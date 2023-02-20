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“لن أنسى هذا أبدا”.. زوجة أردوغان تبعث برسالة لوالدتي أمير قطر ورئيس الإمارات

أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي بعثت برسالة شكر لكل من الشيخة فاطمة بنت مبارك والدة محمد بن زايد، والشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة تميم بن حمد

كتب باسل النجار
مساعدات قطر والإمارات لمنكوبي الزلزال watanserb.com
ارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 46 ألف قتيل
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وطن – وجهت أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة شكر لكل من والدتي أمير قطر تميم بن حمد، الشيخة موزا بنت ناصر المسند، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، الشيخة فاطمة بنت مبارك، لدعمهما جهود الإغاثة والمساعدات لضحايا الزلزال المدمر في تركيا.

زوجة أردوغان تشكر الشيخة موزا والشيخة فاطمة بنت مبارك

ويشار إلى أن عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط، الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا ارتفع إلى أكثر من 46 ألف قتيل، وعشرات آلاف المصابين، الذي ما زال الآلاف منهم يخضعون للعلاج.

وشكرت أمينة أردوغان في رسالة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر، والدة محمد بن زايد، على الحملة التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي لصالح ضحايا زلزال تركيا وسوريا.

وقالت بحسب ما رصدت (وطن): “أتوجه بجزيل الشكر للشيخة فاطمة بنت مبارك، والدة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، وشعب الإمارات على دعمهم لحملة ‘Bridges of Goods’ الإنسانية التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي.”

وفي تغريدة مماثلة توجهت زوجة الرئيس التركي بالشكر كذلك، لوالدة أمير قطر لدعمها حملة التبرعات لمنكوبي الزلزال.

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وقالت السيدة أمينة أردوغان: “أود أن أتوجه بجزيل الشكر للشيخة موزة بنت ناصر ، والدة أمير قطر ، والشعب القطري الصديق لدعمهم حملة المساعدات من خلال مشاركتهم في المسيرة التي تم تنظيمها لصالح مواطنينا المتضررين من الزلزال . لن ننسى دعمكم أبدا.”

مساعدات قطر والإمارات لمنكوبي الزلزال

وكانت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والمؤسسة القطرية للإعلام بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في البلاد (قطر الخيرية والهلال الأحمر)، أطلقت حملة “سند وعون” لمصلحة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وفي يومها الأول، بلغ حجم التبرعات للحملة نحو 168 مليون ريال قطري (46 مليون دولار) بينها 50 مليونا (14 مليون دولار) من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي الثامن من فبراير/شباط الجاري، أعلن الهلال الأحمر القطري تخصيصه مبلغ مليون دولار من صندوق “الاستجابة للكوارث” لتنفيذ تدخلات إغاثية عاجلة للمتضررين من الزلزال في تركيا والشمال السوري.

وذكر الهلال الأحمر القطري، في بيان آنذاك، أنه أطلق حملة إنسانية لجمع تبرعات بقيمة 10 ملايين دولار لتوسيع نطاق التدخل الإغاثي للمتضررين.

كما ذكرت “جمعية قطر الخيرية” يوم 12 فبراير/شباط الحالي أن حجم المساعدات التي بدأت بتقديمها في مرحلتها الأولى (لم تحددها) ستبلغ أكثر من 6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار)، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتعمل قطر الخيرية على إعداد خطة بقيمة 21.9 مليون ريال (5.77 ملايين دولار) تشمل استجابة عاجلة بقيمة 7.3 ملايين ريال (مليوني دولار) ومشاريع الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بقيمة 14.6 مليون ريال (4 ملايين دولار).

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، قد أمر بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. وتشمل المبادرة تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري، إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي.

كما وجه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، بمساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في سوريا جراء الزلزال بقيمة 50 مليون درهم، من خلال “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”.

وفي التاسع من فبراير الجاري، وجهت رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك بتقديم 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) لدعم حملة “جسور الخير”، وانطلقت الحملة يوم 11 فبراير/شباط وتستمر لمدة أسبوعين لجمع تبرعات نقدية وعينية لمنكوبي الزلزال.

وفي العاشر من فبراير الحالي، أعلنت إحدى شركات الصرافة الشهيرة بالإمارات تبرعها بنحو مليون دولار لإغاثة المتضررين.

وبلغت مساعدات دول الخليج العربية الست نحو 385 مليون دولار، في هيئة تبرعات ومساعدات مالية رسمية وشعبية على مدى أسبوع، في حصيلة أولية لمساندة تركيا وسوريا على تجاوز آثار الزلزال المدمر.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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