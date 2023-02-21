الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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رياضة

ريال مدريد يُهين ليفربول بالخمسة في ليلة من ليالي الأبطال المثيرة (شاهد)

منافسات ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد وليفربول watanserb.com
ريال مدريد وليفربول
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وطن- في ليلة من ليالي الأبطال المثيرة والقوية، نجح فريق ريال مدريد من الفوز على ليفربول بخماسية ثمينة مقابل هدفين، في ذهاب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، داخل ملعب (الآنفيلد).

وافتتح الفريق المستضيف ليفربول أولى أهداف المباراة، عند الدقيقة ال4 عن طريق النجم الأوروغواياني داروين نونيز.

مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا

وعزز ليفربول التقدم في النتيجة بهدف ثاني، من توقيع المصري محمد صلاح، الذي استغل خطأ الحارس الكرواتي كروتوا في تمرير الكرة، ليسددها داخل شباك مرماه في الدقيقة ال14.

وعاد الفريق الملكي الأبيض بهدف رائع من توقيع البرازيلي فينيسيوس جونيور، في الدقيقة ال21، بعد تمريرة ساحرة من قبل الفرنسي كريم بنزيما.

كما وأدرك ذات اللاعب فينيسيوس هدف التعادل، بخطأ آخر من قبل حارس ليفربول أليسون، ليسدد الهدف داخل شباكه في الدقيقة ال36.

ريال مدريد
ريال مدريد
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وسجل المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو هدف التقدم الثالث في النتيجة، مع بداية الشوط الثاني. برأسية كروية سكنت داخل شباك صاحب الأرض ليفربول من ضربة ركنية.

كريم بنزيما صانع الريمونتادا مع ريال مدريد

كما وأحرز صانع الريمونتادا على الدوام بنزيما، هدفين توسيع فارق النتيجة داخل شباك المستضيف ليفربول في الدقيقتين ال55 وال67.

نجوم ريال مدريد
نجوم ريال مدريد

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين ريال مدريد وليفربول طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث تساوى كلا الفريقين على مستوى التسديدات برصيد 9 تسديدات.

كما واستحوذ فريق ليفربول (الريدز) على الكرة بنسبة 52%، مقابل 48% للفريق المنافس ريال مدريد.

وسيلتقي فريق ليفربول في مباراة العودة الصعبة. أمام ريال مدريد (الميرينغي)، على ملعب (سانتياغو برنابيو)، من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في منتصف شهر مارس/ آذار القادم.

المصدروطن + بين سبورت + ريال مدريد + ليفربول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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