الإثنين, فبراير 20, 2023
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حياتنا

احذر..5 أنواع من الملابس تجنب إرتدائها أثناء النوم

ارتداء ملابس ضيقة أثناء النوم يمكن أن يسبب لك مجموعة من المشاكل الصحية

كتب ايمان الباجي
احذر.. 5 أنواع من الملابس تجنب إرتدائها أثناء النوم watanserb.com
النوم
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وطن بعد يوم طويل، يحتاج جسمك إلى الحصول على قسط من الراحة والاسترخاء.

وبحسب مجلة “bestlife” الأمريكية، هناك مجموعة من الملابس يجب تجنبها أثناء النوم لأنها قد تمنعنا من الحصول على الراحة المرغوبة.

الثياب الداخلية

إذا كانت ملابسك الداخلية ضيقة، فقد تسبب لك مشاكل أثناء الليل.

أظهرت الأبحاث أن ملابس الرجال الداخلية الضيقة تقلل إنتاج الحيوانات المنوية، ومن ناحية أخرى، تؤدي إلى نمو البكتيريا وعدوى الخميرة لدى النساء.

احذر من النوم بملابس داخلية ضيقة

البيجامات الضيقة

تضغط  البيجامات الضيقة على المعدة ويمكن أن تساهم في تضييق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى عدم الراحة وضعف جودة النوم.

بالإضافة إلى ذلك، تمنعك الملابس الضيقة من أن تكون قادرًا للتحرك بحرية في نومك.

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علاوة على ذلك، البيجامات الضيقة يمكن أن ترفع أيضًا درجة حرارة جسمك طوال الليل، مما قد يعطل نومك ولهذا السبب، يجب تجنب الأقمشة الثقيلة جدًا مثل الصوف.

الأقمشة الصناعية

يمكن أن تتداخل الأقمشة الاصطناعية مثل البوليستر والنايلون أيضًا مع تنظيم درجة حرارة الجسم في الليل. ويمكن أن تسبب هذه الأقمشة الشعور بعدم الراحة أثناء النوم لأنها لا تسمح لبشرتك بالتنفس، وتحبس حرارة الجسم وتؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أثناء الليل.

كما يمكن أن تحبس الحرارة والرطوبة، مما قد يؤدي إلى تهيج الجلد والالتهابات الفطرية.

الألوان الداكنة

إذا كانت بشرتك حساسة، قد ترغب في تجنب النوم بيجامات ذات اللون الداكن.

تجنب اختيار الملابس ذات الألوان الداكنة عند النوم

إلى جانب الأقمشة الاصطناعية والمواد الكيميائية المستخدمة في جعل الملابس مقاومة للتجاعيد، من المرجح أن تسبب التهاب الجلد والحكة.

ملابس متسخة

إذا قررت النوم بملابس متسخة، فمن المحتمل أن تسبب لك البكتيريا ومسببات حساسية الجلد وتهيجًا للجلد وصعوبة في النوم، فضلاً عن المرض.

وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تعاني من الحساسية الموسمية. وإذا كنت ترتديها بين عشية وضحاها، فأنت معرض للإصابة بالحساسية وسوف يؤدي بلا شك إلى حدوث مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى.
المصدرمجلة "bestlife" الأمريكية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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