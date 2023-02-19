في حالة نادرة جداً.. ولادة طفلة بـ”ذيل بشري” يذهل الأطباء (شاهد)

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وطن- في ظاهرة نادرة وغير مألوفة، ولدت طفلة برازيلية بزائدة لحمية في ظهرها (ذيل) يبلغ طوله 6 سم مغطاة بالجلد وبارزة من ظهرها، أشبه بالذيل البشري، وقد تمكن الجراحون من إزالتها.

الذيل الزائف هو نتوءات تتكون من أنسجة دهنية أو غضروفية مع عناصر عظمية

وتصنف ذيول البشر إلى ذيول «حقيقية» أو «ذيول زائفة». والذيل الزائف هو نتوءات تتكون أساسًا من الأنسجة الدهنية أو الغضروفية مع وجود عناصر عظمية.

وكشف الجراحون ، في تقرير جديد نُشر في مجلة “Journal of Pediatric Surgery Case Reports”، عن طفلة وُلدت بذيل يبلغ طوله 6 سم في البرازيل. مشيرين إلى أن الواقعة حدثت قبل ثلاث سنوات لكنها لم تُنشر إلا مؤخرًا.

وبحسب الأطباء ، فقد تمت إزالة الزائدة الدودية والتي كانت مغطاة بالجلد وبارزة من ظهرها ، بعد الولادة بقليل. ونُشرت حالة الفتاة.

وذكر موقع revistacrescer.globo البرازيلي في تقرير له أن الطفلة التي لم يتم الكشف عن هويتها ولدت مصابة بـ “السنسنة المشقوقة” ، وهو عيب نادر في العمود الفقري يحدث في الرحم – يسبب فجوة في العمود الفقري ، لكن الطفلة لم تكن تعاني من خلل عصبي أو خلل في الشكل.

ووفقًا للأطباء الذين عالجوا الطفلة ، ربما كان هذا هو سبب نمو الذيل. كما أغلقت الجراحة الفتحة، وقال أطباء من “مجموعة الدفاع عن الأطفال المصابين بالسرطان” Grendacc ، في مستشفى للأطفال بسان باولو إن الذيل نبت من المنطقة القطنية العجزية.

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وهي المنطقة التي تربط العمود الفقري بالحوض ، وشخصوها على أنها “ذيل بشري زائف”، وأظهرت الصور الشعاعية أن الذيل نما في منطقة أسفل الظهر للطفل.

وفقًا للخبراء، فإن مثل هذه الزوائد اللحمية لا تسبب عادةً مشاكل في العمود الفقري ، وهي تختلف عن الزوائد الاخرى التي تحتوي على عضلات وأوعية دموية وأعصاب ولكنها لا تحتوي على عظام.

ووفق المصدر ذاته يُعتقد أن الزوائد اللحمية غير المعتادة في جسم الإنسان تنبثق من الذيل الجنيني الذي ينمو جميع الأطفال به داخل الرحم.

ومع ذلك ، في جميع حالات الأطفال تقريبًا ، عادة ما يتم امتصاصه مرة أخرى في الجسم لتشكيل عظم الذنب. لكن يعتقد أنه يتحول إلى ذيل في حالات نادرة للغاية.

ويعد الأطفال المولودين بذيول بشرية منبوذين. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل شخصًا ما يتجنب رؤية الطبيب بشأن ذيله، وفي مجتمعات أخرى، مثل بعض أجزاء الهند، تعتبر ذيول البشرية بركات أو هدايا من الآلهة.

تم الإبلاغ عن أقل من 200 حالة لأطفال ذوي ذيول – وهي حالة غير طبيعية تحدث أثناء الحمل في الأدبيات الطبية المعاصرة.