آداب السفر..أشياء لا يجب عليك فعلها على متن الطائرة

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وطن- السفر بالطائرة هو من أمتع التجارب التي قد يخوضها شخص في حياته لاستكشاف العالم.



يسمح لنا الطيران بزيارة بعض الوجهات المذهلة التي تبعد آلاف الأميال. ولكن هناك بعض التصرفات التي نقوم بها أثناء السفر يمكن أن تؤثر سلباً على رحلتنا حسب ما كشفه موقع “mindfultravelbysara“.

الجلوس في مقعدك طوال الرحلة

عندما لا تتحرك كثيرًا خلال رحلتك، يقول الخبراء إن جسمك سيواجه صعوبة في ضخ الدم من ساقيك إلى قلبك للحفاظ على دوران الدم في الجسم.

يمكن أن يتجمع الدم الراكد في ساقيك، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية، وهو ما يسمى تجلط الأوردة العميقة (DVT).

لهذا السبب من المهم أن تتجول قليلاََ في ممر الطائرة وتقوم ببعض الحركات الصحية، حيث ستعمل عضلات ربلة الساق على ضخ الدم مرة أخرى إلى قلبك.

إلقاء النكت

ينصح عند السفر بالطائرة بتجنب إلقاء النكات حول الحوادث أو سلامة الطائرة.

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فالخوف من الطيران أمر خطير، وحتى لو كنت جالسََا بين أشخاص غير خائفين الطيران، فإن المزاح حول مثل هذه الأشياء من المرجح أن يزعج شخصًا ما.

وضع قدميك أو ذراعيك في ممر الطائرة

خلال الرحلات الطويلة، يقوم الكثير من الركاب بوضع أيديهم في ممر الطائرة وهي عادة سيئة للغاية على المسافر تجنبها خلال رحلته.



عدم الاستماع إلى تعليمات السلامة

قد يكون الاستماع إليها مملاً، ولكن يجب على ركاب الطائرة اتباعها في حالة وقوع حادث. يمكنك أيضًا قراءة كتاب تعليمات الأمان الذي يحتوي بدوره على معلومات يمكن أن تنقذ حياتك يومًا ما.

تناول الشاي أو القهوة

القولونيات هي بكتيريا لن تجعلك مريضًا بالضرورة، ولكن من المحتمل أن تحتوي على أشياء أكثر خطورة مثل الإشريكية القولونية والتي من المحتمل أن تفسد رحلتك. وهذه القولونية موجودة في 12٪ من الطائرات التجارية.

لذا قبل أن تطلب الشاي أو القهوة، فكر في الجراثيم المحتملة الموجودة فيها واختر المياه المعبأة بدلاً من ذلك.