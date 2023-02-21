الجزائر.. تحذيرات من كوارث بسبب مطاعم مدرسية فعلت المحظور

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وطن- أثيرت ضجة في الجزائر، بعد العثور على لحوم فاسدة بمطاعم مدرسية في ولاية عين الدفلى، في واقعة تكررت لليوم الثاني على التوالي.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية، إن والي عين الدفلى أوفد لجنة تفتيش ولائية، رصدت وجود لحوم عجول فاسدة بمطعم مدرسة في بلدية بئر ولد خليفة.

وترأس لجنة التفتيش، الأمين العام للولاية، وتم إيفادها بعد فضيحة اكتشاف لحوم دجاج فاسدة وإتلافها من دون محاضر.

وحذّر مواطنون بالبلدية من كوارث أخرى قد تمسّ بالصحة العامة، وسبق أن نبهوا سلطات الولاية منها قبل أشهر، لكن من دون رد.

إصابة تلاميذ ولاية سكيكدة

تأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من الكشف عن إصابة أكثر من 150 تلميذاً بالتسمم الغذائي في ابتدائية زميت مالك بالجمالة، في بلدية تمالوس غربي ولاية سكيكدة.

وأصيب التلاميذ بعد تناولهم وجبة الغذاء مكونة من لوبيا بيضاء وعلب ياغورت، وتم نقل أغلب المصابين من قبل مصالح الحماية المدنية بمالوس إلى مستشفى تمالوس.

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وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة، وغادر أغلبهم المستشفى، باستثناء ثلاثة تلاميذ وُضعوا تحت الرقابة الطبية.

مخاوف من التسمم الجماعي في الجزائر

ودائماً ما تُثار مخاوف واسعة في الجزائر من خطر تفشي التسمم الغذائي، وتكشف الأرقام والإحصاءات الرسمية أن حالات التسمم الغذائي الجماعي في البلاد شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 100%، وأغلبها راجع إلى استهلاك منتجات ذات مصدر تجاري.

وحددت تقارير رسمية، أسباب ارتفاع حوادث التسمم الجماعي في الجزائر، ومنها عدم التزام بشروط الحفظ وسلسلة التبريد، فضلاً عن عدم الالتزام بشروط النظافة.