ملكة جمال كرواتيا ترتدي فستان زفاف لا يغطي شيئاً من جسدها! (فيديو)

وطن– تركت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، و أكثر مشجعي كأس العالم إثارة ، الجماهير في حالة دهشة عندما حضرت حفلة جوائز الاكاديمية البريطانية للأفلام اللاحقة في فستان أبيض مكشوف.

فستان شفاف

خطفت الكرواتية الأنظار في بطولة كأس العالم لتي أقيمت في قطر. حيث شجعت شعبها على طول الطريق إلى الدور نصف النهائي في مجموعة أزياء مختلفة مثيرة.

وبعد شهرة إيفانا نول بفضل كأس العالم ، تمت دعوتها للاحتفال ببافتاس مع عدد من المشاهير.

ولم تخيب نول آمال جمهورها الجديد، لأنها استبدلت طقم كرة القدم الخاص بها بفستان شفاف لامع مع شق في الجانب.

يشبه فساتين الزفاف

ترك هذا الزي المعجبين في حالة من الرهبة وانتقل الكثيرون إلى إنستغرام الخاص بإيفانا للتعليق وشبهه معظمهم بفستان زفاف.

لقد رأت ملكة جمال كرواتيا السابقة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي وهم ينموون من 600 ألف إلى 3.5 مليون بعد كأس العالم.

اعتادت إيفانا أن تلفت انتباه المصورين في المدرجات ، لكنها الآن مبهرة أثناء وجودها في لندن بعد أن دخلت لمشاهدة فريقها المفضل أرسنال وهو يلعب مانشستر سيتي.

رفعت الفائزة السابقة ملكة جمال كرواتيا، مستويات الجرأة بلقطات مثيرة مؤخرًا.

لقطات مثيرة

وشاركت إيفانا لقطة لها في أثناء غروب الشمس، وهي عارية الصدر، بعد تمرين رياضي متعرق.

وظهرت الحسناء السمراء في لقطة قديمة بدون حمالات صدر، ولم يكن لديها سوى شريط متواضع يغطي حلمتيها.

كانت إطلالة إيفانا الجريئة في مهرجان كوتشيلا الموسيقي في كاليفورنيا العام الماضي. كانت ترتدي فستانًا شفافًا كشف سروالها الأسود وأنها تعاني من نقص في الملابس الداخلية.

بدلاً من حمالة الصدر، اختارت نول أن تثبت على صدرها قطعتي X.

وكتبت ملكة جمال كرواتيا: “الآن فقط رأيت هذه الصورة في الأخبار، زي كوتشيلا العام الماضي”.

كانت نول كريمة بشكل خاص مع معجبيها هذا الأسبوع بعد أن سافرت إلى لندن. التقطت صورة سيلفي بمنشفة بعد أن فقدت أمتعتها في مطار هيثرو.

ثم أبقتهم على اطلاع دائم برحلتها إلى الإمارات لمشاهدة هزيمة أرسنال 3-1 أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء (15 فبراير).

كانت قصتها مليئة بمقاطع الفيديو الخاصة بحفلاتها في العديد من الملاهي الليلية، كما قامت بتحميل صورة عارية تمامًا من رحلتها حول العالم.