الثلاثاء, فبراير 21, 2023
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حياتنا

انفصال تامر حسني وبسمة يعود للواجهة.. منشورات غامضة لزوجته المغربية (شاهد)

لاحقت شائعات الانفصال الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل بين الحين والآخر وتكررت مراراً

كتب خالد الأحمد
انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل watanserb.com
الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل
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وطن – في خطوة مفاجئة قام الثنائي “بسمة بوسيل” و”تامر حسني” بإلغاء متابعتهما لبعضهما البعض على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للاعتقاد بأن الخطوة مقدمة للإعلان عن انفصالهما وهي الشائعة التي تكررت مراراً في السنوات الماضية.

وشاركت زوجة تامر حسني، المغربية “بسمة بوسيل” على خاصية الاستوري عبر حسابها في “انستغرام”، بعض من منشورات المعجبين لمواساتها.

معجبو الفنانة بسمة ببوسيل يواسونها في منشورات غامضة

ولم تكتف بسمة بوسيل بإلغاء متابعة زوجها تامر حسني، بل حذفت كل البوستات من على حسابها بانستغرام وأبقت 3 فيديوهات قديمة لها.

وجاءت في المنشورات المعنية، تعليقات تدعو لها بـ”راحة البال” وأن “يجبر الله لها قلبها” و”يُدخل على قلبها الفرح”، في وقت اكتفت فيه هي بالتعبير عن امتنانها.

منشورات بسمة بوسيل ومواساة معجبيها لها

ورغم استمرار تامر حسني بالنشر عبر حسابه في “إنستغرام“، منشورات متنوعة، متجاهلا التعليق على نبأ انفصاله، إلا أن بسمة بوسيل عرضت عبر حسابها في “إنستغرام”، منشورات غامضة، أمس الإثنين، تدلل على مرورها بضائقة.

بسمة بوسيل تمر بضائقة حسب ما يبدو في منشوراتها بـ “إنستغرام”

وبعد ظهور سابق لتاليا وأماليا تامر حسني مع والدهما في عدد من الحفلات، شاركت بسمة أيضًا عبر انستغرام فيديو لابنها آدم وهو يحفظ القرآن الكريم والذي يعد أول ظهور له بشكل واضح.

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بينما “ستوريز” تامر كانت بعيدة جداً عن المواساة، حيث قام بمشاركة فيديو للفنانة حنان الخضر وهي تؤدي إحدى أغنياته، وعلق على الفيديو كاتباً: “ايه يا حنان الإحساس العسل ده”.

وعلق صاحب “ناسيني ليه” على تغريدة للفنانة “مي عمر” بخصوص تغيير حصل في مواعيد تصوير أغنية ديو مع تامر حسني قائلا: “هنتقابل في أحلى عمل ان شاء الله يا ميوش” واستدرك:”ربنا يوفقك في كل شغلك و تكسري الدنيا كالعادة” .

يذكر أن شائعات الانفصال تلاحق الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بين الحين والآخر، خصوصاً بعد أن قامت الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بمفاجأة جمهورها بإعلان نبأ انفصالهما عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

مؤكدة أنهما يقومان بإجراءات الطلاق، قبل أن يتراجع كل منهما عن هذه الخطوة. ويعودا لبعضهما مرة أخرى بعد توسط العديد من الأقارب، والأصدقاء، والفنانين.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مايو الماضي، أخباراً تفيد بانفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وذلك بعد نشر أحد أصدقائها المقربين منشورا قال فيه: “مبروك الطلاق”، ليتضح لاحقاً أن المنشور على ما يبدو مفبرك.

فرد حسني وقتها بطريقة غير مباشرة واضعاً حدا للأقاويل إذ نشر صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، معلناً دعمه لشريكة حياته على هامش افتتاحها شركتها الخاصة.

وكان تامر حسني قد أحيا حفلاً في الإمارات ضمن مهرجان “دار الزين” بالعين، حيث قدم باقة من اجمل اغانيه الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأعرب الفنان المصري عبر خاصية الاستوري في حسابه “بانستغرام” عن سعادته بحفله الذي أحياه في حفل العين بدولة الإمارات المتحدة. واصفاً الحفل بأنه من اجمل وأروع الحفلات وقال:”تشرفت بحضوري وسطكم ووسط جميع الاعلاميين الكرام”.

 

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في وقت سابق، كان قد دعا تامر حسني الجمهور بالتبرع لصالح ضحايا سوريا وتركيا عقب الزلزال المدمر الذي أسفر عن عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وعلى جانب آخر، بدأ الفنان تامر حسني والفنانة مي عمر مؤخرًا تصوير فيلمه الجديد “تاج”، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم.

المصدرانستغرام + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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