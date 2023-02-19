ملكة جمال كرواتيا بشعر ميريام فارس ولكن دون حمالات صدر! (شاهد)

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وطن- شاركت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، متابعيها المتعطشين، منشوراً جديداً عبر حسابها على “انستجرام“.

من أين أتيت؟

وظهرت إيفانا نول بالصورة وهي ترتدي مشد أسود وتنورة زرقاء من الصوف، واعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي على طريقة الفنانة اللبنانية ميريام فارس.

وكانت إيفانا تقف على شرفة، معقبة: ” ماذا ستقول من أين أتيت (إذا كنت لا تعرف أنني من كرواتيا)”.

كما نشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، فيديوهات وهي ترتدي جمبسوت زهري فاضح، وكانت ترقص به في أحد الملاهي الليلية.

بدون حمالات صدر!

وشاركت إيفانا لقطة قديمة بدون حمالات صدر، ولم يكن لديها سوى شريط متواضع يغطي حلمتها.

الفائزة السابقة بلقب ملكة جمال كرواتيا ، التي اشتهرت العام الماضي حيث أُطلق عليها لقب أكثر المشجعين جاذبية في كأس العالم ، لا تخشى بالتأكيد التباهي بجسدها. لقد فعلت ذلك بالضبط في قطر على الرغم من القوانين المحافظة في الدولة الخليجية.

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واستمرت في القيام بذلك منذ ذلك الحين. حيث تتعامل بانتظام مع متابعيها على انستجرام البالغ عددهم 3.5 مليون متابع مع التحميلات البذيئة . وقد تمكنوا حتى من رؤية صورة قديمة لها تتباهى بجرأتها.

مهرجان كوتشيلا

كانت إطلالة إيفانا الجريئة في مهرجان كوتشيلا الموسيقي في كاليفورنيا العام الماضي. كانت ترتدي فستانًا شفافًا كشف سروالها الأسود وأنها تعاني من نقص في الملابس الداخلية.

بدلاً من حمالة الصدر ، اختارت نول أن تثبت على صدرها بقطعتين X.

وكتبت ملكة جمال كرواتيا: “الآن فقط رأيت هذه الصورة في الأخبار ، زي كوتشيلا العام الماضي”.

وأضافت نول اثنين من الرموز التعبيرية الضاحكة.

سيلفي المنشفة

كانت نول كريمة بشكل خاص مع معجبيها هذا الأسبوع بعد أن سافرت إلى لندن. التقطت صورة سيلفي بمنشفة بعد أن فقدت أمتعتها في مطار هيثرو.

ثم أبقتهم على اطلاع دائم برحلتها إلى الإمارات لمشاهدة هزيمة أرسنال 3-1 أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء (15 فبراير).

كانت قصتها مليئة بمقاطع الفيديو الخاصة بحفلاتها في العديد من الملاهي الليلية ، كما قامت بتحميل صورة عارية تمامًا من رحلتها حول العالم.