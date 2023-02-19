هبة عبوك تمارس شغفها مع رجل آخر بعدما مارسته مع أشرف حكيمي! (فيديو)

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وطن- أعادت النجمة الإسبانية هبة عبوك، زوجة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، نشر فيديو لها وهي تمارس رياضة الملاكمة.

الشغف

وظهرت هبة عبوك بالفيديو الذي أعادت نشرته عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي ملابس رياضية باللون الأسود اللامع.

وكانت هبة تونسية الأصل، تمارس الملاكمة مع رجل آخر يبدو أنه مدربها الذي وجّهت له الشكر، واصفةً الأمر بـ”الشغف”.

وسبق أن ظهرت هبة عبوك بزيٍّ رياضي باللون الأحمر الناري، داخل غرفة تدريب الملاكمة في منزلها برفقة شاب أسود البشرة.

ملاكمة مع أشرف حكيمي

وكانت الملاكمة أيضاً، طريقة هبة عبوك للرد على حالة الجدل التي دارت حول انفصالها عن أشرف حكيمي. بعد أنباء خيانته لها.

حيث نشرت أول فيديو بعد الشائعة يجمعها بزوجها بعد انتشار هذه الشائعات، على الرغم من نفيها سابقاً.

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وعبر خاصية الاستوري على حسابها بـ”انستغرام“، نشرت هبة عبوك مقطعاً مصوّراً لها ولزوجها أشرف حكيمي وهما يتدربان على فنون الملاكمة.

وظهر الزوجان خلال الفيديو في حالة انسجام تام. الأمر الذي ينفي تماماً صحة ما أشيع عن حياتهما الخاصة وعلاقتهما ببعضهما مؤخراً.

ليل ونهار

هذا ولم تعتد هبة عبوك، الحديث عن أطفالها علنًا. لكن في الحفلة التي نظمها بولغري في الذكرى الـ75 لتأسيسها، فاجأته بإخباره كيف يبدو أطفالها.

كشفت الممثلة، كما اعترفت في هذا الفيديو، عن مدى اختلافهما على المستوى الشخصي والبدني، أحدهما ذو شعر داكن والآخر أشقر: “هما ليل نهار”.

كانت هبة عبوك إحدى الحاضرات في الحفل الذي نظمته شركة بولغري يوم الخميس في متحف تايسن، للاحتفال بعيدها الـ75.

هناك، كرّست الممثلة بضع دقائق للصحافة، اعترفت لهم خلالها كيف أن أطفالها جسديًا ومدى اختلافهم على الرغم من مشاركة نفس الأب أشرف حكيمي.

غيرة الابن الأكبر

لقد كانت هذه التصريحات مفاجئة لأن هبة لا تعطي عادة تفاصيل عن صغيريها؛ أمين (3 سنوات)، ونعيم، الذي بلغ من العمر سنة واحدة.

قالت هبة إن الشهر الأول من عيش أطفالهما معهاً كان “قاتلاً”، لكن “الآن يعشقون بعضهم”.

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

وتحدثت هبة عن غيرة الابن الأكبر قائلة: “إنهم يحبون بعضهم البعض وعندما أحضره في المدرسة يسألني عن نعيم والحقيقة هو سعيد للغاية”.