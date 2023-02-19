ترتيب الدوري الإيطالي 2023 بعد عودة ميلان إلى مربع الكبار

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وطن- ما زال فريق نابولي ينفرد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023، وحيداً بعد فوزه في المواجهة الأخيرة أمام ساسولو بهدفين نظيفين دون رد، في منافسات الجولة الـ23.

وشهدت منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، عودة حامل اللقب ميلان إلى مربع الكبار، بعد سلسلة من الهزائم المتتالية، بفوز صعب على مونزا بهدف نظيف دون رد.

مباراة ميلان ضد مونزا في الدوري الإيطالي

وسجّل فريق ميلان هدف الفوز داخل شباك مرمى منافسه مونزا، عن طريق اللاعب جونيور ميسياس في الدقيقة الـ31.

كما شهدت المباراة تفوّق فريق ميلان على مستوى التسديدات، أمام نظيره مونزا؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، على عكس الفريق الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 11 تسديدة.

فيما تفوّق فريق مونزا في الاستحواذ على الكرة بنسبة 59%، مقابل 41% لفريق ميلان طيلة مجريات دقائق المباراة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2023

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ونرفق لكم أبرز نتائج جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، خلال منافسات الجولة الـ23 المستمرة، كما يلي:

(1) نابولي 62 نقطة.

(2) الإنتر 47 نقطة.

(3) ميلان 44 نقطة.

(4) أتالانتا 41 نقطة.

(5) روما 41 نقطة.

(6) لاتسيو 39 نقطة.

(7) بولونيا 32 نقطة.

(8) تورينو 30 نقطة.

(9) أودينيزي 30 نقطة.

(10) يوفنتوس 29 نقطة.

كما ستختتم منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، الاثنين، بمواجهة روما وهيلاس فيرونا وتورينو وكريمونيسي.