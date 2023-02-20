ملكة جمال كرواتيا ترقص على أغنية عربية بـ”جمبسوت” مثير وتهديها لشخص غامض! (فيديو)

- Advertisement -

وطن– قدّمت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، وصلة رقص شرقية جديدة، أهدتها لشخص غامض، وصفته بـ”روحي”.

رقصة لحبيبي

كانت إيفانا نول قد لفتت الأنظار في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر؛ حيث شجعت شعبها على طول الطريق إلى الدور نصف النهائي في مجموعة أزياء مختلفة مثيرة.

والآن، عادت إيفانا بفيديو جديد عبر خاصية “الستوري” على “انستجرام“، وهي ترتدي جمبسوتاً زهرياً مثيراً.

وكانت ملكة جمال كرواتيا، ترقص للمرة الثانية على أغنية “عبدالقادر” بالنسخة التي أداها كل من الشاب خالد، والشاب فضيل ورشيد طه.

والأغرب، أن إيفانا حاولت ترديد كلمات الأغنية في أثناء الرقص، وعلقت: “رقصة لروحي”.

وهو ما أثار التساؤلات حول ارتباط إيفانا، وجنسية الشخص المرتبطة به. وما إذا كان من المغرب العربي، لأن الأغنية ومؤدوها من الجزائر والمغرب.

الرقص الشرقي

- Advertisement -

وسبق أن رقصت إيفانا على أنغام الأغنية التي أصدرها الفنان الجزائري الشاب خالد قبل 30 عاماً في أحد الملاهي الليلية.

وبدا أنّ إيفانا متمرسة بالرقص الشرقي، ما يوحي بأنها حصلت على دروس ودورات سابقة لتكون بهذه الليونة.

وسبق أن ظهرت إيفانا بفيديو وهي تتراقص على أغنية “حتة تانية”، للفنانة المصرية روبي.

وجاءت رقصة إيفانا إجابة على سؤال: “ما هو نوع الموسيقى التي تحبينها؟”.

وأجابت العارضة الكرواتية: “الشرقية، وموسيقى الريجي”.

كما نشرت نول فيديواً وهي ترتدي فستاناً كاشفاً باللون الأسود. وترقص على أنغام وموسيقى الدبكة اللبنانية، معلقةً: “لأنكم أحببتوا المقطع كثيراً”.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

فستان زفاف

وفي سياق آخر، تركت إيفانا الملقبة بـ”أكثر مشجعي كأس العالم إثارة”، الجماهير في حالة دهشة عندما حضرت حفلة جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام اللاحقة في فستان أبيض مكشوف.

فقد تمت دعوتها للاحتفال ببافتاس مع عدد من المشاهير بعد شهرتها بفضل كأس العالم.

ولم تخيّب نول آمال جمهورها الجديد، لأنها استبدلت طقم كرة القدم الخاص بها بفستان شفاف لامع مع شقٍّ في الجانب.

ترك هذا الزي المعجبين في حالة من الرهبة، وانتقل كثيرون إلى الإنستغرام الخاص بإيفانا للتعليق، وشبّهه معظمهم بفستان زفاف.

لقد رأت ملكة جمال كرواتيا السابقة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يزيدون من 600 ألف إلى 3.5 مليون بعد كأس العالم.