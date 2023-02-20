الإثنين, فبراير 20, 2023
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الهدهد

ظاهرة طبيعية في عدة بلدان عربية تثير رعب الناشطين والسلطات تكشف السر! (شاهد)

جميع الخبراء في الدول التي شهدت الظاهرة أكدوا أنها مرتبطة بالمد والجزر ولا علاقة لها بالزلزال المدمر في تركيا

كتب سالم حنفي
تراجع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط watanserb.com
تراجع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وليبيا والجزائر وتونس ولبنان بمزاعم حول ظاهرة غريبة تكشف عن تراجع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط بفعل الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا.

مصر

وسادت حالة من الرعب بين الناشطين على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بعد تداول صور تظهر تراجع مياه البحر الأبيض المتوسط في سيناء.

صور لانحسار المياه في سيناء يسبب رعبا كبيرا
صور لانحسار المياه في سيناء يسبب رعبا كبيرا

وفي نفس السياق، الخبراء بأن تراجع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط في شواطىء العريش صحيح، ولكن أكدوا بأنه ظاهرة طبيعية ولا علاقة لها بالزلزال.

وأكد ذلك رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، في مداخلة له عبر برنامج “حديث القاهرة” المذاع على قناة “القاهرة والناس“، مؤكدا على أن “انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث كل عام، ومرتبطة بحركة المد والجذر المتعلقة بحركة القمر حول الأرض”ن نافيا أن يكون للامر علاقة بالزلزال.

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ليبيا

وفي ليبيا، تداول رواد موقع التواصل صورا تظهر تراجع مياه البحر لمسافة كبيرة عن الشاطىء، مشيرين إلى أن هذا التراجع غير مسبوق.

لأول مره يحدث في بنغازي بليبيا تراجعت مياه البحيرة أمام فندق تيبستي تراجع ملحوظ
لأول مره يحدث في بنغازي بليبيا تراجعت مياه البحيرة أمام فندق تيبستي تراجع ملحوظ

وفي هذا السياق، قال خبراء في تصريحات لموقع “المشهد الليبي“، أن حدث يعود أيضا لظاهرة إلى “المد والجزر”، وقالوا إنها ظاهرة طبيعية من مرحلتين تحدث لمياه المحيطات والبحار.

وأكد الخبراء على أنن منسوب المياه سيعود لحالته الطبيعية تدريجيا، ولذلك “لا تستدعي الظاهرة القلق”.

الجزائر

وفي الجزائر، انتشرت مقاطع ومنشورات أيضا تشير إلى تراجع مياه البحر بسواحل البلاد.

وتحدث نشطاء عن “انسحاب المياه في الشواطئ الشرقية”، ورصد البعض تراجع المياه في الشواطئ الغربية، وتداول نشطاء مقاطع فيديو ترصد الظاهرة، التي تسببت في ضجة بين الجزائريين.

انسحاب البحر عن سواحل مدينة جيجل شرق الجزائر العاصمة
انسحاب البحر عن سواحل مدينة جيجل شرق الجزائر العاصمة

من جانبه، أكد رئيس الجمعية العلمية الفلكية “البوزجاني” في الجزائر، جمال فهيس، في تصريحت لصحيفة “الشروق” أن تراجع مياه البحر يعود لظاهرة المد والجزر الفلكية الدورية”.

وطمأن الجزائريين بأن منسوب المياه يعود لحالته الطبيعية تدريجيا وأنّ الظاهرة لا تستدعي القلق.

تونس

وفي تونس تراجعت مياه البحر المتوسط قبالة عدة شواطئ تونسية، لكن المرصد التونسي للطقس والمناخ أكد أنه “لا علاقة للتراجع والانحسار بالزلازل”.

وأكد المرصد أن ذلك التراجع “ظاهرة طبيعية متعلقة بالمد و الجزر و التيارات البحرية”، وهو ما أكده أيضا خبراء في حديثهم لقناة “الوطنية”.

لبنان

وأخيرا، تداول ناشطون لبنانيون صورا ومقاطع فيديو تظهر “انحسار مياه البحر” في عدة مناطق ساحلية ما تسبب في ضجة وحالة من الخوف، خاصة بعد ربط البعض منهم بين الظاهرة، بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا.

ولحسم الجدل وحالة الخوف، أصدر المجلس الوطني للبحوث العلمية بيانا توضيحيا، كشف فيه حقيقة “الظاهرة”، وقال إن “تراجع مياه البحر مرتبط علميا بحركة المد والجزر والتي يمكن أن تكون أقوى في بعض السنوات”.

ونفى صحة ما يتم تداوله عن تراجع البحر بسبب حتمية وصول أمواج تسونامي، مؤكدا أنه “لم يتم تسجيل أي هزة أرضية في البحر المتوسط يمكن أن تسبب هكذا أمواج”.

ولفت إلى أن “الطقس الصافي وعدم وجود عواصف أو أمواج يجعل ملاحظة وجود الجزر اكثر وضوحا”.

المصدريوتيوب، تويتر، قناة القاهرة والناس، موقع المشهد الليبي، صحيفة الشروق، المجلس الوطني، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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