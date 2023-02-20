كيان تخرج لسانها.. هل رد محمد صلاح بهذه الصورة على منتقدي احتضان ويل فيريل لزوجته؟

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وطن– تجاهل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي الانتقادات والهجوم الذي تعرّض لهما عقب نشره صورة له ولزوجته مع الممثل الأمريكي ويل فيريل. وشارك صورة عائلية جديدة.

هل تقصد حركة إخراج لسانها؟

ونشر محمد صلاح صورة عبر حسابه على “تويتر“، و”انستجرام“، لابنته الأصغر كيان.

وتمكنت كيان من خطف الأضواء من شقيقتها مكة التي كانت نجمة والدها عبر السوشيال ميديا.

واللافت بالصورة الجديدة، أن ابنة محمد صلاح كانت تخرج لسانها. وهو ما فسره بعضهم بأنه طريقة لرد النجم الدولي على منتقديه بعد صورته وزوجته مع ويل فيريل.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه بانستغرام من خلال خاصية الـ”ستوري”، صوراً أظهرته هو وزوجته ماجي صادق، وابنتيه كيان ومكة، في لقطة تذكارية مع الممثل الشهير ويل فيريل، في أحد المطاعم على ما يبدو.

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لكن وضعية زوجة محمد صلاح في الصورة لم تَرُق لكثيرين وأثارت غضبهم، ليوجّهوا سهام الانتقاد لنجم ليفربول.

ويل فيريل يحتضن زوجة “مو”

حيث ظهر ويل فيريل وهو يحتضن كلّاً من محمد صلاح وزوجته. إلا أنّ لمس الممثل الأمريكي لزوجة صلاح ووضع يده عليها، أثار غضب جمهور الفرعون المصري والعربي.

حيث اعتبروا أن هذا الوضع غير لائق بزوجة صلاح المسلمة المحجبة ويسيء لها وله، حسب وصفهم، مستنكرين سماح نجم ليفربول بمثل هذا الأمر.

فيما استنكر آخرون الهجوم الكبير على محمد صلاح، واعتبروه مبالغاً فيه، وأن الأمر لا يستدعي كل هذا، موضحين أنها مجرد صورة تذكارية في مكان عام، وأن محمد صلاح فوجئ بالوضع ولم يُرد إحراج ويل فيريل، خاصة وأن الأخير لا يرى في مثل هذه الأمور شيئاً غريباً.

الناس الي منزله صورة محمد صلاح وزعلانه اذاي يسيب الراجل يحط أيده على كتفها بذمتك احنا حلينا كل مشاكلنا وخلاص فضينا لصلاح ومراته يا ارتقوا وعيب وياريت كل واحد ينشغل ببيته وأولاده وبقولهم وانت او وانتي قاعده في البيت عارفه ابنك او بنتك بيعملوا ايه pic.twitter.com/HYSKBJPizy — عبدالرحمن عمار (@Abd48alrhman) February 15, 2023

المدافعون عن محمد صلاح، أكدوا أيضاً أن الممثل الأمريكي لا يعرف التقاليد العربية، وأنه لو علم أن هذا الأمر سيضايق صلاح وأسرته وجمهوره لما فعله، وأنه التقط الصورة في هذا الوضع بحسن نية وتعبيراً عن احترامه وحبه للفرعون المصري وأسرته.

هذا ويستعد صلاح لمباراة ريال مدريد الاسباني المقرر إقامتها غداً الثلاثاء، في قمة ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب “آنفيلد”.