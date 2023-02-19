الأحد, فبراير 19, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد عودة ميلان إلى مربع الكبار
رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد عودة ميلان إلى مربع الكبار

منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي 2023
- Advertisement -

وطن- ما زال فريق نابولي ينفرد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، وحيداً بعد فوزه في المواجهة الأخيرة أمام ساسولو بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات الجولة الـ23.

وشهدت منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، عودة حامل اللقب ميلان إلى مربع الكبار، بعد سلسلة من الهزائم المتتالية، بفوز صعب على مونزا بهدف نظيف دون رد.

مباراة ميلان ضد مونزا في الدوري الإيطالي

وسجّل فريق ميلان هدف الفوز داخل شباك مرمى منافسه مونزا، عن طريق اللاعب جونيور ميسياس في الدقيقة الـ31.

كما شهدت المباراة تفوّق فريق ميلان على مستوى التسديدات، أمام نظيره مونزا؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، على عكس الفريق الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 11 تسديدة.

فريق ميلان
فريق ميلان

فيما تفوّق فريق مونزا في الاستحواذ على الكرة بنسبة 59%، مقابل 41% لفريق ميلان طيلة مجريات دقائق المباراة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

- Advertisement -

ونرفق لكم أبرز نتائج جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، خلال منافسات الجولة الـ23 المستمرة، كما يلي:

(1) نابولي 62 نقطة.

(2) الإنتر 47 نقطة.

(3) ميلان 44 نقطة.

(4) أتالانتا 41 نقطة.

(5) روما 41 نقطة.

مباراة ميلان ومونزا
مباراة ميلان ومونزا

(6) لاتسيو 39 نقطة.

(7) بولونيا 32 نقطة.

(8) تورينو 30 نقطة.

(9) أودينيزي 30 نقطة.

(10) يوفنتوس 29 نقطة.

كما ستختتم منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، الاثنين، بمواجهة روما وهيلاس فيرونا وتورينو وكريمونيسي.

المصدروطن + ميلان + الدوري الإيطالي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

نابولي يُواصل صدارة دوري الكالتشيو بعد ضرب ساسولو بالثنائية (شاهد)

رياضة

دوري أبطال أوروبا 2023: باريس سان جيرمان يسقط أمام البايرن وميلان يفوز على توتنهام

رياضة

نابولي يتربع في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

رياضة

ميلان يعود إلى سكة الانتصارات في الكالتشيو بفوزٍ نظيف على تورينو (فيديو)

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 مع نهاية الجولة ال21

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد قمة ديربي ميلانو

رياضة

نابولي يتربع على عرش الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي 2023

رياضة

شرط وحيد يقف أمام توقيع نابولي مع المغربي أوناحي

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي 2023 مع نهاية الجولة الـ19

رياضة

أسرار صادمة تكشف السبب الحقيقي لخصم 15 نقطة من يوفنتوس في الكالتشيو

رياضة

عقوبة قاسية بحق نادي يوفنتوس بقرار قضائي

رياضة

الإنتر يتوج بكأس السوبر الإيطالي للمرة الـ7 بعد هزيمة ميلان بالثلاثة (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فتحة صدر فستان إليسا تورطها مع الرقابة في الكويت! (شاهد)

تشكيلة الهلال ضد شباب الأهلي والتوقيت في دوري أبطال آسيا 2023

هل رائحة الفم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ دراسة تُجيب

السلطات الجزائرية تتحرك ضد الأغاني المبتذلة بقرار عاجل لا يقبل التأجيل

ملكة جمال كرواتيا بشعر ميريام فارس ولكن دون حمالات صدر! (شاهد)

بعد 12 يوما تحت الأنقاض.. سوري يستغيث من أجل شربة ماء وإنقاذ أطفاله الثلاثة

رجل أعمال تركي تبرع بـ50 مليار ليرة لضحايا الزلزال دون قصد.. كيف وقع في الخطأ؟

هل قتل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في الضربات الإسرائيلية على دمشق؟

تحرش جماعي بفتاة سعودية واتهام مباشر لمحمد بن سلمان

بدون مجهود..خبيرة تكشف طريقة فعالة لإزالة البقع من الملابس البيضاء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC