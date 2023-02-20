“لن أنسى هذا أبدا”.. زوجة أردوغان تبعث برسالة لوالدتي أمير قطر ورئيس الإمارات

- Advertisement -

وطن – وجهت أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسالة شكر لكل من والدتي أمير قطر تميم بن حمد، الشيخة موزا بنت ناصر المسند، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، الشيخة فاطمة بنت مبارك، لدعمهما جهود الإغاثة والمساعدات لضحايا الزلزال المدمر في تركيا.

زوجة أردوغان تشكر الشيخة موزا والشيخة فاطمة بنت مبارك

ويشار إلى أن عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط، الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا ارتفع إلى أكثر من 46 ألف قتيل، وعشرات آلاف المصابين، الذي ما زال الآلاف منهم يخضعون للعلاج.

وشكرت أمينة أردوغان في رسالة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر، والدة محمد بن زايد، على الحملة التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي لصالح ضحايا زلزال تركيا وسوريا.

أتوجه بجزيل الشكر للشيخة فاطمة بنت مبارك، والدة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، وشعب الإمارات على دعمهم لحملة 'Bridges of Goods' الإنسانية التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي. https://t.co/6VXP8YkNSN — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 16, 2023

وقالت بحسب ما رصدت (وطن): “أتوجه بجزيل الشكر للشيخة فاطمة بنت مبارك، والدة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، وشعب الإمارات على دعمهم لحملة ‘Bridges of Goods’ الإنسانية التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي.”

وفي تغريدة مماثلة توجهت زوجة الرئيس التركي بالشكر كذلك، لوالدة أمير قطر لدعمها حملة التبرعات لمنكوبي الزلزال.

- Advertisement -

وقالت السيدة أمينة أردوغان: “أود أن أتوجه بجزيل الشكر للشيخة موزة بنت ناصر ، والدة أمير قطر ، والشعب القطري الصديق لدعمهم حملة المساعدات من خلال مشاركتهم في المسيرة التي تم تنظيمها لصالح مواطنينا المتضررين من الزلزال . لن ننسى دعمكم أبدا.”

أود أن أتوجه بجزيل الشكر للشيخة موزة بنت ناصر ، والدة أمير قطر ، والشعب القطري الصديق لدعمهم حملة المساعدات من خلال مشاركتهم في المسيرة التي تم تنظيمها لصالح مواطنينا المتضررين من الزلزال . لن ننسى دعمكم أبدا. https://t.co/5He4LifjaQ pic.twitter.com/Vok87AySQs — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 16, 2023

مساعدات قطر والإمارات لمنكوبي الزلزال

وكانت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية والمؤسسة القطرية للإعلام بالتعاون مع المؤسسات الخيرية في البلاد (قطر الخيرية والهلال الأحمر)، أطلقت حملة “سند وعون” لمصلحة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

وفي يومها الأول، بلغ حجم التبرعات للحملة نحو 168 مليون ريال قطري (46 مليون دولار) بينها 50 مليونا (14 مليون دولار) من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي الثامن من فبراير/شباط الجاري، أعلن الهلال الأحمر القطري تخصيصه مبلغ مليون دولار من صندوق “الاستجابة للكوارث” لتنفيذ تدخلات إغاثية عاجلة للمتضررين من الزلزال في تركيا والشمال السوري.

وذكر الهلال الأحمر القطري، في بيان آنذاك، أنه أطلق حملة إنسانية لجمع تبرعات بقيمة 10 ملايين دولار لتوسيع نطاق التدخل الإغاثي للمتضررين.

كما ذكرت “جمعية قطر الخيرية” يوم 12 فبراير/شباط الحالي أن حجم المساعدات التي بدأت بتقديمها في مرحلتها الأولى (لم تحددها) ستبلغ أكثر من 6 ملايين ريال (1.6 مليون دولار)، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتعمل قطر الخيرية على إعداد خطة بقيمة 21.9 مليون ريال (5.77 ملايين دولار) تشمل استجابة عاجلة بقيمة 7.3 ملايين ريال (مليوني دولار) ومشاريع الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بقيمة 14.6 مليون ريال (4 ملايين دولار).

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، قد أمر بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. وتشمل المبادرة تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري، إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي.

كما وجه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، بمساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في سوريا جراء الزلزال بقيمة 50 مليون درهم، من خلال “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”.

وفي التاسع من فبراير الجاري، وجهت رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الشيخة فاطمة بنت مبارك بتقديم 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار) لدعم حملة “جسور الخير”، وانطلقت الحملة يوم 11 فبراير/شباط وتستمر لمدة أسبوعين لجمع تبرعات نقدية وعينية لمنكوبي الزلزال.

وفي العاشر من فبراير الحالي، أعلنت إحدى شركات الصرافة الشهيرة بالإمارات تبرعها بنحو مليون دولار لإغاثة المتضررين.

وبلغت مساعدات دول الخليج العربية الست نحو 385 مليون دولار، في هيئة تبرعات ومساعدات مالية رسمية وشعبية على مدى أسبوع، في حصيلة أولية لمساندة تركيا وسوريا على تجاوز آثار الزلزال المدمر.