انفصال تامر حسني وبسمة يعود للواجهة.. منشورات غامضة لزوجته المغربية (شاهد)

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وطن – في خطوة مفاجئة قام الثنائي “بسمة بوسيل” و”تامر حسني” بإلغاء متابعتهما لبعضهما البعض على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للاعتقاد بأن الخطوة مقدمة للإعلان عن انفصالهما وهي الشائعة التي تكررت مراراً في السنوات الماضية.

وشاركت زوجة تامر حسني، المغربية “بسمة بوسيل” على خاصية الاستوري عبر حسابها في “انستغرام”، بعض من منشورات المعجبين لمواساتها.

ولم تكتف بسمة بوسيل بإلغاء متابعة زوجها تامر حسني، بل حذفت كل البوستات من على حسابها بانستغرام وأبقت 3 فيديوهات قديمة لها.

وجاءت في المنشورات المعنية، تعليقات تدعو لها بـ”راحة البال” وأن “يجبر الله لها قلبها” و”يُدخل على قلبها الفرح”، في وقت اكتفت فيه هي بالتعبير عن امتنانها.

ورغم استمرار تامر حسني بالنشر عبر حسابه في “إنستغرام“، منشورات متنوعة، متجاهلا التعليق على نبأ انفصاله، إلا أن بسمة بوسيل عرضت عبر حسابها في “إنستغرام”، منشورات غامضة، أمس الإثنين، تدلل على مرورها بضائقة.

وبعد ظهور سابق لتاليا وأماليا تامر حسني مع والدهما في عدد من الحفلات، شاركت بسمة أيضًا عبر انستغرام فيديو لابنها آدم وهو يحفظ القرآن الكريم والذي يعد أول ظهور له بشكل واضح.

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بينما “ستوريز” تامر كانت بعيدة جداً عن المواساة، حيث قام بمشاركة فيديو للفنانة حنان الخضر وهي تؤدي إحدى أغنياته، وعلق على الفيديو كاتباً: “ايه يا حنان الإحساس العسل ده”.

وعلق صاحب “ناسيني ليه” على تغريدة للفنانة “مي عمر” بخصوص تغيير حصل في مواعيد تصوير أغنية ديو مع تامر حسني قائلا: “هنتقابل في أحلى عمل ان شاء الله يا ميوش” واستدرك:”ربنا يوفقك في كل شغلك و تكسري الدنيا كالعادة” .

للأسف حصل تغييرات في مواعيد التصوير و إتفقنا أنا و تامر حسني إننا إن شاء الله نتقابل في عمل آخر قريبا و كل تمنياتي لتامر و لأسرة الفيلم بالنجاح و التوفيق 🙏@tamerhosny pic.twitter.com/OKB1WhKPjg — Mai Omar مي عمر (@MaiOmar) February 19, 2023

يذكر أن شائعات الانفصال تلاحق الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بين الحين والآخر، خصوصاً بعد أن قامت الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بمفاجأة جمهورها بإعلان نبأ انفصالهما عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

مؤكدة أنهما يقومان بإجراءات الطلاق، قبل أن يتراجع كل منهما عن هذه الخطوة. ويعودا لبعضهما مرة أخرى بعد توسط العديد من الأقارب، والأصدقاء، والفنانين.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مايو الماضي، أخباراً تفيد بانفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وذلك بعد نشر أحد أصدقائها المقربين منشورا قال فيه: “مبروك الطلاق”، ليتضح لاحقاً أن المنشور على ما يبدو مفبرك.

فرد حسني وقتها بطريقة غير مباشرة واضعاً حدا للأقاويل إذ نشر صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، معلناً دعمه لشريكة حياته على هامش افتتاحها شركتها الخاصة.

وكان تامر حسني قد أحيا حفلاً في الإمارات ضمن مهرجان “دار الزين” بالعين، حيث قدم باقة من اجمل اغانيه الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأعرب الفنان المصري عبر خاصية الاستوري في حسابه “بانستغرام” عن سعادته بحفله الذي أحياه في حفل العين بدولة الإمارات المتحدة. واصفاً الحفل بأنه من اجمل وأروع الحفلات وقال:”تشرفت بحضوري وسطكم ووسط جميع الاعلاميين الكرام”.

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في وقت سابق، كان قد دعا تامر حسني الجمهور بالتبرع لصالح ضحايا سوريا وتركيا عقب الزلزال المدمر الذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وعلى جانب آخر، بدأ الفنان تامر حسني والفنانة مي عمر مؤخرًا تصوير فيلمه الجديد “تاج”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم.