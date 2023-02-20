الإثنين, فبراير 20, 2023
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حياتنا

كيان تخرج لسانها.. هل رد محمد صلاح بهذه الصورة على منتقدي احتضان ويل فيريل لزوجته؟

وضعية زوجة محمد صلاح في الصورة لم ترق لكثيرين وأثارت غضبهم ليوجهوا سهام الانتقاد لنجم ليفربول

كتب رفيف عبدالله
كيان تخرج لسانها.. هل رد محمد صلاح بهذه الصورة على منتقدي احتضان ويل فيريل لزوجته؟ watanserb.com
ويل فيريل و زوجة محمد صلاح
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وطن– تجاهل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي الانتقادات والهجوم الذي تعرّض لهما عقب نشره صورة له ولزوجته مع الممثل الأمريكي ويل فيريل. وشارك صورة عائلية جديدة.

هل تقصد حركة إخراج لسانها؟

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه على “تويتر“، و”انستجرام“، لابنته الأصغر كيان.

وتمكنت كيان من خطف الأضواء من شقيقتها مكة التي كانت نجمة والدها عبر السوشيال ميديا.

واللافت بالصورة الجديدة، أن ابنة محمد صلاح كانت تخرج لسانها. وهو ما فسره بعضهم بأنه طريقة لرد النجم الدولي على منتقديه بعد صورته وزوجته مع ويل فيريل.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه بانستغرام من خلال خاصية الـ”ستوري”، صوراً أظهرته هو وزوجته ماجي صادق، وابنتيه كيان ومكة، في لقطة تذكارية مع الممثل الشهير ويل فيريل، في أحد المطاعم على ما يبدو.

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لكن وضعية زوجة محمد صلاح في الصورة لم تَرُق لكثيرين وأثارت غضبهم، ليوجّهوا سهام الانتقاد لنجم ليفربول.

ويل فيريل يحتضن زوجة “مو”

حيث ظهر ويل فيريل وهو يحتضن كلّاً من محمد صلاح وزوجته. إلا أنّ لمس الممثل الأمريكي لزوجة صلاح ووضع يده عليها، أثار غضب جمهور الفرعون المصري والعربي.

حيث اعتبروا أن هذا الوضع غير لائق بزوجة صلاح المسلمة المحجبة ويسيء لها وله، حسب وصفهم، مستنكرين سماح نجم ليفربول بمثل هذا الأمر.

فيما استنكر آخرون الهجوم الكبير على محمد صلاح، واعتبروه مبالغاً فيه، وأن الأمر لا يستدعي كل هذا، موضحين أنها مجرد صورة تذكارية في مكان عام، وأن محمد صلاح فوجئ بالوضع ولم يُرد إحراج ويل فيريل، خاصة وأن الأخير لا يرى في مثل هذه الأمور شيئاً غريباً.

المدافعون عن محمد صلاح، أكدوا أيضاً أن الممثل الأمريكي لا يعرف التقاليد العربية، وأنه لو علم أن هذا الأمر سيضايق صلاح وأسرته وجمهوره لما فعله، وأنه التقط الصورة في هذا الوضع بحسن نية وتعبيراً عن احترامه وحبه للفرعون المصري وأسرته.

هذا ويستعد صلاح لمباراة ريال مدريد الاسباني المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، في قمة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب “آنفيلد”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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