ أن هذا الشخص قد توفي نتيجة توافر بعض علامات الموت فيه كأن تنخفض درجة حرارته, وبالتالي يقل نبضه أو يصبح التنفس لديه شبه معدوم ويؤدي هذا الالتباس وعدم التدقيق جيداً، سواء بالمعاينة المباشرة أومن خلال الأجهزة العلمية إلى الجزم بأنه ميت لا محالة .

ويعلق الدكتور “كامل الفراج” أستاذ علم النفس الفسيولوجي بجامعة الكويت، على قصص العودة من الموت بقوله :”إن عددا كبيرا من الأشخاص حول العالم الذين خاضوا تجربة الدنو من الموت يقولون إنهم عاشوا تجربة غريبة تتضمن مجموعة من العناصر المتشابهة المعروفة في تجارب “عتبة الموت”، حيث تبدأ التجربة عادة بشعور الإنسان بأنه يسبح خارج جسده، وبعدها يعبر داخل نفق مظلم بسرعة لا توصف.

ضحايا زلزال تركيا وسوريا

وتجاوزت حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا 46 ألفا، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الطاقة المنبعثة من هذا الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات- تعادل 500 قنبلة ذرية.

وقدر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عدد المتضررين في الزلزال في سوريا بما لا يقل عن ستة ملايين شخص، وذكر مصدر أممي بمحدودية الإمكانات من مُعَـدّاتٍ ووقود وغيرهما، وقال إن ذلك يعرقل جهود الإنقاذ والإسعاف.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد المصابين جراء الزلزال الجديد وانهيار وتصدع بعض المباني في جنديرس والأتارب بلغ 470 مصابا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

ما هو التفسير العلمي لهذه الزلازل المتكررة أم أن نظريات المؤامرة صحيحة؟

الهدهد

مأساة الحوامل الناجيات من زلزال تركيا وسوريا.. ما مصيرهن؟

الهدهد

رجل أعمال تركي تبرع بـ50 مليار ليرة لضحايا الزلزال دون قصد.. كيف وقع في الخطأ؟

الهدهد

الخليلي يُفحم الملحدين بتعليقه على بقاء أشخاص أحياء تحت أنقاض الزلزال لأيام دون طعام أو ماء

الهدهد

مطالب بالقبض على ناشطة سورية في السعودية بعد إطلاقها حملة تبرعات لضحايا الزلزال

الهدهد

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

الهدهد

زلزال نهاية البشرية.. ماذا نعرف عنه وهل سيقضى على الإنسان حقا؟

الهدهد

لص يسرق تبرعات لضحايا زلزال تركيا وسوريا من داخل مسجد (شاهد)

الهدهد

تداعيات الزلزال.. تركيا تفتح تحقيقات موسعة في جرائم البناء وتعتقل مشتبها بهم

الهدهد

طفل بقي تحت الأنقاض لأيام: “شخص يلبس أبيض كان يطعمني ويذهب” (فيديو)

الهدهد

هذا ما فعله زلزال تركيا بعدد من الحيتان الضخمة على شواطئ قبرص (شاهد)

الهدهد

زلزال تركيا.. فيديو مؤلم لجثث أسرة يمنية توفيت تحت الأنقاض

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ما هو التفسير العلمي لهذه الزلازل المتكررة أم أن نظريات المؤامرة صحيحة؟

في دقائق..مشروب شائع يساعد في خفض مستويات السكر في الدم

رئيس الليغا تيباس يُطالب لابورتا بالاستقالة والأخير يرد عليه بقوة

هل تساءلت يومًا عن سبب وجود مرآة داخل المصعد؟

ماذا قال لوكا مودريتش عن تجديد عقده مع ريال مدريد؟!

المكسيك ودعته في جنازة عسكرية.. معلومات عن الكلب الذي توفي أثناء البحث عن ناجين في زلزال تركيا

آداب السفر.. أشياء يجب ألا تفعلها على متن الطائرة

كريم بنزيما.. عرض ضخم للانضمام لأحد الأندية السعودية وتمثيلها كسفير لمونديال 2030!

4 علامات تشير إلى أنك ربيت طفلاً مدللاً بشكل مفرط و 6 نصائح لإصلاح ذلك

فيديو من الأرشيف.. مبارك يفحم مراسلا إسرائيليا سأله عن ياسر عرفات وسخرية من مخابرات الاحتلال

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC