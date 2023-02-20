صورة لكلارا شيا وشاكيرا معاً قبل الانفجار.. حقائق مثيرة تتكشف!

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وطن– لا يتوقف تاريخ العلاقة بين جيرارد بيكيه وكلارا شيا عن الكشف عن معلومات جديدة تفاجئ الجميع.

مثلث الحب

حتى الآن ، ربما اعتقدنا أننا نعرف كل شيء عن مثلث الحب الذي شكله هذا الزوجان وشاكيرا ، لكن الحقيقة هي أن صديقة اللاعب السابق الجديدة اجتمعت مع المغنية ويبدو أن شيئًا ما حدث بينهما. والذي تم الكشف عنه الآن .

أسوأ لفتة لكلارا شيا مع شاكيرا التي عُرفت أخيرًا.

حتى الآن ، قيل إن بيكيه التقى بكلارا شيا في حانة في المنطقة العليا من برشلونة.

هل عرفها في الشركة؟

كان صديق بيكيه المقرب ، ريكوي بويج ، الذي كان أيضًا صديقًا لكلارا، قد عرفهما ببعضهما ونشأ الإعجاب بينهما.

من ناحية أخرى ، قيل أيضًا أن شيا كانت مرتبطة بشركة “كوزموس” ، شركة بيكيه.

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منذ أن عمل شريك بيكيه السابق هناك. طرد اللاعب عامله وقرر توظيف الشابة بموجب عقد تدريب.

نسختان لقصة تنتهي بنفس الطريقة: مع بيكيه و كلارا شيا معًا ومع الشابة التي تعمل في “كوزموس“.

أنا كبيرة بالنسبة لك

وهي شركة كانت شاكيرا تتوجه إليها أيضًا من وقت لآخر عندما كانت شريكة بيكيه. ويبدو أن هذا هو مكان الاجتماع بين الاثنتين.

بطريقة ما يمكن تخمينها بالفعل في الأغنية التي أطلقتها الكولومبية مع Bizarrap والتي لم تهاجم فيها والد أطفالها فحسب ، بل هاجمت صديقته أيضًا.

في أغنية شاكيرا تغني: “لديها اسم شخص جيد ، من الواضح أنها ليست كما تبدو ، لديها اسم شخص جيد ، من الواضح أنها تشبهك. (…) أنا كبيرة جدًا بالنسبة لك وهذا هو السبب في أنك مع شخص مثلك تمامًا “.

وقد فهم الكثيرون بقول ذلك، والتأكيد على أنها ليست شخصًا جيدًا كما تبدو . فذلك بالتأكيد لأنهما التقيا بينما كان بيكيه لا يزال مع شاكيرا ولكن كان هناك شيء بدأ بالفعل مع شيا.

صورة لشيا وشاكيرا

سيكون لشيا وشاكيرا “صورة شخصية” معًا

والآن فإن مجلة Semana هي التي تضمن ذلك. لفتة من شيا نفسها تجاه شاكيرا والتي كانت في البداية بريئة تمامًا ، لكن هذا كان يمكن أن يجعل المغنية تشعر برغبة في القتل.

من الواضح أن شاكيرا تعرف بالفعل كلارا شيا من الأحداث المختلفة التي نظمتها كوزموس . لكنها اعتقدت أن الشابة لديها حبيب وأنها لم تكن “تهديدًا” بالنسبة لبيكيه.

حتى شيا كانت ستطلب من شاكيرا التقاط صورة معًا. لفتة ربما لم تكن في ذلك الوقت مهمة لشاكيرا. ولكنها تكتسب الآن كل الأهمية في العالم، إذا كانت المرأة الشابة في ذلك الوقت كانت بالفعل مع بيكيه.

ذبابة ميتة

يقال أن شاكيرا وصفت شيا بـ “ذبابة ميتة” لأنها كانت متحفظة وهادئة للغاية. لكنها في الواقع لم تكن تعلم أنها وقعت في حب بيكيه وأنه شعر أيضًا بالحب اتجاهها.

ومع ذلك ، فإن الوقت الفعلي الذي كان فيه بيكيه وكلارا شيا معًا بينما كان لا يزال شريكًا لشاكيرا غير معروف.

على الرغم من كل ما يتم اكتشافه الآن فمن المتوقع أنه في مرحلة ما سيكشف شخص قريب منهم جميعًا الحقيقة الحقيقية حول هذا المثلث.