الثلاثاء, فبراير 21, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدأثار الذعر.. ما سر انحسار مياه البحر المتوسط بعد الزلزال؟ (شاهد)
الهدهد

أثار الذعر.. ما سر انحسار مياه البحر المتوسط بعد الزلزال؟ (شاهد)

أظهرت مقاطع مصورة في مصر ولبنان انحسار مياه البحر المتوسط عن الشاطئ لأكثر من 200 متر وتصدعات في الصخور

كتب خالد الأحمد
انحسار مياه البحر المتوسط watanserb.com
انحسار مياه البحر المتوسط عن الشاطئ لأكثر من 200 متر في مناطق لبنان وفلسطين ومصر
- Advertisement -

وطن – أظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ولبنان، انحسار مياه البحر المتوسط عن الشاطئ لأكثر من 200 متر وتصدعات في الصخور التي كانت مغمورة بالماء، ما أثار حالة من الذعر بين مواطني البلدين.

وأطلق انحسار المياه عن بعض شواطئ البحر المتوسط، عنان التكهنات حول طبيعة هذا الحدث البيئي غير المعتاد، وهل هو إنذار بتسونامي قادم يجتاح المنطقة أم لا؟

التصدعات التي جرى تصويرها قد تكون قديمة ولا علاقة لها بالزلزال

ففي حين فسر نشطاء ذلك بتداعيات زلزال تركيا سوريا المدمر والهزات الأرضية المتتالية التي ضربت البلدين خلال الأسبوعين الماضيين، رأى ناشطون آخرون أنّه لا علاقة للزلزال والهزات بما شهده شاطئ المنطقة الجنوبية في لبنان.

مؤكدين أن المشهد عادي جدا، بينما التصدعات التي جرى تصويرها قد تكون قديمة ولا علاقة لها أبدا بالهزات التي حصلت.

- Advertisement -

وأظهرت المقاطع المصورة تراجعا للمياه عن الشاطئ بشكل ملحوظ، مع ظهور تصدعات في صخور أحد الشواطئ بمنطقة عدلون، كما وثّق أهالي العريش في مصر تراجع شاطئ المتوسط بالمدينة إضافة لعدد من الشواطئ الأخرى بمنطقة الرواق.

جزر صخرية لم تكن مرئية

وبحسب مقطع تداوله لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بدت أجزاء كانت مغمورة بالمياه كجزر صخرية لم تكن مرئية من قبل بحسب الأهالي.

فيما أكد شهود عيان أن المد والجذر على شاطئ الميناء لبلدة عدلون حركته غير عادية.

وحسماً للجدل أصدرت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بياناً، نفت فيه الأخبار المتداولة عن تسونامي في لبنان، مشيرة إلى أنه لا يوجد أيّ أثر حالي لحدوثه.

ووفق البيان الي تداولته وسائل إعلام لبنانية، فإن حالة التراجع في البحر حالة طبيعية تتعلق بالمد والجزر الطبيعي للبحر، التي تتأثر بحركة الكواكب لا سيما وضعية القمر وحركته التي تؤثر على حالتي المد والجزر.

لا علاقة للزلزال بتراجع مستوى مياه البحر

وفي تصريحات لمواقع لبنانية محلية أوضح الخبير في علم الزلازل “ويلسون رزق” أنه “لا علاقة أبدا بالهزات أو الزلزال الأخير بتراجع مستوى مياه البحر في تلك المنطقة أو في أي منطقة أخرى”.

وأضاف أن هناك الكثير من العوامل الطبيعية التي تؤدي إلى تصدعات في بعض الصخور البحرية.

وأردف رزق أن “الربط بين الزلزال والهزات والتصدعات في صخور البحر إلى جانب تراجع مستوى المياه هناك، ليس دقيقا بدرجة كافية”.

في حين ذكر “رزق” أن الفوالق الزلزالية الرئيسية التي تمر في لبنان وعددها 3، تتحرك بشكل دائم ومستمر، وأن لبنان يشهد يوميا بين 8 و10 هزات أرضية بدرجة 2 إلى 3 على مقياس ريختر، إلا أنه ما من أحد يشعر بذلك.

وكان المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان أفاد بأن هزة أرضية قوتها 4 درجات على مقياس ريختر وقعت عند الساعة 4.23 فجر الثلاثاء.

وقال المركز إن الهزة حدثت قبالة شواطئ جنوب لبنان، إذ تبعد 64 كيلو متر عن مدينة صيدا.

هزة أرضية شمال رفح

وبدوره أعلن “المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية” في مصر، الاثنين، عن تسجيل محطات الشبكة لرصد الزلازل، هزة أرضية بقوة 6.43 علي مقياس ريختر، على بعد 552 كيلومتر شمال رفح.

وأكد المعهد، عدم ما وجود ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

انحسار المياه بشواطئ سيناء

وبدوره قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية“: إن ما يتردد عن انحسار المياه في شواطئ سيناء تأثرا بالزلزال الكبير في تركيا غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح “القاضي” أن ما يحدث هو انخفاض في المعدلات الطبيعية للمياه في حدود من 10 إلى 40 سنتيمترا من منطقة إلى أخرى، وهذا مرتبط علميا بظاهرة المد والجزر.

وأضاف المسؤول المصري أن القمر دخل في نهاية الشهر الهجري، وما حدث يرتبط بعلاقة القمر في أطواره المختلفة مع الأرض بموجات المد والجز، والأمر ليس كبيرا أو ظاهرة فريدة، وفي هذا الوقت من كل عام تزداد فترة الانحسار، وبالتالي ليس للأمر علاقة بالزلازل.

وتعرضت تركيا أمس لهزة أرضية جديدة بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت وكالات أنباء مختلفة بأن الزلزال ضرب كل من لبنان وسوريا وفلسطين ومنطقة أنطاكيا جنوب الأراضي التركية.

المصدرسكاي نيوز عربية + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

بعدما بات الزلزال حديث الساعة.. ما هو مقياس “ريختر” وكيف تقاس شدة الزلازل؟

الهدهد

مفاجأة وذهول أمام المقبرة.. عاد للحياة بعد وفاته في الزلزال أثناء دفنه (شاهد)

تقارير

ما هو التفسير العلمي لهذه الزلازل المتكررة أم أن نظريات المؤامرة صحيحة؟

الهدهد

مأساة الحوامل الناجيات من زلزال تركيا وسوريا.. ما مصيرهن؟

الهدهد

ظاهرة طبيعية في عدة بلدان عربية تثير رعب الناشطين والسلطات تكشف السر! (شاهد)

الهدهد

رجل أعمال تركي تبرع بـ50 مليار ليرة لضحايا الزلزال دون قصد.. كيف وقع في الخطأ؟

الهدهد

الخليلي يُفحم الملحدين بتعليقه على بقاء أشخاص أحياء تحت أنقاض الزلزال لأيام دون طعام أو ماء

الهدهد

مطالب بالقبض على ناشطة سورية في السعودية بعد إطلاقها حملة تبرعات لضحايا الزلزال

الهدهد

شاهد.. لحظة إنفجار مدفأة في وجه وزير الصحة التركي على الهواء مباشرة (فيديو)

الهدهد

زلزال نهاية البشرية.. ماذا نعرف عنه وهل سيقضى على الإنسان حقا؟

الهدهد

لص يسرق تبرعات لضحايا زلزال تركيا وسوريا من داخل مسجد (شاهد)

الهدهد

تداعيات الزلزال.. تركيا تفتح تحقيقات موسعة في جرائم البناء وتعتقل مشتبها بهم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بيدري يثير جدلا بما فعله خلسة مع مُعجبة مثيرة أمام الكامب نو (شاهد)

كم تبلغ ثروة الأميرة شارلوت التي تعتبر أغنى طفل في العالم!؟

بوتين انسحب من معاهدة “نيو ستارت”.. أثار القلق ويهدد أمن العالم.. لماذا؟

“الجنية”.. طائرة مسيرة إماراتية تثير السخرية في “آيدكس 2023” (شاهد)

نجلاء بن عبد الله: “الرجل التونسي ضعيف جنسيا ولا يمكنه تلبية رغبات أكثر من امرأة” (فيديو)

تعرّف على واحدة من أكثر البلدان أمانًا للزيارة في أمريكا اللاتينية (صور)

كتاب حاكم الشارقة عن “أئمة البوسعيد” يحظى بإشادة واسعة في سلطنة عمان

بعدما بات الزلزال حديث الساعة.. ما هو مقياس “ريختر” وكيف تقاس شدة الزلازل؟

بعد تواطؤ إماراتي.. عباس يرضخ لضغوطات إسرائيل خوفا من مصير عرفات

انفصال تامر حسني وبسمة يعود للواجهة.. منشورات غامضة لزوجته المغربية (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC