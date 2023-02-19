الأحد, فبراير 19, 2023
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فتحة صدر فستان إليسا تورطها مع الرقابة في الكويت! (شاهد)

لجأت إليسا إلى شعرها لمحاولة تغطية الجزء المفتوح من الفستان وحرصت على عدم تحريك رأسها كثيراً

كتب رفيف عبدالله
فتحة صدر فستان إليسا يورطها مع الرقابة في الكويت! watanserb.com
إليسا
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وطن– وقعت الفنانة اللبنانية إليسا، في أزمة مُحرجة مع الرقابة الفنية في الكويت.

توقيع إيلي صعب

حيث ارتدت إليسا فستاناً فاضحاً من منطقة الصدر، في حفلها بفعاليات مهرجان فبراير الكويت.

وتميز الفستان الذي صممه اللبناني إيلي صعب من خامة السيكوين، بفتحة صدر واسعة، تكشف مفاتن إليسا بوضوح.

فستان إليسا أوقعها في مأزق

لكن الرقابة طلبت من إليسا تعديل الفستان قبل أن تبدأ حفلها وتصعد على المسرح، بحسب ما ذكر موقع إي تي بالعربي.

شعرها أنقذها

ولجأت إليسا إلى شعرها لمحاولة تغطية الجزء المفتوح من الفستان، وحرصت على عدم تحريك خصلات شعرها كثيراً.

إليسا في المؤتمر

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ويبلغ سعر الفستان بحسب موقع البيع، 8093 يورو، أي ما يتخطى ٨٦٧٢.٨٦ دولار أمريكي.

 

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وكشفت إليسا في مؤتمر صحفي على هامش مهرجان فبراير الكويت، عن رغبتها بتقديم ديو خليجي مع راشد الماجد أو الفنان العراقي ماجد المهندس.

وقالت: “أنا بتهمني الأغنية لأنها الأساس في أي عمل، ولكن فيه أسامي كتير بتشرف وأتمنى أعمل دويتو معهم، منهم راشد الماجد، وماجد المهندس”.

لا ندم

وأكدت إليسا أنها نضجت إلى مرحلة لم يعد فيها مكاناً للندم.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها تتعلم الدروس من كل شيء يحدث لها.

وقالت: ” أنا وصلت لمرحلة مع الوقت والنضج مبقتش أندم على أي حاجة في حياتي. ولو ندمت يبقى هفضل ندمانة كل يوم ومش هقدر أواجه العالم، وأنا بتعلم من التجارب لأنها بتتحول لخبرات”.

الفنانة لم تحرك رأسها حتى لا ينكشف صدرها

كما تحدثت إليسا عن أداءها أغنية “ما تندم على شيء” لتتر مسلسل الثمن.
و تألقت الفنانة اللبنانية خلال الحفل الذي شاركها فيه الفنان الكويتي الكبير عبدالله رويشد، بحضور جماهيري كبير.

كازينو لبنان

وأحيت إليسا حفل عيد الحب، في كازينو لبنان، تزامناً مع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

قبل بدء الحفل، وجهت إليسا كلمة للمتضررين وبررت حفلها بأن الموسيقى هي المتنفس الوحيد للفنان وللجمهور.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أن الفنان يخرج كل الضغط الذي بداخله مقدما أجمل ما لديه من أحاسيس إلى الجمهور المتلقي، محاولا إدخال الفرح بعيدا عن كل مشاعر الحزن.

وتابعت: “الله يكون مع الناس اللي خسروا ضحايا والله يصبرن، والله يحمي لبنان ويحمينا لان ما بقا فينا نحمل”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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