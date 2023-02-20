الإثنين, فبراير 20, 2023
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حياتنا

ملكة جمال كرواتيا ترقص على أغنية عربية بـ”جمبسوت” مثير وتهديها لشخص غامض! (فيديو)

رقصت إيفانا نول للمرة الثانية على أغنية "عبدالقادر" بالنسخة التي أداها كل من الشاب خالد والشاب فضيل ورشيد طه

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا ترقص على أغنية عربية بـ
إيفانا نول
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 وطن– قدّمت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، وصلة رقص شرقية جديدة، أهدتها لشخص غامض، وصفته بـ”روحي”.

رقصة لحبيبي

كانت إيفانا نول قد لفتت الأنظار في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر؛ حيث شجعت شعبها على طول الطريق إلى الدور نصف النهائي في مجموعة أزياء مختلفة مثيرة.

والآن، عادت إيفانا بفيديو جديد عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام“، وهي ترتدي جمبسوتاً زهرياً مثيراً.

وكانت ملكة جمال كرواتيا، ترقص للمرة الثانية على أغنية “عبدالقادر” بالنسخة التي أداها كل من الشاب خالد، والشاب فضيل ورشيد طه.

والأغرب، أن إيفانا حاولت ترديد كلمات الأغنية في أثناء الرقص، وعلقت: “رقصة لروحي”.

وهو ما أثار التساؤلات حول ارتباط إيفانا، وجنسية الشخص المرتبطة به. وما إذا كان من المغرب العربي، لأن الأغنية ومؤدوها من الجزائر والمغرب.

الرقص الشرقي

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وسبق أن رقصت إيفانا على أنغام الأغنية التي أصدرها الفنان الجزائري الشاب خالد قبل 30 عاماً في أحد الملاهي الليلية.

وبدا أنّ إيفانا متمرسة بالرقص الشرقي، ما يوحي بأنها حصلت على دروس ودورات سابقة لتكون بهذه الليونة.

وسبق أن ظهرت إيفانا بفيديو وهي تتراقص على أغنية “حتة تانية”، للفنانة المصرية روبي.

وجاءت رقصة إيفانا إجابة على سؤال: “ما هو نوع الموسيقى التي تحبينها؟”.

وأجابت العارضة الكرواتية: “الشرقية، وموسيقى الريجي”.

كما نشرت نول فيديواً وهي ترتدي فستاناً كاشفاً باللون الأسود. وترقص على أنغام وموسيقى الدبكة اللبنانية، معلقةً: “لأنكم أحببتوا المقطع كثيراً”.

 

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فستان زفاف

وفي سياق آخر، تركت إيفانا الملقبة بـ”أكثر مشجعي كأس العالم إثارة”، الجماهير في حالة دهشة عندما حضرت حفلة جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام اللاحقة في فستان أبيض مكشوف.

فقد تمت دعوتها للاحتفال ببافتاس مع عدد من المشاهير بعد شهرتها بفضل كأس العالم.

ولم تخيّب نول آمال جمهورها الجديد، لأنها استبدلت طقم كرة القدم الخاص بها بفستان شفاف لامع مع شقٍّ في الجانب.

إيفانا في الحفلة

ترك هذا الزي المعجبين في حالة من الرهبة، وانتقل كثيرون إلى الإنستغرام الخاص بإيفانا للتعليق، وشبّهه معظمهم بفستان زفاف.

لقد رأت ملكة جمال كرواتيا السابقة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يزيدون من 600 ألف إلى 3.5 مليون بعد كأس العالم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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